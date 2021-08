Galaxy Z Fold 3 : n’utilisez surtout pas le S-Pen du Galaxy S21, il risque d’y avoir des dégâts

Le Galaxy Z Fold 3 se dote du premier S-Pen pour un smartphone pliable de Samsung. Lors de la conférence Unpacked, le constructeur coréen a précisé qu’il s’agit d’un stylet spécialement conçu pour l’occasion. Et ce n’est pas pour rien : tout autre modèle endommagerait l’écran du téléphone.

Cette semaine a été l’occasion de découvrir officiellement le Galaxy Z Fold 3 et toutes ses nouveautés. Son capteur sous l’écran, son processeur Snapdragon 888, son design repensé… Samsung n’a pas lésiné sur les moyens pour faire de son smartphone pliable la véritable référence du milieu. Par ailleurs, la plus grande innovation est sans doute l’arrivée du S-Pen parmi les accessoires. Originellement destiné aux Galaxy Note, le stylet est maintenant compatible avec le Galaxy S21 Ultra. C’est donc désormais au tour du Z Fold 3 d’en profiter.

Néanmoins, durant la présentation, Samsung a bien précisé qu’il ne s’agit pas d’un S-Pen standard. Ce dernier a expliqué que la pointe du stylet est plus douce et plus élastique afin de s’adapter aux spécificités de l’écran du Z Fold 3. Autrement dit, toute autre version du S-Pen risquerait d’abîmer celui-ci. En effet, il suffirait d’appliquer une pression un peu trop forte sur l’écran pour se retrouver avec une vilaine rayure. Si Samsung a développé un S-Pen spécial, ce n’est donc pas pour rien.

Pour le bien de votre Galaxy Z Fold 3, n’utilisez surtout pas le S-Pen standard

Si vous possédez un Galaxy S21 Ultra, ou un ancien Galaxy Note, on vous déconseille ainsi fortement de recycler son S-Pen sur le Galaxy Z Fold 3. L’idée peut paraître séduisante, mais, même avec un indice de réparabilité de 7,8, mieux vaut éviter de tenter le diable. D’autant que l’arrivée du stylet dans la gamme pliable de Samsung n’est sûrement pas une innovation isolée. Il est très probable que les futurs Galaxy Z en bénéficient également. Autrement dit, ce nouveau S-Pen pourrait bien se révéler utile à l’avenir.

En attendant, pas d’autres choix que de débourser 49 euros pour la Fold Edition et 99 euros pour la version Pro si vous souhaitez utiliser un S-Pen sur votre écran pliable. Notez que le Galaxy Z Fold 3 ne comporte pas d’encoche pour ranger le stylet, mais Samsung commercialise une coque prévue à cet effet. Quant au smartphone lui-même, il est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site du constructeur à 1799 euros.

