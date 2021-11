Disney+ dévoile la liste des séries Marvel pour 2022-2023 et il y en a un paquet !

À l'occasion du Disney+ Day, la plateforme de streaming en a profité pour dévoiler la liste des séries Marvel à venir. Et autant dire qu'il va y avoir du choix, entre le spin-off de Wandavision Agatha : House of Darkness, Spider-Man : Freshman Year ou encore IronHeart et Secret Invasion pour ne citer qu'elles. On fait le point sur les annonces faites par la firme aux grandes oreilles.

En ce vendredi 12 novembre 2021, Disney+ célèbre son second anniversaire avec le Disney+ Day. Durant cette journée spéciale réservée avant tout aux abonnés de la plateforme, la firme aux grandes oreilles en a profité pour dévoiler des tonnes de contenus inédits autour de ses différentes licences, que ce soit Pixar, Disney, Star Wars ou encore National Geographic.

Ce fut également l'occasion pour Disney de dévoiler la liste des toutes les séries Marvel à venir en 2022 et 2023, et autant dire que la liste est longue comme le bras, prouvant une fois l'importance de Disney+, clairement considéré comme un espace clé pour dans l'évolution du Marvel Cinematic Universe notamment.

Liste complète des séries Marvel à venir sur Disney+

Malheureusement, il n'y a aucun trailer inédit à se mettre sous la dent, hormis un long extrait de Hawkeye accessible uniquement aux abonnés et une pléthore de logos officiels (visible ci-dessous). Pour rappel, la série centrée sur l'archer des Avengers doit arriver le 24 novembre sur Disney+. Mais alors, que réserve la plateforme de streaming pour les fans de la Maison des idées en 2022 et 2023 ? Voici la liste complète des annonces faites par Disney :

Écho : cette série, dont le personnage principal est incarné par Alaqua Cox, sera centrée autour de Ronin, une super-héroine bien connue des fans de Daredevil

: cette série, dont le personnage principal est incarné par Alaqua Cox, sera centrée autour de Ronin, une super-héroine bien connue des fans de Daredevil IronHeart : cette série avec Dominique Throne dans le rôle de Riri Williams suivra l'histoire d'une brillante ingénieure qui prendra la relève d'IronMan en construisant l'armure personnelle la plus avancée à ce jour

: cette série avec Dominique Throne dans le rôle de Riri Williams suivra l'histoire d'une brillante ingénieure qui prendra la relève d'IronMan en construisant l'armure personnelle la plus avancée à ce jour Agatha – House of Darkness : les rumeurs autour du spin-off de WandaVision disaient vrai. La dernière sorcière de Salem, Agatha Darkness, aura bien le droit à sa propre série et on retrouvera avec plaisir Kathryn Hahn dans le rôle-titre, tandis que Jac Schaeffer revient au scénario

: les rumeurs autour du spin-off de WandaVision disaient vrai. La dernière sorcière de Salem, Agatha Darkness, aura bien le droit à sa propre série et on retrouvera avec plaisir Kathryn Hahn dans le rôle-titre, tandis que Jac Schaeffer revient au scénario Secret Invasion : cette nouvelle série mettra en scène Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury, le directeur du SHIELD et Ben Mendelsohn dans le rôle du Skrull Talos, que vous avez notamment pu voir dans le film Captain Marvel. Ce crossover sera centré autour de la lutte entre Nick Fury et une faction de Skrulls qui cherche à infiltrer les plus hautes sphères de la Terre

: cette nouvelle série mettra en scène Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury, le directeur du SHIELD et Ben Mendelsohn dans le rôle du Skrull Talos, que vous avez notamment pu voir dans le film Captain Marvel. Ce crossover sera centré autour de la lutte entre Nick Fury et une faction de Skrulls qui cherche à infiltrer les plus hautes sphères de la Terre Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special : pour fêter Noël comme il se doit, James Gunn, réalisateur des deux premiers films, revient derrière la caméra pour un épisode spécial fin d'année

X-Men '97 : une série animée Marvel Studios qui explore de nouvelles histoires dans la chronologie emblématique des années 90 de la série originale. Beau DeMayo, qui a notamment écrit le scénario de The Witcher : le Cauchemar du loup, en sera l'auteur principal

: une série animée Marvel Studios qui explore de nouvelles histoires dans la chronologie emblématique des années 90 de la série originale. Beau DeMayo, qui a notamment écrit le scénario de The Witcher : le Cauchemar du loup, en sera l'auteur principal What If… Saison 2 : la série d'animation qui exploite le multiverse reviendra dans une nouvelle saison. Le Gardien explorera cette fois-ci d'autres réalités alternatives. On retrouvera Bryan Andrews à la réalisation et AC Bradey à l'écriture

: la série d'animation qui exploite le multiverse reviendra dans une nouvelle saison. Le Gardien explorera cette fois-ci d'autres réalités alternatives. On retrouvera Bryan Andrews à la réalisation et AC Bradey à l'écriture Spider-Man – Freshman Year : cette nouvelle série d'animation suivra Peter Parker “sur le chemin qui le mène à devenir Spider-Man dans le MCU dans un style qui célèbre les premières racines du personnage dans les comics”

: cette nouvelle série d'animation suivra Peter Parker “sur le chemin qui le mène à devenir Spider-Man dans le MCU dans un style qui célèbre les premières racines du personnage dans les comics” I Am Groot : cette série de courts-métrages originaux raconteront les aventures de Bébé Groot dans la Galaxie aux côtés des autres Gardiens

: cette série de courts-métrages originaux raconteront les aventures de Bébé Groot dans la Galaxie aux côtés des autres Gardiens Marvel Zombies : cette série animée de Marvel Studios repense l'univers de Marvel alors qu'une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau qui transforme les êtres humains en zombies assoiffés de sang. Un speech qui rappelle un certain épisode de la première saison de What If non ?

Du nouveau pour MoonKnight, She-Hulk et Ms. Marvel

Voilà pour la liste complète des séries Marvel à venir sur Disney en 2022 et 2023. Si vous êtes abonné, sachez que vous pouvez découvrir un court documentaire de 14 minutes qui dévoile notamment des images inédites de trois séries à venir, à savoir Moon Knight, She-Hulk et Ms. Marvel.

D'après les dires de Disney, MoonKnight sera “une nouvelle série d'action-aventure internationale mettant en scène un justicier complexe qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Les multiples identités qui vivent en lui se retrouvent propulsées dans une guerre mortelle entre les dieux, avec pour toile de fond l'Égypte moderne et ancienne”. On retrouvera dans le rôle-titre l'excellent Oscar Isaac, que vous avez notamment pu voir dans le récent reboot de Dune par Dennis Villeneuve.

She-Hulk suivra quant à elle l'histoire de “l'avocate attitrée dans les affaires juridiques concernant les super-humains”. Des apparitions de Mark Ruffalo alias Hulk/Eric Banner ont été confirmées. Quant à Ms. Marvel, elle se sera centrée autour de Kamala Khan, une jeune pakistanaise de 16 ans vivant à Jersey City. Cette adolescente, fan invétérée des Avengers, va voir sa vie bouleversée lorsqu'elle obtient des super-pouvoirs. Disney+ vient tout juste de repousser la sortie de Ms. Marvel à l'automne 2022.