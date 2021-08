Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung limite la recharge à 85% pour préserver la batterie

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ne sont pas connus pour être des smartphones particulièrement endurants. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, Samsung a mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant de limiter la recharge à 85%.

Comme vous le savez probablement, Samsung a profité d'une nouvelle conférence Unpacked début août 2021 pour présenter ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Les deux appareils sont livrés avec une surcouche spéciale, à savoir One UI 3.1.1.1. Cette mouture embarque plusieurs fonctionnalités essentielles au bon fonctionnement des deux smartphones, comme la gestion de l'écran extérieur ou des changements d'interface.

Or, comme le révèlent nos confrères du site SamMobile, Samsung a également intégré une fonctionnalité passée sous les radars jusqu'alors. Baptisée “Protect Battery” ou Protection de la batterie de la langue de Molière, elle permet comme son nom l'indique de préserver la durée de vie de la batterie de votre Z Fold 3 ou Z Flip 3. En quoi cela consiste ? C'est très simple.

Samsung veut ménager les batteries des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Pour ménager au maximum les accumulateurs au fil des années, cette fonctionnalité limite volontairement la recharge à 85% de batterie. En effet, de nombreuses études ont prouvé qu'il n'était pas bon de recharger une batterie au lithium à sa pleine capacité, puisque cela exerce une pression plus forte sur la batterie et ne fait que diminuer l'autonomie obtenue en une seule charge avec le temps.

On retrouvait déjà une fonctionnalité similaire sur les tablettes Samsung, mais aussi chez d'autres concurrents à l'instar de Google qui bloque aussi la recharge de ses Pixel à 80%. C'est également le cas chez OnePlus avec l'option Optimized Charging, qui empêche la batterie de se recharger inutilement pendant la nuit.

Pour accéder à cette fonctionnalité, il faudra se rendre dans l'onglet “Batterie et maintenance de l'appareil” depuis les paramètres de votre appareil. Cliquez ensuite sur Batterie, puis sur Autres paramètres de batterie. Plusieurs options s'offriront à vous dans ce menu, comme la batterie adaptative, l'activation du chargement rapide et sans fil et toute fin de page la fonctionnalité Protection de la batterie.

Pour rappel, Samsung a également mis en place un système qui désactive les capteurs photo du Z Fold 3 en cas de déverrouillage du bootloader. Sans surprise, cette mesure fait d'ores et déjà polémique chez les utilisateurs qui auraient souhaiter pouvoir débloquer leur appareil. Mais Samsung ne l'entend visiblement pas de cette oreille.

Source : SamMobile