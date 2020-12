Black Friday Fnac Darty : le top des offres pour se faire plaisir sans trop payer

L’avènement de Fnac Darty a ébranlé le secteur de l’e-commerce. L’entreprise française enchaîne les bons plans afin de séduire les clients. Pendant le Black Friday, sa stratégie commerciale se renforce davantage en misant sur une multitude promotions pour gagner le cœur du public.



Les belles offres à saisir pendant le Black Friday Fnac Darty

Tout comme Amazon, Boulanger, Cdiscount et Rue du commerce, le Black Friday de la Fnac et de Darty est décalé au vendredi 4 décembre 2020. Ici, on vous propose les meilleures offres du groupe, celles que nous trouvons utiles et intéressantes. Aussi, à titre de rappel, n’oubliez pas d’optimiser vos achats si vous avez eu l’opportunité de profiter de cette offre e-carte cadeau Jackpot Fnac noël.

Bracelet connecté : Fitbit Charge 4 à 99.99 euros sur la Fnac / Darty Casque : JBL Tune 700BT noir à 49.99 euros sur la Fnac / Darty Maison connectée : Coffret noël Google Nest Mini à 49.99 euros sur Fnac / Darty Maison connectée : Pack découverte Philips Hue Fnac / Darty 2020 à 119.99 euros sur la Fnac / Darty Montre connectée : Apple Watch Series 3 à 189.99 euros sur la Fnac / Darty Montre connectée : Montre Huawei GT2 Pro à 229.99 euros sur la Fnac Nintendo Switch : Housse de protection Zelda à 9.99 euros sur la Fnac PS4 : Borderlands 3 à 6.99 euros sur la Fnac PS4 : NBA 2K21 à 24.99 euros sur la Fnac PS4 : Manette DualShock (noir, bleu, rouge, rose, blanc glacier, green camo) à 39.99 euros Réveil connecté : Lenovo Smart Clock à 34.99 euros sur la Fnac Services : Carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois à 60 euros sur la Fnac Tablette tactile : Apple iPad Pro 11 pouces 2020 à 879 euros sur la Fnac / Darty Xbox Series X : Manette Xbox Series (noir, blanc et bleu) à 49.99 euros sur la Fnac

Fnac Darty en quelques mots ?

Enrique Martinez se trouve à la tête du groupe Fnac Darty. L’enseigne a parcouru bien des épreuves avant de devenir un distributeur français d’envergure.

Une entreprise de grande distribution

Fnac Darty désigne une entreprise française qui concentre ses efforts sur la distribution de matériels électroménagers, de produits culturels et d’équipements électroniques. Le rachat par la Fnac de Darty a propulsé l’enseigne sur les bancs des leaders européens de la distribution d’équipements high-tech. Ses activités comprennent :

la distribution de produits informatiques, électroniques et culturels

la vente de services de développement de photos

la billetterie de voyage par le biais de Fnac Voyages

la billetterie de spectacles : opéras, musées, cirques, concerts, théâtre et exposition…

Le groupe possède un vaste réseau de 780 magasins éparpillés à travers le monde, dont 571 en France et en Suisse.

Le long parcours de la Fnac

La Fnac était une entreprise solitaire œuvrant dans le commerce physique. La société a été créée sous l’impulsion de Max Théret et d’André Essel en octobre 1954. Les deux individus donnent naissance à la Fédération Nationale d’Achat des Cadres, plus connu sous le sigle de la Fnac. Le tout premier magasin ouvre ses portes à Paris, boulevard de Sébastopol. L’objectif de l’entreprise tend vers la distribution de produits de haute qualité à prix accessible.

En 1985, le groupe GMF apporte sa pierre à l’édifice en devenant son principal actionnaire. La Fnac dématérialise son activité en 1999 et met sur pied son premier site e-commerce à l’adresse Fnac.com. En parallèle, elle étend son activité hors des frontières françaises et installe des magasins au Brésil et à Sao Paulo. 10 ans plus tard, l’entreprise se met au MarketPlace sur Fnac.com. La plateforme enregistre alors 1 500 vendeurs partenaires.

En 2014, la Fnac adopte un plan stratégique de déploiement fondé sur l’ajout d’objets connectés et de services dématérialisés dans son catalogue.

L’histoire passionnante de Darty

Darty a été créé en 1957 sous l’initiative de la fratrie Natan, Bernard et Marcel Darty, des commerçants de textile à Paris. En ouvrant leur commerce, les trois frères se sont forgés une politique commerciale axée sur la satisfaction client. Par conséquent, la fratrie ajoute à leurs activités de vente, la livraison et le dépannage rapide.

En avril 1988, l’équipe met en place l’Offre Publique d’Achat (OPA). Le programme encourage les salariés à investir et devenir propriétaires de leur entreprise. L’opération se solde par un succès. D’ailleurs, le programme OPA demeure à ce jour le plus grand RES ou Rachat de l’entreprise par les salariés du continent européen. En 1996 arrive un site tout frais www.darty.com qui deviendra un site marchand 3 ans plus tard.

La combinaison de la Fnac et Darty

Le 18 juillet 2016 marque le jour où l’Autorité de la Concurrence accepte le rachat par la Fnac de Darty. Cette date sera ancrée dans la mémoire des consommateurs comme étant le jour de la fusion de deux distributeurs de renom. Le groupe Fnac a versé 1,16 milliard d’euros pour pouvoir acquérir Darty. La Marketplace de la Fnac.com attribue alors un espace dédié à Darty. De même, un espace billetterie Fnac voit le jour sur Darty.com.

Cette fusion inattendue résulte d’une initiative commune de faire face au géant Amazon. Fnac Darty entame ainsi les hostilités en optimisant les mécaniques Web-to-Store. L’initiative se traduit par une répartition optimisée des points de vente des deux marques.

Faire de bonnes affaires pendant le Black Friday Fnac Darty

Tout comme d’autres enseignes (voir par exemple : le Black Friday Amazon, le Black Friday Boulanger, le Black Friday Cdiscount et le Black Friday Rue du commerce), le groupe Fnac Darty compte parmi les fervents partisans des bons plans Black Friday dont la date officielle est fixée au vendredi 4 décembre pour l’édition 2020. En ce qui concerne les bons plans du Cyber Monday, eux se tiennent le lundi 7 décembre 2020. Pour l’occasion, Fnac Darty se dit prêt et malgré le contexte sanitaire, l’entreprise reste confiante quant au succès de cette édition.

Bien évidemment, le jour J, retrouvez ci-dessus, notre sélection des meilleurs bons plans dans le high-tech proposé par Fnac Darty à l’occasion du Black Friday en France.