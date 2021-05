Galaxy Z Fold 3 : Samsung confirme le capteur photo sous l’écran en vidéo

Le Galaxy Z Fold 3 devrait bien embarquer un capteur photo pour les selfies caché sous l'écran. Quelques mois avant l'annonce, Samsung a confirmé l'air de rien la présence de cette technologie dans une vidéo promotionnelle. Cette fois, on n'aperçoit ni encoche ni trou dans l'écran pliable !

Depuis 2019, Samsung travaille activement sur une technologie de capteur photo sous l'écran. Le géant de Séoul a d'ailleurs failli intégrer la technologie développée dans ses laboratoires au Galaxy Z Fold 2. Déçu par les résultats médiocres du capteur photo en conditions réelles, Samsung aurait préféré miser une nouvelle fois sur un écran pliable troué.

Après quelques mois de développement supplémentaires, Samsung serait parvenu à améliorer significativement le capteur photo pour les selfies. Le constructeur intégrerait donc pour la première fois sa technologie au sein du Galaxy Z Fold 3, son prochain smartphone pliable haut de gamme convertible en tablette. Plusieurs fuites et informateurs abondent dans le même sens.

Une publicité révèle l'écran sans trou ni encoche du Galaxy Z Fold 3

Ce 28 mai 2021, Samsung a d'ailleurs mis en ligne une vidéo promotionnelle qui confirme tous les rumeurs et fuites de ces derniers mois. Intitulée “Samsung Galaxy: Life opens up with Galaxy”, la vidéo a été pensée pour mettre en avant le catalogue de smartphones Galaxy de Samsung. On y aperçoit de nombreux téléphones de la marque, dont ses derniers smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 2 et le Z Flip.

Ce n'est pas tout. Très brièvement, un smartphone pliable sans encoche et sans écran troué apparait dans la vidéo. Cet écran borderless est visible à la fin de la séquence entre les mains d'une jeune femme. La partie droite de l'écran pliable, là où Samsung cache le trou sur le Z Fold 2, est immaculée. Au vu des fuites, il s'agirait vraisemblablement du Galaxy Z Fold 3.

D'ailleurs, le design général de l'appareil correspond aux fuites. On y aperçoit un vaste écran qui se plie vers l'intérieur. Le Z Fold 3 apparait dans une succession d'images rapides montrant à la fois le premier Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2. Enfin, notez que des photos volées confirmant le capteur sous l'écran du Z Fold 3 sont déjà apparues au cours des dernières semaines. Quoi qu'il en soit, nous serons fixés sur le sort de la caméra frontale dès juillet 2021, date de lancement du Z Fold 3.