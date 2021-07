Battlefield 2042 : le mode Portal propose de revisiter les anciens jeux et de créer vos propres parties

Battlefield 2042 s’est montré un peu plus lors de l’EA Play Live du 22 juillet. Dice s’est notamment attardé sur Portal, un mode multijoueur qui permet de créer et de jouer à des parties entièrement personnalisées. Un système qui permettra de donner vie aux fantasmes guerriers les plus fous.

Battlefield 2042 sortira à la fin de l’année et contrairement aux récents volets, il sera uniquement multijoueur. Vous devrez donc vous battre sur des immenses champs de bataille jusqu’à 128 joueurs. Lors de l’EA Play Live, Dice a également présenté un nouveau mode très intéressante : Portal. Il s’agit tout simplement d’un mode multi ultra personnalisable qui permet toutes les excentricités.

Portal est une plateforme intégrée au jeu et qui permet de créer des batailles directement depuis un site web. Il regroupe tous les contenus des anciens titres phares de la saga : Battlefield 1942, Bad Compagny 2 et Battlefield 3, en plus de BF 2042. Il permet de personnaliser à l’extrême n’importe quelle escarmouche en ligne.

Battlefield Portal est un mode multijoueur ultra personnalisable

Expliquons ça avec un exemple concret. Il est par exemple possible d’opposer une équipe de quatre joueurs qui incarnent des soldats du futur face à 64 soldats de la seconde guerre mondiale. Ou alors 64 joueurs contre un seul avec un char. Ou 64 médics au défibrillateur contre 64 joueurs armés couteau… Plus que ça, vous pouvez combiner n’importe quelle carte avec n’importe quel véhicule.

Les règles sont très souples et les créateurs pourront faire jouer leur imagination pour concevoir les parties les plus loufoques. Le tir ami peut être toléré ou non, certains véhicules dédiés à un type de joueur en particulier, des combattants peuvent avoir plus de vies que d’autres, des malus quelconque, le cross-play autorisé… c’est à vous de décider. Treize cartes issues de la franchise, plus de 40 véhicules, une quarantaine d’armes, des centaines de règles, vous aurez de quoi faire pour créer la partie idéale.

En tout cas, Battlefield Portal semble être l’expérience ultime de la saga, regroupant tout ce qui plaît aux joueurs depuis tant d’années. Une sorte de Mario Maker à la sauce FPS qui devrait ravir les fans et les occuper pendant un très long moment. Précisons qu’il s’agit d’un mode à part de Battlefield 2042 mais complètement intégré au jeu.

Pour rappel, Battlefield 2042 sortira sur PC et consoles (next et old gen) le 22 octobre 2021.