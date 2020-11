Black Friday Rue du Commerce revient en 2020 le vendredi 27 novembre

Le Black Friday est une occasion pour les commerçants de gonfler leurs bénéfices et pour les consommateurs de faire le plein de bonnes affaires. Cette journée exceptionnelle est marquée par une multitude de bons plans et bien entendu, Rue de Commerce y participe.

Pour cet événement commercial, les marchands se montrent généreux, entres codes de réduction, promotions et ventes flash, vous aurez de quoi vous faire plaisir en prévision des fêtes de fin d'année. Ci-dessous, on vous propose de découvrir les meilleurs bons plans du Black Friday Rue du Commerce.

Rue du Commerce, le tout premier distributeur en ligne

Rue du Commerce désigne le premier site e-commerce de France, la plateforme existe depuis plus de 20 ans. Sa création en 1999 résulte de l’initiative de Gauthier Picquart et de Patrick Jacquemin. L’entreprise a démarré son business en se concentrant uniquement sur la vente de produits informatiques et électroniques et depuis, l'enseigne s'est élargie dans l'optique de durer. Ses rayons sont nombreux (informatique, gaming, téléphonie, électroménager, maison connectée, TV, son, photo, mobilité urbaine, meuble déco, jardinage et bricolage …).

Le pionnier de la vente en ligne en France

Fort de 20 années d’expérience, Rue du Commerce s’affirme comme le pionnier de la vente à distance. L’enseigne manifeste son savoir dans l’univers de l’informatique et des produits high-tech.

Elle prône la sécurité de paiement et la facilité de navigation. D’ailleurs, ses politiques de protection des données et de paiements en ligne lui ont permis de décrocher le prix de : « Meilleur site pour acheter en toute confiance sur Internet » par le magazine Capital. L’entreprise s’entoure des meilleurs talents en vue d’assurer l’accompagnement des internautes dans les procédures d’achat et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Rue du Commerce encourage les échanges entre ses clients. Dans cette optique, elle a intégré un espace de discussion dans son site marchand. La communauté est le point de rendez-vous des adeptes de produits high-tech et de produits de grande consommation. Le forum met en avant le partage d’informations, l’entraide et la résolution des problèmes d’achat, sous le signe de la cordialité.

Une entreprise rattachée à Shoplnvest

Le 25 mai 2020 est une date à marquer d’une pierre blanche. Elle signe le rachat de Rue du Commerce par Shoplnvest. L’initiative tend vers un objectif simple : faire de Rue du Commerce le distributeur de référence de produits high-tech et d’équipements de maison connectée.

Shoplnvest désigne un pure player du e-commerce. Apparue en 2011, l’entreprise puise sa réputation de son rachat de 3 Suisses en 2018, la référence de la vente par correspondance. L’acquisition de Rue de Commerce dissimule son ambition de soutenir la comparaison avec les géants tels qu'Amazon, Boulanger, Cdiscount et Fnac Darty.

Ce rachat signe l’avènement de plusieurs changements au sein de l’entreprise. Elle concentre désormais ses efforts sur la distribution d’équipements de maison, de matériels informatiques et d’outils de maison connectée. La firme incite à la consommation locale et privilégie les marques françaises.

Les bons plans du Black Friday Rue du Commerce

En tant que précurseur du commerce en ligne en France, Rue du Commerce est un adepte du Black Friday qui est une tradition venue des États-Unis. L’évènement a lieu au lendemain du Thanksgiving et se caractérise par une série de promotions sur de nombreux produits au cours d'une journée. Cette tradition s’est introduite petit à petit en France à partir de l'année 2014.

Et maintenant depuis 2 ans, certaines enseignes participantes à l'évènement proposent bien plus qu'une journée de bons plans (voir par exemple Amazon et ses offres pré Black Friday). En effet et généralement, les promotions commencent une semaine avant. Enfin si pendant l'événement, vous ne trouverez pas votre bonheur, sachez qu'il existe une dernière grosse journée de promotions avant les fêtes de fin d'année, baptisée Cyber Monday mais d'une manière générale, les offres du Cyber Monday sont similaires aux offres du Black Friday.

Ci-dessous au fur et à mesures de nos découvertes, nous relayerons les meilleurs bons plans du Black Friday Rue du Commerce dédiés à l'high-tech et si vous ne trouvez pas ce que voulez sur cette boutique, sachez qu'on propose aussi des récapitulatifs ceux liés au Black Friday Amazon, Black Friday Boulanger, Black Friday Cdiscount et Black Friday Fnac Darty.