Galaxy Z Fold 3 : découvrez les entrailles du smartphone pliable de Samsung en vidéo

Le Galaxy Z Fold 3 arrive entre les mains des testeurs et des journalistes. La chaîne YouTube PBKreviews a utilisé son exemplaire pour le démonter entièrement et dévoiler tous ses secrets. Et selon le technicien, le smartphone à écran pliable sera assez difficile à réparer, malgré un indice de réparabilité annoncé en France de 7,8.

Les smartphones pliables ne sont pas connus pour être faciles à démonter ou à réparer. Si vous êtes un lecteur régulier de nos colonnes, vous devez savoir que le site de réparation de produits électroniques iFixit note très sévèrement tous les téléphones avec écran flexible. Le Razr de Motorola écope d’une note de 1/10. Le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip d’un 2/10. Et le Galaxy Z Fold2 a reçu la meilleure note : 3/10.

Qu’en est-il de la nouvelle génération de Galaxy Z, celle qui a été annoncée la semaine dernière lors de la conférence de Samsung ? Nous avons relayé dans nos colonnes le lancement du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Et les unités de tests arrivent progressivement dans les rédactions (dont chez PhonAndroid). Certains ont profité de cette occasion pour découvrir l’intérieur des téléphones à écran pliable.

Le Galaxy Z Fold 3 se fait entièrement démonté en vidéo

C’est le cas notamment de la chaîne PBKreviews qui a démonté le Galaxy Z Fold 3 dans une vidéo que vous pouvez retrouver en fin de cet article. Dans cette séquence de 11 minutes, vous pouvez découvrir comment Samsung a réparti les éléments techniques entre les deux parties du Fold3. Vous retrouvez dans chaque partie une batterie dont la capacité est légèrement supérieure à 2000 mAh (pour atteindre la capacité totale de 4400 mAh annoncée). Celle-ci est évidemment collée.

La carte mère est installée dans la partie où se trouve le triple capteur photo. Elle est entourée de graphène pour véhiculer la chaleur du SoC vers les tranches. C’est également là que se trouve l’élément pour la charge sans fil. Plusieurs cartes additionnelles sont positionnées dans les deux parties pour héberger le port USB type-C, le capteur NFC, les capteurs photo, les haut-parleurs ou encore les microphones.

Le technicien qui a réalisé ce démontage (et remontage) affirme que le Galaxy Z Fold 3 est difficile à démonter. Il lui attribue la note de 2/10. Même si les notes entre iFixit et PBKreviews ne sont pas comparables, nous pouvons constater ici que les notes de réparabilité restent assez faibles. Et c’est d’autant plus étonnant que le Galaxy Z Fold 3 profite en France d’un indice de réparabilité de 7,8. Voilà qui donne à réfléchir.