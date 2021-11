Disney+ investit 30 milliards d’euros pour produire des films et séries originaux en 2022

Disney a dévoilé dans son rapport annuel qu’il prévoyait d'augmenter ses dépenses globales en matière de contenu à 33 milliards de dollars (près de 29,5 milliards d'euros) pour son année fiscale 2022, qui a débuté le 1er octobre.

D’après le rapport annuel de Disney, l’entreprise augmentera son budget de contenu de 8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022, ce qui portera le budget alloué au contenu à 33 milliards de dollars. À titre de comparaison, Netflix, qui est le plus acteur du streaming, a dépensé près de 17 milliards de dollars en contenu l'année dernière, près de la moitié de ce que Disney prévoit de dépenser en 2022. Disney a donc l'intention de faire de l’ombre à ses concurrents sur le marché du streaming en ajoutant davantage de contenu original à Disney+, Hulu et ESPN+.

Les 33 milliards investis seront répartis entre les trois grands groupes de contenu de Disney : les studios, le divertissement général et les sports. Les studios sous l'égide de Disney comprennent notamment Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, LucasFilm, 20th Century Studios, Marvel Studios et Searchlight Pictures. Les médias tels que ABC Entertainment, Disney Channel, FX Networks et Hulu font partie des groupes de divertissement général de Disney, tandis qu'ESPN reste leur seul réseau sportif.

Disney prévoit 50 films au cinéma et 60 nouvelles séries en 2022

Sur l’année fiscale 2022, qui a débuté le 1er octobre dernier, Disney prévoit de sortir 50 nouveaux films au cinéma et en streaming, et Disney+ verra débarquer 60 nouvelles séries non scénarisées, 30 séries comiques, 25 séries dramatiques, 15 documentaires, 10 séries animées et cinq films seront dédiés à la télévision. Au total, ce sont donc près de 200 contenus originaux qui arriveront en 2022.

Hier, Disney a lancé les deux premiers épisodes de sa nouvelle série phare Hawkeye, centrée sur le héros de Marvel. Nous avions d’ailleurs déjà pu constater que tous les personnages de la série utilisent un Google Pixel. La série succède à d’autres productions à succès Marvel telles que Loki, Falcon et le Soldat de l'Hiver et WandaVision.

Avec cet énorme budget alloué à la production de contenu original, Disney compte bien faire s’envoler le nombre d’abonnés à sa plateforme de streaming, qui comptait 116 millions d’utilisateurs en août dernier. La route sera encore longue avant d’espérer de battre Netflix et ses plus de 200 millions d’abonnés, mais Disney+ pourrait bien dépasser son concurrent et devenir numéro 1 de la VOD d’ici 2026.

