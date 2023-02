Le Galaxy Z Fold 3 a un sérieux problème d’écran, il se fissure juste après la fin de la garantie !

Une étrange théorie du complot frappe actuellement les propriétaires de Galaxy Z Fold 3. Sur Reddit, plusieurs témoignages indiquent que l'écran de leur smartphone s'est fissuré, souvent au même endroit. Or, le problème a eu lieu peu de temps après la fin de la garantie et, qui plus est, sans que le téléphone n'ait subi de coup ni de chute.

Au premier abord, le Galaxy Z Fold 3 fait partie des smartphones les plus résistants du marché. Rien de plus normal : à ce prix, on peut s'attendre à ce que Samsung ait fait des efforts pour éviter de briser l'appareil au moindre choc. Aussi, il y a de quoi s'interroger lorsque plusieurs membres de Reddit témoignent à l'unisson du même problème d'écran, survenu peu ou prou au même moment.

“Après 15 mois d'utilisation, j'ai ouvert l'écran pour le montrer à un ami qui était intéressé et j'ai entendu un craquement lorsqu'il s'est presque entièrement ouvert, le long du pli central”, écrit ainsi l'utilisateur Snoo_23916, avant de préciser que son smartphone n'est jamais tombé une seule fois. “L'écran de droite ne répond plus à aucune entrée, celui de gauche oui.”

Samsung laisse-t-il son Galaxy Z Fold 3 mourir juste après la fin de la garantie ?

Problème : la mésaventure de Snoo n'est pas un cas isolé. Dans une autre publication, l'utilisateur Mizderrung décrit précisément le même problème, qui pour sa part est survenu seulement 3 mois après l'achat. Malheureusement pour lui, Samsung affirme qu'il a forcément laissé tomber le smartphone pour causer ce genre de dégâts, alors que l'intéressé soutient que ce n'est pas le cas.

D'après les témoignages, le coût des réparations est estimé entre 700 et 800 dollars, soit plus de la moitié du prix du Galaxy Z Fold 3. C'est d'autant plus rageant que pour beaucoup, le souci est survenu peu de temps après la fin de garantie. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit bien d'un défaut de fabrication, encore plus d'un souci sciemment laissé là par Samsung.

Reste qu'il s'agit d'une affaire à surveiller de près. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de dysfonctionnement se déclenche simultanément auprès des utilisateurs.