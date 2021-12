Disney+ : quelles sont les sagas de films disponibles ?

Disney+ dispose de grandes licences de films avec son catalogue riche en longs-métrages. Avec Star Wars et le MCU, le service de vidéo à la demande propose même deux des sagas les plus emblématiques du cinéma. Mais la plateforme jouit aussi d'autres surprises.

Disney+ dispose d'un catalogue de films pléthorique, constitué aussi bien de ses mythiques productions d'animation que de longs-métrages issus de licences rachetées au fil des années et qui ont marqué la pop culture de leur époque. Plus que toute autre plateforme de SVOD, Disney+ mise sur les grandes sagas de films pour attirer les spectateurs, créant des histoires qui se déroulent sur des années, voire des dizaines d'années, et ainsi fidéliser une audience multigénérationnelle. Et ce n'est pas fini puisque Disney+ va investir massivement en films originaux en 2022. Mais en attendant de pouvoir visionner les nouveaux projets du service, nous vous proposons un petit récapitulatif des sagas de films disponibles sur Disney+.

Star Wars

En 2012, Disney annonçait le rachat de Lucasfilm, incluant la licence Star Wars. Un investissement d'environ 4 milliards de dollars que le groupe américain a souhaité rapidement rentabiliser en sortant une flopée de nouveaux films. Au catalogue, nous retrouvons bien évidemment les neuf films de ce que l'on appelle la saga Skywalker, les seuls à être numérotés :

Star Wars, épisode I : La Menace fantôme de George Lucas, sorti en 1999

de George Lucas, sorti en 1999 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones de George Lucas, sorti en 2002

de George Lucas, sorti en 2002 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith de George Lucas, sorti en 2005

de George Lucas, sorti en 2005 Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir de George Lucas, sorti en 1977

de George Lucas, sorti en 1977 Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque d'Irvin Kershner, sorti en 1980

d'Irvin Kershner, sorti en 1980 Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi de Richard Marquand, sorti en 1983

de Richard Marquand, sorti en 1983 Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force de J. J. Abrams, sorti en 2015

de J. J. Abrams, sorti en 2015 Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi de Rian Johnson, sorti en 2017

de Rian Johnson, sorti en 2017 Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker de J. J. Abrams, sorti en 2019

Ces neuf films sont divisés en trois trilogies de trois époques distinctes, qu'il s'agisse de leur date de production ou des événements racontés dans l'intrigue. Les épisodes IV à VI constituent la trilogie originale, les épisodes I à III la prélogie et les épisodes VII à IX la troisième trilogie. On y suit l'évolution de la lignée Skywalker, et l'épisode IX devrait être le dernier à se concentrer sur cette famille.

Mais au-delà de cela, Star Wars est aussi un univers étendu riche qui parvient à s'affranchir des Skywalker. Le très réussi Rogue One : A Star Wars Story sorti en 2016 nous prouve qu'un Star Wars peut faire mouche sans force ni sabre laser. Le Solo : A Star Wars Story de 2018 a beaucoup moins convaincu, et même forcé Disney à revoir certains projets futurs. Le prochain long-métrage, Star Wars : Rogue Squadron, doit sortir en 2023, mais des différences créatives semblent plomber sa production pour le moment.

Enfin, Star Wars brille avec son film d'animation Star Wars : The Clone Wars et les séries animées Star Wars : The Clone Wars, Star Wars Rebels et Star Wars Resistance notamment. Le tout récent Star Wars : The Bad Batch est très apprécié également. Pour enrichir sa stratégie transmédia et rendre son application indispensable, Disney+ lance également de nombreux projets de séries live-action dans l'univers de Star Wars. The Mandalorian a déjà remporté de nombreuses distinctions, notamment techniques, alors que The Book of Boba Fett débarque le 29 décembre 2021. Une série centrée sur Obi-Wan Kenobi est aussi en préparation.

Tous ces contenus sont ou seront disponibles sur Disney+. Dur de s'y retrouver ? Nous vous avons concocté un guide aidant à savoir dans quel ordre regarder les films et les séries Star Wars sur Disney+.

Marvel Cinematic Universe (MCU)

Vous pensiez que Star Wars était devenu un monstre tentaculaire devenu bien trop imposant ? Attendez de voir le MCU, qui regroupe plusieurs sagas de l'univers Marvel. Rappelons que Disney a racheté Marvel en 2009 pour 4 milliards de dollars, et que le géant du divertissement n'a pas chômé au moment d'exploiter toutes les licences nouvellement acquises. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Les Gardiens de la Galaxie, Spiderman… tous ont droit à plusieurs films, et certains super-héros s'invitent même dans ceux des autres, jusqu'à créer les films Avengers, des cross-over regroupant une quantité phénoménale de personnages précédemment introduits.

De 2008 à 2019, nous avons connu une première grande ère du MCU, divisée en trois phases. La première, de 2008 à 2012, nous invite à prendre connaissance des premiers super-héros qui constitueront les Avengers, que l'on retrouve ensuite tous réunis dans le premier film Avengers. La deuxième phase donne des suites aux différents films dits solo, introduit Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man, ainsi que la Sorcière rouge et Vision. Si Ultron fait office de menace numéro un lors de cette phase, celle-ci sert aussi à prendre connaissance de Thanos, l'ennemi le plus dangereux de l'Infinity Saga (qui comprend les 23 films des trois premières phases) et qui va devenir l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire des films de super-héros au cinéma.

La phase 3 conclut l'arc narratif de plusieurs super-héros parmi les plus importants des Avengers pour laisser place à d'autres personnages. Spider-Man rejoint le line-up, ainsi que Doctor Strange, Captain Marvel et Black Panther, qui auront plus d'importance dans la phase 4. La phase 3 se conclue en apothéose avec deux films Avengers consacrés au combat contre Thanos.

Nous quittons enfin l'Infinity Saga pour entrer dans la phase 4, qui amorce une transition dans le MCU. En plus des films, Disney lance des séries TV pour Disney+ directement liées au Marvel Cinematic Universe : WandaVision, très originale et qui a permis de faire entrer un public plus large dans le MCU, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki, What If…? et Hawkeye dont les premiers épisodes sont disponibles depuis le 24 novembre 2021. Une flopée de nouveaux films et de nouvelles séries sont également prévues jusqu'en 2024.

Le MCU est bien difficile à suivre tant il y a de contenus qui sortent chaque année, et ce depuis plus de dix ans maintenant. Notre guide pour regarder les films et séries Marvel dans l'ordre chronologique devrait vous aider à ne pas trop vous y perdre.

Pirates des Caraïbes

Quand on vous dit que Disney est le champion de l'essorage à sec de licences, ce n'est pas une exagération. Le studio a réussi à sortir cinq films Pirates des Caraïbes au cinéma, désormais disponibles sur Disney+, à partir… d'une attraction de ses célèbres Walt Disney Parks and Resorts. Si les trois premiers opus sont de bons divertissements, portés notamment par la complicité du trio Johnny Depp, Keira Knightley et Orlando Bloom, mais aussi par l'humour qui fait mouche, les scènes d'action et les effets spéciaux, les deux autres sont bien plus oubliables.

Reste que le partenariat entre Disney et Jerry Bruckheimer pour la coproduction des films de la licence a été fructueux avec 4 milliards de dollars glanés au box-office. Pour les regarder dans l'ordre, il suffit de suivre les dates de sortie :

2003 : Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski

de Gore Verbinski 2006 : Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit de Gore Verbinski

de Gore Verbinski 2007 : Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde de Gore Verbinski

de Gore Verbinski 2011 : Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence de Rob Marshall

de Rob Marshall 2017 : Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar de Joachim Rønning et Espen Sandberg

Le Monde de Narnia

La trilogie du Monde de Narnia a marqué la deuxième moitié des années 2000. A l'époque, la saga de fantasy inspirée des romans de l'écrivain C. S. Lewis fait beaucoup parler d'elle, mais le deuxième opus déçoit Disney en termes de recettes et quitte le navire pour le troisième épisode, finalement produit par la Fox. Avec le rachat de 21st Century Fox par Disney en 2017 pour 52,4 milliards de dollars, les droits du dernier épisode sont récupérés et la trilogie dans son ensemble est donc disponible sur Disney+.

2005 : Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique de Andrew Adamson

de Andrew Adamson 2008 : Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian de Andrew Adamson

de Andrew Adamson 2010 : Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore de Michael Apted

Une suite ou une nouvelle adaptation de l'univers de Narnia serait dans les tuyaux, Netflix et Sony Pictures étant cités pour participer au projet. Disney ne serait pas impliqué.

Les films d'animation Pixar

Disney acquiert Pixar en 2006, mais les deux entités avaient collaboré bien avant. Avec le catalogue des films d'animation de Pixar, Disney+ sécurise au sein de son catalogue des licences qui plaisent aux petits comme aux grands. Tous les Toy Story sont sur le service de SVOD… sauf en France, où la chronologie des médias empêche l'intégration de Toy Story 4 avant juin 2022. Les trois premiers sont par contre bien présents. La même problématique se pose avec La Reine des Neiges, dont le deuxième film n'arrivera pas sur le Disney+ français avant novembre 2022. Les différents opus de Monstres et Cie et de Cars sont par contre bien disponibles.

Les Muppets

Très populaires aux États-Unis, les Muppets n'ont pas l'aura des Minikeums en France, mais il est tout de même possible de visionner les films et la série du Muppet Show sur Disney+ chez nous. A noter tout de même qu'il manque Les Muppets à Manhattan (1984) et Les Muppets dans l'Espace (1981) sur la plateforme, Sony ayant toujours la garde des droits. La saga a été rachetée par Disney dès 2004, mais il aura fallu attendre 2011 pour voir le premier film de la licence sous cette nouvelle ère avec Les Muppets, le retour. Suivra en 2014 Muppets Most Wanted du même réalisateur, James Bobin.

Benjamin Gates

On vous l'accorde, il est difficile de parler de saga du cinéma lorsque l'on évoque Benjamin Gates puisque seulement deux films sont sortis : Benjamin Gates et le Trésor des Templiers en 2004 et le Benjamin Gates et le Livre des secrets en 2008, avec Jon Turteltaub à la réalisation et Nicolas Cage au casting dans les deux cas.

Mais si l'on a décidé de l'évoquer, c'est que l'actualité jusqu'ici morte de la licence est en passe de se réveiller. Le producteur Jerry Bruckheimer travaille sur un film pour le cinéma, un Benjamin Gates 3, avec le même réalisateur et le casting qui feront leur retour, dont on ne sait pas s'il sera sur Disney+ par la suite. Par contre, une série est en préparation, et sera une exclusivité Disney+. Le projet inclura des acteurs plus jeunes que dans les films, laissant présager une intrigue dans la jeunesse de Benjamin Gates.

Alien

Alien est l'un des piliers du cinéma horrifique. Réalisé par Ridley Scott et avec Sigourney Weaver au casting, le premier film (1979) est un succès au box-office et va permettre de lancer une véritable franchise. Les deux films suivants seront pilotés par James Cameron d'abord, puis David Fincher ensuite. Ridley Scott revient aux commandes pour les deux derniers épisodes, Prometheus et Covenant. Sorti en salles en 2017, ce dernier est actuellement le dernier long-métrage de la saga.

Disney+ n'abandonne pas pour autant la licence puisqu'une série Alien est en cours de préparation. Celle-ci n'a actuellement pas de date de sortie. Il se murmure également que de nouveaux films seraient en préparation afin de relancer la franchise culte. Sachez qu'il est possible de visionner Prometheus et Covenant, les deux films les plus récents, avant les plus anciens, car ceux-ci constituent un prequel et ont ouvert une nouvelle ère de l'univers Alien. Les quatre premières productions se suivent chronologiquement, toujours avec le personnage de Ripley (Sigourney Weaver) au centre de l'action.

Die Hard

Die Hard est l'une des nombreuses franchises récupérées par Disney à l'occasion du rachat de la Fox. Interprété par Bruce Willis, le personnage de John McClane est devenu l'un des symboles du cinéma d'action, et ce dès le premier film de la licence, le culte Piège de cristal de 1988. Ont ensuite suivis 58 minutes pour vivre (1990), Une journée en enfer (1995), Die Hard 4 : Retour en enfer (2007) et Die Hard : Belle journée pour mourir (2013).

Un projet de sixième opus était dans les cartons, mais Disney+ y a mis un terme. Celui-ci devait nous montrer John McClane à deux époques différentes : dans sa jeunesse et dans son passé. Une idée qui n'a pas convaincu les décideurs de Walt Disney, mais Die Hard n'est pas forcément enterré pour de bon. Un reboot sans Bruce Willis pourrait voir le jour.

La Planète des singes

La Planète des singes est à l'origine un roman de Pierre Boulle paru en 1963. Très vite repéré par l'industrie cinématographique, il se décline en un premier film dès 1968, qui suscite l'engouement aussi bien de la critique que du public. C'est le début d'une franchise, avec quatre autres films mis en production et sortant en salles au début des années 70, qui laissent suite à une série TV.

La Planète des singes fait son grand retour en 2001 avec Tim Burton, puis nous avons droit à une trilogie lors des années 2010 pour véritablement relancer la franchise : La Planète des singes : Les Origines en 2011, La Planète des singes : L'Affrontement en 2014 et La Planète des singes : Suprématie en 2017. Pour ces trois derniers films, on retrouve l'acteur Andy Serkis, spécialisé dans le motion capture, pour interpréter le rôle de César.

Un nouveau film devrait faire son apparition dans les années à venir, dirigé par Wes Ball, le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe… également disponible sur Disney+.

Le Labyrinthe

Proposés dans le catalogue Star de Disney+, les trois films qui composent la saga du Labyrinthe visent plutôt un public adolescent. Ils jouissent d'un budget imposant, surtout pour les deux suites, et cela se voit à l'écran : la production est soignée et les scènes sont riches en effets spéciaux. On ne s'ennuie pas devant ces longs-métrages de science-fiction empruntant à la dystopie grâce à leur rythme effréné qui laisse peu souvent les spectateurs reprendre leur souffle. Aucune suite n'est prévue pour le moment.

Kingsman

Toujours du côté de chez Star, une franchise récente s'est invitée sur Disney+ : Kingsman. Inspirés des comics de Mark Millar et Dave Gibbons, les films Kingsman s'en éloignent. Nous avons affaire à des comédies d'action et d'espionnage qui ne se prennent pas au sérieux et provocateurs. Si James Bond est trop terre à terre pour vous, vous devriez y jeter un œil.

Les deux premiers opus, Kingsman : Services secrets (2015) et Kingsman : Le Cercle d'or (2017), vont être rejoints dès le 22 décembre 2021 par une troisième production, The King's Man : Première mission, qui comme son nom l'indique est un prequel de ses prédécesseurs. C'est encore Matthew Vaughn qui est aux manettes de ce nouvel épisode. Avec des comédiens comme Samuel L. Jackson, Mark Hamill, Halle Berry ou encore Pedro Pascal, Kingsman regroupe une brochette de stars.

Un projet de quatrième film (potentiellement baptisé Kingsman: The Blue Blood) prenant place après les deux premiers est en cours, alors qu'un spin-off centré sur le Statesman (introduit dans le deuxième film) serait également dans les cartons. Bref, nous n'avons pas fini d'entendre parler de la franchise Kingsman.