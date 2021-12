Malcolm, Mary Poppins, Paddington : les sorties phares de décembre sur Disney+

Nutcraker, Mary Poppins 2, Malcolm ou encore Paddington, les sorties Disney+ sont nombreuses pendant ce mois de décembre. Retrouvez les nouveautés les plus attendues sur la plateforme ci-dessous.

Découvrir toutes les nouveautés de Disney+

Disney+ a décidé de gâter ses abonnés pour Noël. La plateforme a en effet prévu de très nombreuses nouveautés pour le mois de décembre. Le but : faire plaisir à toute la famille. Avant de vous présenter les prochaines sorties, commençons par revenir sur les sorties Disney+ depuis le 1er décembre.

Ainsi, depuis le 1er décembre, les abonnés Disney+ peuvent par exemple profiter du film Casse-Noisette et les Quatre Royaume. Sorti en 2018, il réunit un casting impressionnant avec notamment Mackenzie Foy, Keira Knightley ou encore Morgan Freeman.

Depuis le 8 décembre, Disney+ propose également Bienvenue sur Terre, une série documentaire créée par Will Smith. Pendant les 6 épisodes de la série documentaire, l'acteur américain collabore avec National Geographic et voyage aux 4 coins du monde pour nous présenter les lieux les plus insolites, dangereux, excitants ou encore étrange.

Paddington, Malcolm et Mary Poppins arrivent sur Disney+ pour Noël

Le 15 décembre prochain, Disney+ accueillera également une série phare pour la génération 90 : Malcolm. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette pépite humoristique, la série culte suit les aventures de Malcolm, un jeune garçon surdoué dans une famille de classe moyenne américaine. La série comporte pas moins de 7 saisons et 151 épisodes. De quoi s'amuser en famille de longues heures durant les fêtes de fin d'année.

Le 22 décembre prochain, vous pourrez également retrouver sur Disney+ Le retour de Mary Poppins. Avec notamment Emily Blunt et Lin-Manuel Miranda, le film sorti en 2018 nous fait redécouvrir la nounou presque parfaite et la famille Banks. Un film plein de magie parfait pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'années.

Pour le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre prochain, Disney+ a pensé a tout et vous propose le film Paddington. Sorti en 2014, le film a connu un immense succès auprès des enfants comme des adultes. Une comédie franco-britannique parfaite pour des fêtes en famille réussie !

Pour finir, le 29 décembre prochain, Disney+ sortira sa très attendue nouvelle série Star Wars : Le Livre de Boba Fett. La spin-off de la série The Mandalorian réunit Temuera Morrison et Ming-Na et se concentre sur le chasseur de primes Boba Fett.

En plus de toutes ces nouveautés, vous pouvez profiter des fêtes de fin d'année pour découvrir les sorties récentes Disney+. La plateforme de streaming a récemment sorti la série Hawkeye sur la formation de la fille de l'Avengers archer. Vous pouvez également regarder la série “Il était une fois” ou encore le documentaire “Get Back” sur les Beatles. Idéal pour les fêtes, Disney+ propose aussi le film Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, les enfants seront ravis de découvrir Soul, un des derniers Pixar, ou la série “Olaf présente” qui réunit des courts-métrages humoristiques.

