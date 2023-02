Les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 ne seront pas aussi puissants que prévu

Si les Galaxy S23 ont profité cette année d’une puce de nouvelle génération beaucoup plus puissante que celles des modèles précédents, il n’en serait malheureusement pas de même pour les prochains smartphones pliables de Samsung.

Sur Weibo, le célèbre leaker Digital Chat Station vient d’annoncer une bonne nouvelle : le Snapdragon 8 Gen 3 devrait arriver un peu plus tôt que l’année dernière. Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 2 avait été lancé par Qualcomm mi-novembre, et l’entreprise était déjà un peu en avance sur son calendrier habituel.

On peut donc s’attendre à voir arriver le Snapdragon 8 Gen 3 à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre, et les premiers modèles de smartphone à l’utiliser dans les jours qui suivent. Cependant, une sortie précipitée pourrait bien indiquer l’absence de puce overclockée cette année.

Pas de Snapdragon 8+ Gen 2 au deuxième semestre 2023 ?

Chaque année, Qualcomm a l’habitude de sortir une nouvelle itération de sa puce haut de gamme, avec des fréquences revues à la hausse. Nous avions par exemple vu le Snapdragon 8+ Gen 1 l’année passée, qui propulsait la plupart des appareils qui étaient arrivés à partir de l’été, dont notamment les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 pliables.

Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que la nouvelle génération de smartphones arrive avec un Snapdragon 8+ Gen 2 plus puissant que celui qu’on retrouve déjà dans les Galaxy S23, l’arrivée rapide d’une nouvelle itération Gen 3 pourrait bien être un indice indiquant que Qualcomm va se passer de mise à jour de mi-cycle en 2023.

De plus, le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy des Galaxy S23 étant déjà overclocké par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 classique, il semble compliqué pour Qualcomm de lancer une nouvelle itération plus puissante d’ici quelques mois, à moins de directement passer à la génération suivante. Tout porte donc à croire que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 devront se contenter d’un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, qui est déjà une excellente puce.

Source : Digital Chat Station