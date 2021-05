Far Cry 6 : scénario, gameplay, date de sortie, Ubisoft dévoile tout !

Far Cry 6, le prochain open-world d'Ubisoft Toronto, vient de se dévoiler en détail à travers trois vidéos de gameplay inédites. L'occasion pour l'éditeur français de faire le point sur le scénario et les différentes mécaniques de gameplay du titre. Cerise sur le gâteau, la date de sortie est enfin connue : rendez-vous le 7 octobre 2021 sur la quasi-totalité des consoles, exceptée la Switch.

Tandis que le lancement de Far Cry 6 était attendu à l'origine en 2020, la pandémie mondiale a évidemment bouleversé les plans d'Ubisoft. L'éditeur avait alors décidé de reporter la sortie du Far Cry 6 au second semestre 2021. Et tandis que la communication autour du jeu se faisait un peu trop discrète, Ubisoft est enfin sorti du silence ce vendredi 29 mai 2021.

En effet, l'éditeur français a dévoilé trois vidéos de gameplay inédites de Far Cry 6. L'occasion pour les joueurs d'en apprendre plus sur le scénario, les différentes mécaniques de gameplay du titre, et surtout de découvrir la date de sortie de l'open-world. Le rendez-vous est donc pris le 7 octobre 2021 sur Xbox Series X/S, sur Xbox One, sur PS4 et PS5, sur PC en exclusivité sur l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store, mais aussi sur Google Stadia et Amazon Luna.

Mais alors, qu'est-ce qui attend les joueurs dans ce nouveau Far Cry ? Comme la veut la formule, on retrouvera un dictateur charismatique et sadique à renverser, incarné cette fois-ci par l'excellent Giancarlo Esposito (Gustavo Fringe dans Breaking Bad, ou plus récemment Moff Gideon dans The Mandalorian). De votre côté, vous incarnerez Dani Rojas, ex-militaire qui a décidé de rentrer dans la guérilla pour libérer Yara du joug du tyran et de ses milices. Notez que comme dans Assassin's Creed Valhalla avec Eivor, vous serez libre de choisir le sexe du personnage principal.

Rien de vraiment neuf sous le soleil tropical côté scénario, il faudra aller chercher de la nouveauté dans les mécaniques de gameplay. D'après Ubisoft, les joueurs devront adopter la mentalité “Resolver” pour triompher de la puissante armée d'Anton, une approche que l'on pourrait résumer ainsi : utiliser tous les moyens à votre disposition pour provoquer le chaos dans les rangs ennemis.

Comme le montrent ces extraits, il sera visiblement possible de créer et personnaliser ses armes avec des outils improbables, comme des moteurs de moto, des boites de sardines, des batteries ou encore ce lecteur CD visible à la fin du premier trailer. On a hâte d'en savoir plus sur l'arsenal et si le joueur peut réellement créer les armes qu'il souhaite.

Pour parcourir l'ile de Yara, le joueur aura une multitude de moyens de transport à sa disposition : voitures, tanks, hélicoptère, moto, chevaux, etc. On note qu'il sera possible de les personnaliser pour les transformer en engin de mort dans le style Mad Max. En outre, les compagnons à quatre pattes font aussi leur retour. Mention spéciale à Chorizo, un “teckel à roulettes”, et Guapo, un gentil crocodile bien pratique quand il s'agit de déchiqueter des soldats ennemis.

Comme le précise Ubisoft, les joueurs qui précommanderont Far Cry 6 auront le droit au Pack Libertad, qui comprend notamment la tenue Libertad pour Chorizo, et le “Discos Locos” le fameux lanceur de CD qui fera danser vos ennemis avant de les achever. Notez que les possesseurs des versions Xbox One et PS4 pourront obtenir gratuitement les moutures next-gen.

Source : Ubisoft