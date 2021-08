Samsung Unpacked : comment suivre la confèrence du Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Watch 4 en direct ?

Samsung organise sa traditionnelle conférence Galaxy Unpacked ce mercredi 11 aout 2021. Cette année, la présentation n'est pas dédiée à un nouveau Galaxy Note. Le géant de Séoul va plutôt dévoiler deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Des accessoires, comme les Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2, feront aussi une apparition remarquée.

Tous les ans, Samsung organise une conférence Unpacked à la fin de l'été. Jusqu'ici, cette présentation estivale était toujours focalisée sur le nouveau Galaxy Note. L’année dernière, elle fut d'ailleurs l’occasion de découvrir le Galaxy Note 20. Cette année, la conférence Unpacked s'annonce différente.

En lieu et place d'une nouvelle phablette avec stylet, Samsung va renouveler son catalogue de smartphones pliables. Comme prévu, la firme souhaite capitaliser sur l'avance prise sur les autres constructeurs dans le domaine des téléphones pliables. Il se murmure aussi que la pénurie de puces informatiques, qui frappe toute l'industrie depuis la crise sanitaire, a précipité l'abandon de la gamme des Note. Pour l'heure, on ignore si Samsung envisage de ressusciter la gamme ultérieurement.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE SAMSUNG UNPACKED ?

Quand a lieu la conférence Samsung Unpacked : mercredi 11 août 2021

: mercredi 11 août 2021 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 16h00 (heure de Paris)

: à 16h00 (heure de Paris) Comment suivre le live Samsung Unpacked : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous ou sur le site officiel de Samsung

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous ou sur le site officiel de Samsung Combien de temps va durer le live : plus ou moins heure

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA PRÉSENTATION UNPACKED DE SAMSUNG ?

Samsung dévoilera d'abord un nouveau smartphone pliable convertible en tablette : le Galaxy Z Fold 3. Le smartphone pliable est similaire au Galaxy Z Fold 2, son prédécesseur. Il se distingue cependant grâce à un écran secondaire plus spacieux, une caméra frontale cachée sous la dalle (une première chez Samsung) et la présence du stylet S-Pen, l'accessoire phare de la gamme des Galaxy Note. Aux dernières nouvelles, le Z Fold 3 sera moins cher que le Z Fold 2.

La seconde star de la conférence n'est autre que le Galaxy Z Flip 3, un nouveau smartphone pliable à clapet. Très similaire à son prédécesseur, il tire son épingle du jeu grâce à un écran secondaire plus spacieux, un châssis plus solide et une caméra frontale cachée sous l'écran principal. Notez que les deux smartphones pliables devraient être étanches. C'est une première pour un téléphone construit autour d'un écran qui se plie. Là encore, le prix s'annonce réduit par rapport à la précédente génération. Samsung cherche à attirer un large panel de consommateurs.

Samsung devrait profiter de la conférence Unpacked pour annoncer une poignée d'accessoires. Tout d'abord, le géant sud-coréen va annoncer une nouvelle génération de montres connectées : les Galaxy Watch 4. Déclinées en deux modèles, les montres tournent sous One UI Watch, un nouveau système d'exploitation dédié aux montres connectées basé sur Wear OS. Du reste, elles embarqueraient un GPS intégré, un outil d'analyse de la composition corporelle et des moniteurs d'oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et de sommeil.

Enfin, Samsung ponctuera l'événement avec une nouvelle paire d'écouteurs sans fil True Wireless, les Galaxy Buds 2. Moins haut de gamme que les Galaxy Buds Pro lancés en début d'année, les Buds 2 devraient signer l'arrivée d'une technologie de réduction de bruit active sur les écouteurs abordables de la marque. On s'attend à y trouver de nouvelles commandes accessibles via la surface tactile. Côté design, Samsung a abandonné le look en forme de haricot pour une apparence plus classique, avec des embouts en silicone à glisser dans l'oreille.

Lors de la conférence Unpacked, la marque venue de Corée du Sud révélera la grille tarifaire complète de ses nouveaux produits ainsi que la date de sortie dans les magasins. Nous relaierons évidemment ces informations sur le site dès que possible.

La conférence Unpacked a été préenregistrée en studios à cause des restrictions sanitaires contre le Covid-19. Rendez-vous est donc pris à 16h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence de Samsung. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilisera pour vous livrer toutes les informations concernant les pliables de Samsung. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez de cette conférence estivale signée Samsung.