Battlefield 6 pourrait mettre en scène une troisième guerre mondiale fictive

Battlefield 6 sortira à la fin de l’année 2021, c’est déjà confirmé. C’est à peu près la seule chose officielle que nous savons sur le jeu. Aujourd’hui, c’est une grosse rumeur qui émerge sur le net, mais attention, elle est à prendre avec prudence.

Battlefield sort dans un an, mais déjà, il fait beaucoup parler de lui. Le jeu de guerre est en effet prévu pour 2021 et signera le grand retour de la licence après trois ans d’absence. On ne sait pratiquement rien du jeu, mais des rumeurs parcourent déjà le web.

Celle du jour est apparue sur Reddit et est signée d’un certain William_Fichtner. Il y affirme tout un tas de choses, mais ne donne aucune source pour ses propos. Il nous demande donc de le croire sur parole et inutile de dire que ses affirmations doivent être prises avec la plus grande prudence.

Reddit est en effet l’endroit idéal pour ce genre de publication. Nombre de longues « fuites » comme celles-ci sont déjà apparues sur le site. Certaines sont invérifiables (comme sur GTA 6) et d’autres se sont avérées fausses. Mais quelques-unes ont été confirmées par la suite. Il ne faut donc pas forcément prendre les dires sur Battlefield 6 comme argent comptant.

Retour à la guerre moderne

Mais alors, que dit cette publication ? L’auteur affirme que Battlefield 6 mettrait en scène une guerre moderne entre l’OTAN et la Russie. Pour le solo, il précise que le système des récits de guerre fera son retour. L’un s’attardera sur un militaire américain qui se bat contre l’envahisseur dans une banlieue américaine, tandis qu’un autre suivra un agent britannique du MI6 infiltré en Europe de l’est. Une intrigue qui rappelle fortement celle des Modern Warfare, de la licence rivale Call of Duty.

Pour le multi, ce post indique que les modes comme Conquête, Domination ou Grand Operations feront leur retour. De même, des batailles à 64 joueurs seront de la partie. Il évoque également trois cartes multi pour l’instant : une dans une banlieue américaine, une dans une ville européenne et une autre dans une forêt russe.

Des informations qui semblent crédibles… peut-être trop. William_Fichtner ne prend en effet pas trop de risques dans sa publication, donnant presque l’impression que Battlefield 6 ne serait qu’un reskin de Battlefield 5. On espère qu’après trois ans de pause, la série aura quelque chose de frais à nous annoncer.

Reste à voir si la chose sera confirmée. Battlefield 6 sortira fin 2021, sur PC et consoles nouvelle génération. Nous devrions donc avoir des infos officielles dans le courant du premier semestre 2021.

Source : Reddit