The Book of Boba Fett : Disney+ dévoile la dernière bande-annonce avant le premier épisode

Dans une semaine, Disney+ entamera la diffusion de The Book of Boba Fett, la série qui célèbre le grand retour du chasseur de prime. Profitant de l’attente des fans de Star Wars, le service de streaming dévoile un dernier trailer. Nommé Autorité, il y est question de pouvoir, de confiance et de politique.

Dans une semaine, nous aurons enfin réponse à une question cruciale pour tous les fans de Star Wars : comment Boba Fett a-t-il survécu au sarlacc ? Pour rappel, lors de l’épisode 6 de Star Wars, le chasseur de prime a plongé dans la gueule ouverte du monstre de Tatooine qui digère pendant très longtemps ses victimes sans jamais les laisser s’échapper. Or, nous avons découvert durant la seconde saison de The Mandalorian que le monstre ne l’avait pas digéré.

Dans une semaine donc, nous en saurons certainement davantage sur les circonstances de son évasion du ventre du monstre. En effet, le 29 décembre, Disney+ diffusera le premier épisode de The Book of Boba Fett, le spin-off de The Mandalorian. Cette nouvelle série se déroule juste après la seconde saison des aventures de Din Djarin, quand Boba Fett récupère son armure (les circonstances de la séparation de Boba Fett et de son armure sont également un mystère à éclaircir).

Une dernière bande annonce pour The Book of Boba Fett appelée Autorité

L’attente sera évidemment très longue pour tous les fans de la trilogie originelle où Boba Fett avait un rôle très important. Et pour éviter que la pression ne redescende trop, Disney+ en a profité pour diffuser un dernier trailer, le quatrième en date (le troisième ayant été diffusé le 9 décembre). Il est tout aussi court que les précédents. Il est bien évidemment disponible en fin de cet article. Et il révèle un aspect intéressant de la série.

En effet, The Book of Boba Fett sera centré sur la prise de contrôle de la pègre de Tatooine par le chasseur mandalorien et sa complice Fennec Shand. Une pègre laissée sans chef depuis la mort de Jabba le Hutt (aux mains de Leïa Organa). Ce dernier trailer est nommé Autorité. Et il montre que Boba Fett devra user du pouvoir politique autant que de l’intimidation et de la ruse pour garder le pouvoir sur Tatooine. Cela nous donnera ainsi l’occasion de découvrir plus en détail les rouages de la vie sur Tatooine (qui ne se résume évidemment pas aux fermes hydroponiques, aux courses de pod et aux chasseurs tuskens).