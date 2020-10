Black Friday Boulanger : rendez-vous le 27/11/2020 pour les bons plans

Le Black Friday est devenu la journée de rencontre entre les consommateurs avides de promotions et les commerçants voulant écouler leurs stocks. Toutes les marques se sont appropriées cette occasion pour sortir du lot, attirer de la clientèle et multiplier leurs ventes. Boulanger n’est pas en reste en proposant une multitude de bons plans.

Pourtant, dénicher de bonnes affaires et faire le plein de produits pas chers n'est pas de tout repos, surtout au regard du nombre d’adeptes du vendredi noir. À travers ces lignes, nous vous dévoilons tout ce qu’il faut savoir sur cette journée exceptionnelle : les dates à ne pas manquer, les secrets pour trouver les bons plans avant les autres et les produits à ne rater sous aucun prétexte chez Boulanger.

Boulanger, pionnier de la vente d’appareils électroniques

Boulanger désigne une entreprise française dont des activités commerciales se concentrent sur les ventes de matériels informatiques, d’appareils électroniques de loisir et d’équipements domestiques.

Pour la petite histoire, l’entreprise a intégré le marché en 1954 à Lille grâce à l’initiative des frères Gustave et Bernard Boulanger. La prise du pouvoir du Groupe Mulliez a marqué en 1986 et a permis de propulser les activités de l'enseigne à l’échelle nationale.

En 2006, l’enseigne se lance dans l’assistance informatique et met sur pieds une filiale dédiée aux services informatiques à domicile baptisée B-dom. En parallèle, l’entreprise commence à asseoir sa présence sur la Toile et crée son site de vente. 10 ans plus tard, elle compte plus de 125 points de vente éparpillés à travers la France et appartient désormais à l’Association familiale Mulliez.

En 2018, le groupe souffle ses 64 bougies et érige désormais 134 magasins. Il emploie 8 000 collaborateurs et recèle un chiffre d’affaires à hauteur de 2 milliards d’euros. Pour l’occasion, l’enseigne modifie son logo. Aujourd’hui, Boulanger est devenu l'une des référence en matière de produits high-tech et d’appareils électroménagers.

L’émergence du Black Friday

Boulanger est un fervent partisan du Black Friday. Littéralement vendredi noir, cet évènement est devenu la journée des prix cassés. Une petite piqûre de rappel s’impose concernant ces fameuses 24 heures. Le Black Friday désigne un évènement originaire des États-Unis organisé à chaque 4e vendredi de novembre, soit le lendemain du Thanksgiving.

Des remises à gogo, des promotions de toutes les couleurs et des offres exceptionnelles composent cette date. La pratique est profitable aussi bien pour les consommateurs que pour les commerçants. Si les clients réalisent des économies tout en achetant des produits de haute qualité, les vendeurs boostent leurs bénéfices en cumulant les ventes en un temps record.

Le Black Friday trouve son origine dans les années 1960 aux États-Unis et ce n'est qu'à partir de 2014, que la fièvre du Black Friday s’est répandue à travers la France. Le principe reste le même, à quelques détails près. Le vendredi noir français se passe essentiellement sur internet plutôt que dans les boutiques physiques et les réductions sont beaucoup moins importantes. L'édition des bons plans du Black Friday 2020 se tient officiellement du vendredi 27 au dimanche 29 novembre inclus pour ensuite laisser la place aux bons plans du Cyber Monday, le 30 novembre uniquement.

Le Black Friday chez Boulanger

Les enseignes rivalisent d’ingéniosité afin de pondre des formules alléchantes et authentiques. Aucune loi n’encadre les formalités de fixation des prix, ainsi, les distributeurs sont libres d’appliquer les réductions qu’ils souhaitent.

Boulanger a lancé son premier Black Friday en 2011 et bien que l'évènement de cette année se tient le vendredi 27 novembre, l'enseigne devrait prendre une légère avance en enclenchant des promotions à quelques jours du Black Friday (période appelée Black Friday Week), tout comme chez de nombreuses autres enseignes (exemple chez le numéro 1 du e-commerce, voir à ce sujet notre article sur le Black Friday Amazon).

Profiter pleinement des bons plans Black Friday de Boulanger

Il existe plusieurs solution pour profiter des bons plans du Black Friday Boulanger. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'enseigne pour recevoir ses offres le jour J ou bien faire des allers et retours sur le site internet (chose assez chronophage et redondante). Pour vous aider dans vos recherches de cadeaux de fin d'année tout en faisant de bonnes affaires, nous vous proposons de mettre cet article dans vos favoris. Sur celui-ci, juste ci-dessous, nous allons listés uniquement les meilleurs bons plans du Black Friday Boulanger 2020, c'est-à-dire ceux que nous jugeons intéressants (utilités des produits, bon rapport qualité prix, etc…).