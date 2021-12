Galaxy Z Fold 3 : Samsung a vendu 4 fois plus de smartphones pliables en 2021 que l’année dernière

Le Galaxy Z Fold 3 a permis à Samsung de faire exploser ses ventes de smartphones pliables en 2021. Le mois de sa sortie, la firme coréenne a écoulé plus d’exemplaires durant toute l’année 2020. Une performance obtenue grâce à l’excellente qualité du téléphone, mais surtout à un prix réduit qui n’est pas passé inaperçu.

L’année 2021 aura été marquée par la sortie du Galaxy Z Fold 3, qui a clairement changé la donne dans le monde des smartphones pliables. Le flagship remplit son rôle à la quasi-perfection et s’est rapidement imposé comme un véritable standard dans le secteur. Au point de faire trembler la concurrence : Google aurait en effet annulé le lancement de son Pixel Fold, craignant de ne pas être à la hauteur.

Cette réussite se vérifie d’ailleurs au niveau des ventes. Sans pour autant donner de chiffres exacts, Samsung a affirmé avoir écoulé quatre fois plus de smartphones pliables cette année qu’en 2020. Difficile de ne pas faire le lien avec le lancement du Z Fold 3 et Z Flip 3 en août dernier. En outre, ce seul mois, le constructeur a vendu plus d’appareils qu’au cours de toute l’année 2020.

Le Galaxy Z Fold 3 a fait exploser les ventes de smartphones pliables en 2021

Samsung ajoute que le Z Flip 3 a attiré plus d’utilisateurs se trouvant alors chez la concurrence que son Galaxy S21. Il faut dire que le smartphone a un argument de poids : son prix. Alors que le Z Fold 3 peut toujours effrayer certains consommateurs en s’affichant à 1799 €, son petit frère a su attiser la convoitise avec son tarif à 1059 €, s’alignant de ce fait avec les prix de l’iPhone 13.

Il est donc probable que Samsung ait atteint son objectif de 4 millions de Galaxy Z Fold 3 vendus en 2021. Si tel est le cas, le téléphone accaparerait à lui seul presque la moitié des ventes de smartphones pliables, estimées à 9 millions par Counterpoint Research. L’année dernière, le géant coréen représentait 88 % du marché, un chiffre voué à baisser avec l’arrivée de la concurrence sur le secteur.

Source : CNET