Samsung est le roi des mises à jour Android : voici pourquoi c’est intelligent

Samsung a récemment annoncé que l’ensemble des smartphones Galaxy seraient pris en charge pendant « trois générations ». Nous explorons dans cet éditorial les raisons de ce choix.

Samsung mène encore et toujours la danse des constructeurs Android du côté des mises à jour. Oh, bien sûr, Google faisait jusqu’à il y a encore quelques semaines, mieux, me direz-vous. Mais personne n’y a plus intérêt que Google – qui peut justement capitaliser à la fois sur sa mainmise sur l’écosystème, et l’image de ses produits toujours à jour et toujours en avance par rapport à la concurrence.

Samsung est une exception dans l’écosystème Android

On peut également mentionner dans une moindre mesure OnePlus, qui s’est engagé en 2018 à deux ans de mises à jour système + un an de mises à jour de sécurité, ce qui n’est plutôt pas mal. Mais dans l’ensemble, assurer une longue prise en charge des mises à jour n’a que peu d’intérêt pour la plupart des constructeurs Android. Cela représente des coûts importants, avec peu de gains pour la marque.

On peut même supposer, dans un marché aussi mature et concurrentiel, que cela finisse par allonger les cycles de renouvellement. On comprend dès lors que peu de marques peuvent vraiment se le permettre. Surtout sur certains segments, lorsque le prix ne permet pas de dégager de marques importantes. Ou dans des modèles où les constructeurs se rattrapent avec des publicités et services. L’exception Samsung est ainsi d’autant plus remarquable.

Le constructeur a très tôt soigné la durée de vie de ses smartphones. C’était déjà le premier à avoir garanti 2 ans de mises à jour sur l’ensemble des smartphones Galaxy – bien avant OnePlus. Une durée de prise en charge que certains constructeurs Android peinent d’ailleurs encore à atteindre aujourd’hui.

Samsung est en position de modeler le marché – et il y a intérêt

Samsung ne s’endort pour autant pas sur ses lauriers : Samsung a récemment annoncé trois « générations » de prise en charge sur l’ensemble de la gamme Galaxy. Une durée de trois ans qui pourrait se généraliser à terme sur l’ensemble des smartphones de la marque. Mais alors, pourquoi Samsung fait-il autant d’efforts s’il n’y a objectivement que peu d’intérêt ?

Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première, c’est que Samsung est leader du marché – dans un mouchoir de poche. Fin 2019, Samsung représentait 20% des ventes mondiales de smartphones, Huawei 17% et Apple 15%. En 2020, c’est Huawei qui est passé (sans doute temporairement) devant. Trois géants en position de modeler profondément l’industrie.

Passer de deux à trois ans de prise en charge, pour une marque comme Samsung, implique que d’autres qui veulent la même aura de sérieux auprès de leurs clients vont l’imiter. Et c’est d’ailleurs, vous le remarquerez, ce qu’a fait Microsoft en annonçant peu de temps après que le Surface Duo serait pris en charge pendant 3 ans avec des mises à jour. L’autre raison, c’est sans doute que Samsung ne veut pas laisser Google trop tirer la couverture vers lui avec ses Pixel.

Casser le cercle vicieux

Google ne propose qu’une poignée de modèles de smartphones contre des dizaines de références à tous les prix chez Samsung dans l’ensemble bien pris en charge pour les mises à jour. Enfin, Samsung n’a aucun intérêt d’attaquer ses concurrents par le prix – qui conduit à une course à l’échalote, et de ce point de vue des mises à jour Android un nivellement par le bas qui nuit à la réputation de l’écosystème.

Au contraire, en montrant la voie à la concurrence, il les oblige peu à peu à casser le cercle vicieux qui rend l’écosystème Android si peu sécurisé à l’heure actuelle. Ce qui in fine pourrait s’avérer un plus risque aussi grave que durable pour un Samsung moins stratège, faute d’alternative viable à Android. Ainsi Samsung a tout intérêt à ce que la durée de prise en charge des smartphones progresse tant dans son catalogue, que chez la concurrence.

Reste qu’on est encore très loin des 6 ans de prise en charge proposés par Apple. Qu’en pensez-vous ? Trouvez-vous aussi que l’approche de Samsung va progressivement aider le marché à s’améliorer ? Ou au contraire pensez-vous que Samsung ne va pas encore assez loin ? Partagez votre avis dans les commentaires.