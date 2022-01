Battlefield 2042 : Steam fait une entorse à sa politique et rembourse le jeu

La descente aux enfers de Battlefield 2042 ne s'arrête plus. Alors que le nombre de joueurs connectés quotidiennement diminue de jour en jour, Steam a décidé de faire une entorse à sa politique commerciale. En effet, la plateforme de Valve s'engage à rembourser les joueurs mécontents. De quoi motiver certains à déserter le champ de bataille définitivement.

Sans contestation aucune, Battlefield 2042 fait partie des plus grosses déceptions vidéoludiques de l'année, comme le fut un certain Cyberpunk 2077 en son temps. Le jeu de tir d'EA et de DICE enchaînent les polémiques depuis son lancement. Il faut dire que l'aventure avait mal commencé, et ce dès la bêta avec un très, très grand nombre de bugs.

À la sortie du jeu, c'est la douche froide : des bugs à foison, un équilibrage des armes et des véhicules totalement à revoir, des soucis avec les serveurs, des fonctionnalités essentielles comme le chat vocal ou le tableau des scores absentes, etc. Malgré la publication de plusieurs correctifs par les équipes de DICE, la grogne des joueurs ne s'est pas calmée. Le jeu est rapidement devenu l'un des titres les plus détestés sur Steam.

Et la dernière polémique en date autour des skins payants de Noël a enfoncé le clou sur le cercueil de Battlefield 2042. Résultat, les joueurs ont dit stop, préférant retourner en nombre sur Battlefield V, le précédent opus de la franchise. Sur le site Steam Charts, on dénombre à l'heure où nous écrivons ces lignes 17 000 joueurs actifs en moyenne sur Battlefield V… Et seulement 8 200 joueurs sur Battlefield 2042.

Steam fait une entorse à sa politique pour Battlefield 2042

Et comme on peut le constater sur Reddit, Steam a décidé d'apporter sa petite touche au fiasco BF 2042. D'ordinaire, la politique de remboursement de Steam est stricte : le remboursement ne pourra être effectué 14 jours après l'achat ou après avoir joué au titre pendant plus de 2h.

Comme vous vous en doutez, de nombreux ont dépassé ces deux cap fatidiques. Désabusés par l'état du jeu, certains ont décidé de tenter leur chance en demandant à Steam de procéder au remboursement du titre. “J'espère que je pourrai récupérer mon argent et le dépenser dans des jeux qui le méritent vraiment. J'espère que vous ne laisserez pas un petit gars souffrir alors que des gros studios vont avoir mon argent pour un produit non terminé et buggé”, a-t-il écrit au support de la plateforme.

Après un premier refus (l'utilisateur ne cochant pas l'une des deux conditions précédemment citées), Steam est finalement revenue sur sa décision ce 8 janvier 2022. En effet, la plateforme fait donc une entorse à sa propre politique et a confirmé le remboursement du jeu. Un geste commercial appréciable, qui va probablement motiver d'autres joueurs déçus à en faire la demande. Reste maintenant à savoir si Steam compte faire la même chose pour chaque requête concernant Battlefield 2042.