Battlefield 2042 : vous pourrez tester le jeu gratuitement pendant 10 heures

Bonne nouvelle si vous aimez tester les jeux avant de les acheter : Battlefield 2042 sera entièrement jouable gratuitement pendant dix heures. De quoi avoir un bon aperçu du futur FPS. De plus, la taille du fichier d’installation sur PS5 a récemment fuité. Il faudra laisser de côté 42,717 Go de stockage pour profiter du prochain titre de EA.

Qui n’a jamais regretté d’avoir acheté un jeu quelques heures seulement après l’avoir lancé ? Tout le monde ne participe aux bêtas et les trailer de gameplay peuvent parfois être trompeurs. Bref, lorsque l’on paye environ 60 € pour un jeu, on préfère généralement avoir la possibilité de le tester avant de sortir son portefeuille. Ainsi, les futurs joueurs de Battlefield 2042 ont de quoi être ravis. Ces derniers auront accès au titre totalement gratuitement pendant 10 heures.

Une excellente nouvelle donc pour tous ceux qui hésitent encore à acheter le nouveau FPS. Toutefois, cette offre ne s’adresse malheureusement pas à tout le monde. Il faudra être abonné, au choix, à EA Play ou au Xbox Game Pass pour en profiter. Si vous avez la chance d’être dans l’une de ses catégories, l’accès gratuit pourra se faire dès le 12 novembre prochain. Pour rappel, la sortie finale du jeu est prévue pour le 19 novembre.

La taille de Battlefield 2042 sur PS5 dévoilée

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle qui attend les joueurs. Après la fuite de la taille de Battlefield 2042 sur Xbox, c’est au tour de la version PS5 de dévoiler cette information. Et elle beaucoup plus petite que prévu. Il faudra en effet compter 42,717 Go d’espace de stockage pour installer le jeu. C’est bien moins que chez ses rivales de Microsoft, qui demande 91,42 Go de mémoire interne. Notons qu’une telle différence peut cependant paraître suspecte, il convient donc d’attendre les informations officielles pour en avoir le cœur net.

Enfin, une dernière fuite vient clore le festival du jour. Selon la même source, les joueurs PS5 pourront télécharger le titre dès le 17 novembre, soit deux jours avant son lancement. Ceux ayant précommandé les éditions Gold et Ultimate auront quant à eux accès au téléchargement le 10 et 12 novembre respectivement. Ces dates ne concernent que la version PS5, mais il est très probable qu’elles soient les mêmes pour toutes les plateformes.