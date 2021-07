Parmi les nombreuses améliorations apportées aux Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, Samsung a eu la bonne idée de les protéger contre l’eau. Pour la première chez ses smartphones pliables, on retrouvera ainsi un indice d’étanchéité IPX8. Cela veut donc dire que l’on ne connaît pas son niveau de protection contre la poussière.

On s’approche peu à peu de la présentation officielle des Galaxy Z Flip 3 et Galazy Z Fold 3 et, malgré les nombreuses fuites, il nous reste encore quelques éléments à découvrir. Pour ses prochains smartphones pliables, Samsung a visiblement souhaité régler quelques soucis bien désagréables sur les anciens modèles. On sait par exemple que le Z Fold évitera mieux la chaleur que le S21 Ultra. Autre défaut de taille des premières versions : l’étanchéité.

En effet, les précédents smartphones pliables du constructeur ne sont pas protégés contre l’eau et la poussière, ce qui, pour un appareil de ce prix, est tout de même bien embêtant. Quelques rumeurs ont récemment suggéré que les nouveaux modèles bénéficieront d’un indice IP, mais il restait encore à déterminer lequel. Selon le leaker Max Weinbach, cet indice d’étanchéité serait ainsi IPX8.

Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 seront protégés contre l’eau, mais quid de la poussière ?

Cela veut donc dire que les smartphones pliables pourront être immergés dans l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dégâts majeurs. À ce titre, il rejoint les autres flagships de la marque, tels que le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra dans ce domaine. Là où le bât blesse, c’est donc au niveau de la résistance à la poussière, pour laquelle nous n’avons aucune information.

À cause de leurs pièces leur permettant de se plier, il paraît logique que les smartphones ne peuvent pas empêcher la poussière de s’infiltrer. Pour pallier à se problème, Samsung a développé un système de brosse pour retirer les particules venues se déposer. Malgré tout, cela ne semble pas suffisant pour obtenir une certification IP convenable.

Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold seront annoncés lors l’événement Unpacked du 11 août prochain. De nombreuses fuites ont déjà révélé leur fiche technique ainsi que leur design. Plusieurs sources indiquent également que Samsung prévoit vraisemblablement de baisser le prix de ses smartphones pliables.