Disney+ : l’intégrale du Muppet Show sera disponible le 19 février

L'intégrale du Muppet Show débarque sur Disney+ le 19 février prochain. L'émission de 1976 n'a jamais été entièrement diffusée sur une plateforme de streaming auparavant, les saisons 4 et 5 manquant à l'appel. Elle vient compléter la collection de Disney, qui possède (presque) tous les contenus en lien avec les marionnettes.

Le catalogue de Disney + continue de se remplir. Alors que le service de streaming affiche déjà plus de 86 millions d'abonnés à son compteur, celui-ci met un point d'honneur à proposer du contenu familial qui s'adapte au goût de chacun. Il a ainsi annoncé l'arrivée de l'intégrale du Muppet Show le 19 février prochain sur sa plateforme. L'occasion pour les fans de la première heure de partager leur engouement avec le public plus jeune.

L'émission, créée en 1976, a connu un succès grandiloquent dès ses débuts. Les personnages Kermit, Miss Piggy ou encore Gonzo font désormais partie intégrante du paysage culturel. À leurs côtés, de grandes célébrités sont apparues sur le petit écran, telles que Elton John, Mark Hamill et Steve Martin. Disney peut également se targuer de proposer les saisons 4 et 5 du Muppet Show, jusqu'alors jamais diffusées sur un service tierce.

La quasi-totalité du catalogue Muppet Show est disponible sur Disney+

Disney complète donc son catalogue déjà bien fourni de contenus en lien avec le Muppet Show. De nombreux films ont vu le jour au fil des années, ainsi qu'un remake de l'émission originale en 2015, intitulé “Muppets Now“, spécialement conçu pour le service de streaming. À l'heure actuelle, il ne manque plus que deux films à la collection : “Les Muppets à Manhattan” et “Les Muppets dans l'Espace”, qui appartiennent toujours à Sony.

L'année sera donc chargée pour Disney+, qui a récemment annoncé un spin-off de sa série culte The Mandalorian sur Boba Fett en 2021. De grands blockbusters s'apprêtent également à sortir en exclusivité sur la plateforme, comme Black Widow et d'autres films Marvel. Comme le dit Kermit la Grenouille : “Ce sera génial de revoir nos fans de longue date, et de donner la chance à la nouvelle génération de voir où nous avons commencé, comment Miss Piggy est devenue une star, et bien plus”.