Samsung promet 5 ans de mises à jour de sécurité sur certains smartphones Galaxy

Samsung s'engage désormais à fournir 5 ans de mises à jour de sécurité sur certains smartphones de son catalogue. Cette année de support logiciel supplémentaire ne concerne qu'une poignée de téléphones Galaxy destinés aux entreprises. Les autres appareils vendus aux particuliers devront toujours se contenter de 4 années de mises à jour de sécurité.

Au cours des dernières années, Samsung a largement amélioré le support logiciel de ses smartphones. Depuis quelques mois, le fabricant garantit 3 années de mises à jour Android sur ses smartphones, y compris sur les téléphones milieu de gamme Galaxy A.

En parallèle, le constructeur promet 4 ans de mises à jour de sécurité sur tous les smartphones de son lineup sortis après 2019. Cette période comprend à la fois des mises à jour mensuelles et trimestrielles. Elle concerne les correctifs intégrés dans les bulletins de sécurité Android de Google et les correctifs de la surouche maison de Samsung.

Voici la liste des 7 appareils Samsung concernés

Plus récemment, Samsung s'est engagé à déployer des mises à jour de sécurité sur certains de ses smartphones pendant une période de 5 années. Malheureusement, ce support logiciel étendus est réservé aux téléphones vendus aux entreprises.

“Protégez votre entreprise contre les menaces à votre sécurité. Avec Galaxy Enterprise Edition, vous bénéficiez de 5 ans de mises à jour mensuelles ou trimestrielles, vous pouvez donc être sûr que tous vos appareils mobiles sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité et de maintenance Android et Samsung” déclare Samsung sur son site web.

“Cela permet de protéger votre parc d'appareils Samsung contre les logiciels malveillants, le phishing ou tout dysfonctionnement logiciel qui pourrait constituer une menace pour votre entreprise” fait valoir le numéro 1 du smartphone. Attention, seule une poignée de modèles Galaxy Enterprise Edition profiteront de cette cinquième année de correctifs :

Les autres smartphones vendus dans le cadre du programme entreprise devront composer avec 4 années de mises à jour. On imagine que Samsung va rapidement étendre ce support logiciel à ses derniers fleurons, les Galaxy S21. Pour rappel, les smartphones du programme Galaxy Enterprise Edition sont configurés avec des logiciels et des applications destinés aux professionnels. On y trouve des fonctionnalités de gestion des données d'entreprise et des mesures de sécurité plus poussées.