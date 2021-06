Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seraient 20% moins chers que leurs prédécesseurs

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 seraient vendus environ 20% moins cher que la génération précédente, selon une info Sam Mobile. Samsung semble chercher à faire décoller une catégorie dont le constructeur commence à maîtriser les fondamentaux.

Vous trouvez les smartphones pliables de Samsung trop chers ? Les technologies de pointe de ces smartphones justifient un prix élevé, surtout lorsqu'on prend en compte le fait que la catégorie n'est pas encore tout à fait mature, et que Samsung doit donc encore mobiliser beaucoup d'argent en recherche et développement. On a en effet ce qui se fait de mieux en matière d'écrans AMOLED flexibles, mais aussi d'ingénierie mécanique : la charnière, notamment, est une merveille de complexité et d'ingéniosité.

A l'écran flexible XXL s'ajoute un écran externe, qui est désormais bien plus grand sur le Galaxy Z Fold 2. Et on ne parle pas de la collection de capteurs photo à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil – qui fait fatalement grimper le prix de l'appareil. A date, le Galaxy Fold 2 est commercialisé, en Europe, 1699 euros tandis que le Galaxy Z Flip se trouve à 1199 euros.

Samsung aurait prévu une belle baisse des tarifs pour les Galaxy S Fold 3 et Galaxy Z Flip 3

Mais il faut souligner que Samsung a récemment fortement baissé ses prix car les smartphones avait été lancés 2020 euros pour le Galaxy Z Fold et 1509 euros pour le Galaxy Z Flip. Alors que la prochaine génération des smartphones pliables est sur le point d'être dévoilée, le site Sam Mobile rapporte une info qui devrait plaire aux potentiels clients des smartphones pliables Samsung.

Samsung compte en effet proposer les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 environ 20% moins cher que la génération précédente. Les prix exacts ne sont pas encore connus, mais si cela se confirme, on peut espérer que la prochaine génération de smartphones pliables Samsung sera vendue aux mêmes prix que les nouveaux tarifs des Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip.

Au passage, si l'absence de Galaxy Z Flip 2 vous fait tiquer, pas de panique : Samsung a décidé de sauter l'appellation “Galaxy Z Flip 2” de sorte que les Galaxy Z Flip et Z Fold auront désormais toujours le même numéro à chaque génération.

Source : Sam Mobile