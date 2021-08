Galaxy Z Fold 3 : Samsung déploie une première mise à jour sur le smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 3 reçoit une première mise à jour. Quelques jours avant la sortie du smartphone pliable sur le marché, Samsung a déployé une nouvelle version du firmware afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Elle comprend le patch de sécurité Android du mois de juillet 2021.

Lors de la conférence Unpacked du 11 août dernier, Samsung a dévoilé une nouvelle gamme de smartphones avec écran pliable convertible en tablette : le Galaxy Z Fold 3. Cette troisième génération embarque une foule de nouveautés très attendues, dont une caméra sous l'écran, un écran secondaire pour les notifications plus spacieux, une dalle principale moins énergivore et le support du stylet S-Pen.

Quelques jours après la conférence de présentation, Samsung a lancé le déploiement d'une première mise à jour sur le Z Fold 3, rapportent nos confrères de SamMobile ce 17 août 2021. Il s'agit de la version F926BXXU1AUGB.

Samsung déploie le patch de sécurité Android de juillet 2021 sur le Z Fold 3

D'après le changelog consulté par le média, la mise à jour se concentre essentiellement sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de l'interface. Malheureusement, Samsung ne précise pas quelles améliorations ont apportées.

Surtout, la mise à jour comporte le patch de sécurité Android de juillet 2021. Comme toujours, Google inclut des correctifs pour les failles repérées dans le code d'Android. Ce patch corrige 31 brèches. Il n'est pas rare qu'un constructeur, dont Samsung, déploie une mise à jour alors qu'un smartphone n'a pas encore été commercialisé.

Lire aussi : Samsung vise des ventes record pour ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Il s'agit vraisemblablement de la première mise à jour qui sera mise à disposition des acheteurs. Si vous avez déjà précommandé votre Galaxy Z Fold 3, vous devriez le recevoir autour du 27 aout prochain. Une fois déballé, vous pourrez installer la mise à jour dont le déploiement vient de débuter. Pour installer le firmware dès que vous aurez votre téléphone pliable entre les mains, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Z Fold 3

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 arrivera dans les magasins dès le 27 août prochain. Le smartphone pliable est proposé au prix de 1799 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile