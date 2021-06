Amazon Prime Day 2021 : date, offres et promos, tout savoir

Le Prime Day Amazon 2021 se déroule les 21 et 22 juin. Durant ces deux jours, l'enseigne en ligne proposera à ses membres Prime des bons plans leur étant exclusivement réservés. Date, offres, conditions, on fait le point sur toutes les informations à savoir sur l'édition 2021 du Prime Day Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES BONS PLANS AMAZON PRIME DAY

🤔Prime Day Amazon : qu'est ce que c'est ?

Comme les années précédentes, le Prime Day Amazon se tient sur deux jours. Pour l'édition 2021, ce sont les dates du lundi 21 et mardi 22 juin qui ont été retenues. Durant ces deux jours, les membres du programme Amazon Prime peuvent profiter de ventes flashs exceptionnelles et bons plans sur des millions de produits.

L'abonnement coute 5,99 euros par mois ou 49 euros à l'année. Il a vite fait d'être rentabilisé compte tenu des nombreux avantages qu'il offre. En effet, l'abonnement Prime permet à ses membres de bénéficier de promotions exclusives mais aussi du catalogue Amazon Prime Video, du service Amazon Prime Now, de la plateforme Twitch Prime et d'un abonnement à Amazon Music.

Autre point fort, la livraison gratuite et illimitée en un jour. Il est indispensable et fortement recommandé pour les personnes qui ont l'habitude de commander régulièrement sur Amazon. De plus, il est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez le résilier à tout moment.

Si vous êtes client Amazon Business, vous pouvez également profiter des avantages de Prime par l'intermédiaire du programme Business Prime. Ce dernier est réservé aux petites et grandes entreprises, mais aussi aux collectivités locales, les organismes publics et les associations à but non lucratif.

Pour en profiter, il faut souscrire à un abonnement Business Prime proposé à partir de 50 € par an, hors TVA. Ce dernier permet l'utilisation du programme jusqu'à trois utilisateurs. Si votre entreprise à plus d'utilisateurs, vous pouvez optez pour la formule à 150 € par an qui donne les privilèges jusqu’à dix utilisateurs.

📅Quelles sont les dates du Prime Day Amazon 2021 ?

Le Prime Day Amazon aura lieu du 21 juin à minuit au 22 juin 2021 inclus. Comme les éditions précédentes, il faut s'attendre à une avalanche de promotions exclusives. Ce seront plus de 2 millions d’offres qui seront proposées aux membres Prime dans plusieurs catégories d’achat.

🤔Pourquoi Amazon a avancé son Prime Day ?

Généralement, le Prime Day Amazon a lieu au mois de juillet. L’année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19, il a été repoussé en octobre. Cette année, il aura cette fois lieu plus tôt. Amazon a en effet annoncé que son Prime Day 2021 se tiendra les 21 et 22 juin prochain. La firme a également informé qu’elle soutiendra les commerçants pour les aider à mettre en avant leurs produits.

🆓Comment profiter d'Amazon Prime gratuitement ?

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement mensuel ou annuel à Amazon Prime, et si vous n'en avez jamais bénéficié, il est possible de profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours. Si vous ne souhaitez pas payer les mois suivants, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Amazon Prime et de résilier l'abonnement.

Une manipulation simple et rapide qui peut être effectuée juste après avoir souscrit à l'offre d'essai : vous continuerez d'en bénéficier durant 30 jours et vous vous assurez de ne pas oublier de le faire avant le premier prélèvement.

🎁Comment profiter d'un bon d’achat de 10 euros ?

Comme l'an dernier, Amazon a l'intention de soutenir les petites et moyennes entreprises touchées de plein fouet par la crise économique laissée dans le sillon du coronavirus. Dans cette optique, le site offre un bon d’achat de 10 euros pour tout achat réalisé dans la boutique Amazon d’une petite ou moyenne entreprise.

Ce bon d’achat est utilisable uniquement lors de la période de l'Amazon Prime Day 2021, du 21 au 22 juin. Afin d'en bénéficier, vous devez dépenser 10 € chez un commerçant avant le 20 juin 2021 et être toujours abonné à Amazon Prime pendant le Prime Day. Prime Day donne ainsi aux petites et moyennes entreprises l’occasion de vendre leurs produits auprès de millions de membres Prime dans le monde entier ».

⛔Comment se désabonner d'Amazon Prime ?

Si vous souhaitez mettre un terme à votre abonnement Amazon Prime, que vous soyez encore en période d'essai ou que vous ayez souscris un abonnement mensuel ou annuel payant, c'est très simple. Voici la démarche à suivre.

Si vous êtes encore en période d'essai

Allez dans vos Paramètres

Cliquez sur Ne pas continuer pour éviter que votre abonnement ne devienne payant puis confirmez

Si vous disposez d'un abonnement payant

Allez dans vos Paramètres

Cliquez sur Fin d'adhésion, puis une fois encore sur Fin d'adhésion et optez finalement pour Terminer maintenant

Dans ce dernier cas, si vous n'avez pas fait de commande vous pouvez vous faire très facilement rembourser les 49 euros de l'abonnement d'un an. Cela est normalement automatique sous 3 à 5 jours ouvrés du moment où vous avez suivi les étapes et que vous n'avez pas utilisé votre compte Premium depuis que vous avez été débité de 49 euros par exemple pour obtenir la livraison en un jour ouvré. Le cas échéant, nous vous recommandons de cliquer ici pour contacter l'assistance d'Amazon.

🤷‍♂️Vaut-il mieux attendre les bons plans du Black Friday ?

En raison de la pandémie de Covid-19, le Prime Day se déroule cette année pratiquement 5 mois avant le Black Friday qui se tiendra normalement le 26 novembre 2021. Si l'année dernière seuls 40 jours séparaient les deux événements, il en est tout autrement cette année. Pour rappel, le Black Friday issu des États-Unis est une période de promotions qui se déroule le dernier vendredi de novembre et qui précédè le Cyber Monday.

La question de patienter jusqu'au Black Friday est donc légitime pour certains internautes. Cela dit, dans ce contexte particulier et du fait que le Prime Day a été avancé, mieux vaut en profiter si vous en avez les moyens. Certains articles en promotion ne seront peut-être plus disponibles lors du Black Friday.

En général, les promotions sur Amazon sont plus intéressantes lors du Prime Day que lors du Black Friday. C’est surtout le cas des produits récents. Par contre, si vous lorgnez sur un article plus ancien, on vous conseille de réserver vos avoirs pour le Black Friday.

👍Quels sont les produits à surveiller lors du Prime Day 2021 ?

Durant le Prime Day, Amazon met en avant ses produits. C'est l'occasion idéale de s'équiper de l'un de ses appareils Echo, d'une de ses liseuses Kindle ou bien encore d'un Fire TV. Ces produits font l'objet de belles réductions qui permettent de les avoir au meilleur prix de l'année.

Les produits high-tech n'échappent pas eux aussi aux ventes flashs du Prime Day. Si vous envisagez d'acheter un smartphone, une tablette ou un PC portable, alors c'est le moment opportun pour le faire. Un grand nombre de constructeurs profitent de l'évènement pour écouler leur stocks.

On retrouve parmi eux Google avec les Chromebooks, Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Huawei. Il y a de fortes chances également que les iPhone d'Apple de l'année précédente soient à prix réduit (les iPhone 11) mais aussi les MacBooks et les Galaxy S/Note.

Concernant l'univers du jeu vidéo, il ne faut pas s'attendre à ce que les consoles next-gen soient en rabais. Avec la pénurie qui touche la planète entière, il est en effet peu probable qu'on voit des offres sur ces dernières durant le Prime Day. Cela dit, les abonnements au PlayStation Plus et des jeux vidéo populaires pourraient faire l'objet de réductions intéressantes.

Enfin, on table aussi sur des promotions importantes sur les casques et écouteurs sans fil. Ce sera probablement le moment de craquer pour une paire d’AirPods Pro ou un casque Bose ou Sony sans se ruiner.

🔔Comment profiter des bons plans Prime Day 2021 ?

Le Prime Day dure 48 heures. En comparaison aux autres grands évènements shopping de l'année, c'est relativement court. Les offres sont proposées dans le cadre de ventes flashs qui ont une durée limitée. Les pièces en stock n'étant disponibles que pour quelques heures seulement, elles ont tendance à s'écouler très rapidement. Afin de mettre la main sur le produit qui vous intéresse, il est donc conseillé de ne pas perdre de temps et de faire preuve de réactivité.

Pour ce faire, nous vous conseillons de vérifier à l'avance, avant le début du Prime Day, que votre compte Amazon Prime est toujours actif et d'avoir vos coordonnées à jour. Dressez également en amont la liste complète des articles qui vous intéressent. Ainsi, vous gagnerez du temps lorsque viendra le jour J. Vous n'aurez ainsi pas à consulter des promotions qui ne vous intéressent pas.

Comme pour les éditions des années précédentes, l'équipe bons plans de Phonandroid couvrira l'évènement et relaiera en temps réel les offres Amazon les plus intéressantes pendant la durée de l’événement. Enfin, pour ne rien rater, nous vous invitons également à surveiller régulièrement la page bons plans de notre site, nos réseaux sociaux Twitter et Facebook et de vous abonner à notre newsletter (sans publicités).