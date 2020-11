Black Friday 2020 : pourquoi l’attendre avant d’acheter ces produits ?

Le Black Friday 2020 c’est dans 5 jours, le vendredi 4 décembre. Si vous souhaitez acheter un smartphone, un casque audio, une console de jeu, ou tout autre produit high-tech au meilleur prix de l’année, il est judicieux de prendre votre mal en patience et attendre le jour J pour faire de bonnes affaires.

Quels produits valent la peine d’attendre les promos du Black Friday ?

Il est bien connu que le Black Friday est le jour propice pour faire des achats sur les produits high-tech et l’électroménager et réaliser de belles économies. Même si des promotions et bons plans sur ce type d’appareils sont d’actualité, vous l’aurez donc certainement compris, mieux vaut attendre le jour J pour profiter pleinement des bons plans du Black Friday et faire de vrais bonnes affaires.

Comme l’an dernier, les promotions liées à l’évènement sont apparus une semaine avant le début du Black Friday, lors de la Black Week, du coté des enseignes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, Rue du Commerce soit le vendredi 27 novembre. Les bons plans et promos devraient alors s’étaler sur 10 jours, jusqu’au lundi 30 novembre, date à laquelle le Cyber Monday prend le relais sur le Black Friday.

Même si les promotions et réductions sont moins intéressantes en France par rapport aux États-Unis, il y a des bons plans à ne pas louper et lesquels vous permettront de faire de superbes cadeaux de Noël sans trop dépenser. Voici les produits qui feront très certainement l’objet de réductions très intéressantes pour lesquels il vaut la peine de prendre son mal en patience.

Les smartphones

Indéniablement l’un des produits high-tech les plus recherché pendant le Black Friday, le smartphone. Habituellement, les derniers appareils sortis font rarement l’objet de réductions durant l’évènement, mais plutôt ceux sortis il y a quelques mois, et très souvent ceux de l’an précédent. Tous les acteurs du secteur, Huawei, Samsung, Xiaomi & Co profitent du black Friday pour écouler leurs stock. C’est le moment opportun pour acheter le smartphone que vous souhaitez tant.

Les objets connectés

Montre, bracelet, drones, caméra Wi-Fi, thermostat intelligent, enceintes audio, lampes LED, sport & loisirs, balance, sécurité connectée… L’ensemble des objets connectés font généralement l’objet de bons plans et promotion durant le Black Frdiay.

Les kits de démarrage et autres appareils de la gamme Philips Hue, habituellement assez coûteux deviennent alors plus abordables que jamais, tous comme les appareils Echo d’Amazon ou bien les appareils connectés pour la sécurité (caméra, alarme, détecter…) ou la santé (pése-personne, trackeur d’activité…). Voici ce que l’on trouve déjà comme offres au niveau des objets connectés.

Le son Audio & HiFi

Les audiophiles peuvent aussi se faire plaisir pendant le Black Friday. Que vous soyez à la recherche d’un casque audio, avec ou sans fil, d’une enceinte Bluetooth, d’écouteurs intra-auriculaire, d’une chaîne Hi-Fi, ou tout autre appareil audio, vous serez en mesure de vous équiper de l’un de ces produits à petit prix grâce aux nombreuses réductions proposées par les enseignes participantes au Black Friday.

Les jeux vidéo

Si vous attendez le Black Friday pour vous offrir une PS5 ou une Xbox Series X à petit prix, vous pouvez passez votre chemin étant donné que les consoles viennent tout juste de sortir. Par contre, vous tourner vers une PS4, Xbox One X ou S pourrait être judicieux puisque plus que jamais, les réductions sur ces « anciennes » consoles et leurs jeux / accessoires risquent d’être très intéressantes.

Ce n’est pas un secret, lors de la sortie d’une nouvelle génération de consoles de jeu, les constructeurs bradent les anciens modèles pour faire place à la génération suivante et écouler ses stocks. Si vous souhaitez faire une belle affaire, patienter s’avère être la solution idéale.

Le top des offres high-tech de la Black Week

Alors que le Black Friday débutera le 4 décembre cette année, les commerçants proposent d’ores et déjà durant la Black Friday Week (semaine qui précède le Black Friday) des bons plans sur un grand nombre de produits high-tech. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio pendant la Black Friday Week, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, sur les jeux et accessoires PS4 sur les enceintes connectées ou bien encore sur les enceintes Bluetooth !