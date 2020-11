Black Friday, Cyber Monday : découvrez les gros événements promos de l’année

Chaque année, le Black Friday est l’occasion de profiter de réductions et de promotions importantes sur de nombreux produits. Attention, il ne s’agit pas du seul événement incontournable du calendrier pour les amoureux du shopping. On fait le point ensemble sur les différentes journées de bons plans à ne surtout pas louper. Suivez le guide.

Les plus grands événements shopping de l'année

Les French Days

Depuis 2018, les enseignes françaises ont décidé de mettre en place le Black Friday à la française baptisé French Days. Pendant une période de 5 jours, les marchands tels que Boulanger, Darty, la Fnac, Rue du Commerce, La Redoute ou encore Showroomprivé proposent des promotions intéressantes sur le high-tech (smartphones, assistant vocaux et téléviseurs). Les bons plans French Days ont lieu deux fois par an : au milieu du printemps et au début de l'automne.

Le Singles’ Day (le jour des célibataires en Chine le 11 novembre)

Après les French Days vient le jour des célibataires : Singles' Day. Le 11 novembre, toutes les enseignes chinoises (Gearbest, Alibaba ou Aliexpress…) proposent une grosse journée de promotions. Ces dernières années, les géants du e-commerce français on également suivi la tendance en proposant eux aussi des offres lors de ce Black Friday à la chinoise. Lancée en 2009 par Alibaba (l’Amazon chinois), cette festivité génère chaque année un important chiffre d’affaires. En 2019, le géant du e-commerce a d’ailleurs généré un chiffre d'affaires de 34.74 milliards d'euros en 24 heures.

Le Black Friday et Cyber Monday



Le Black Friday approche à grand pas ! Le vendredi 27 novembre 2020, vous pourrez profiter d'une multitude d'offres chez des revendeurs français et étrangers (en ligne ou en magasin). Si vos finances ne vous permettent pas de vous faire plaisir avec les bons plans du Black Friday, sachez qu'il y a le Cyber Monday qui se déroule quelques jours après le Black Friday. Cette année, l’événement a lieu le lundi 30 novembre 2020. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un lundi où vous pouvez profiter de promotions uniquement en ligne. Lancé en 2005 par les cybermarchands américains, l’événement connaît un énorme engouement en France depuis quelques années. Parmi les magasins participants au Black Friday et Cyber Monday, il y a bien évidemment Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou encore Rue du Commerce.

Le Boxing Day (26 décembre)

Un jour après noël, vous pourrez profiter du Boxing Day (le jour des boîtes) le jour d’ouverture des soldes au Royaume-Uni et en Australie. Dans les grandes villes britanniques, comme Londres, l’événement est particulièrement attendu : la plupart des bonnes affaires s’envolent dès les premières heures. Pour les marchands, c’est l’occasion d’écouler le stock de produits invendus destinés à Noël. Parmi les participants, on retrouve à nouveau Amazon (pour profiter des meilleurs deals, commandez sur le store anglais), Dell, Asos, Vans ou Microsoft.

Les Fukubukuro

Pour conclure l’année, les japonais ont lancé le Fukubukuro (sac à bonheur dans la langue nippone), qui a lieu le 31 décembre. Il s’agit d’un événement un peu particulier, qui diffère beaucoup des autres : à la place de promotions traditionnelles, vous recevrez une pochette surprise vendue à prix fixe. Cette pochette peut contenir tout et n’importe quoi. Vous pourrez très bien tomber sur un smartphone à 1000€ ou sur un paquet de bonbons. Que pensez-vous de ces quelques événements shopping ? Lequel vous tente le plus ?