Battlefield 2042 devient l’un des jeux les plus détestés sur Steam

Battlefield 2042 est sorti il y a peu et se retrouve dans une situation étonnante : il est devenu l’un des jeux les plus détestés sur Steam. Les fans lui reprochent en effet un contenu peu intéressant ainsi qu'un criant manque de finition.

Nous pensions ne jamais revoir un lancement aussi chaotique que celui de Cyberpunk 2077 en 2020, mais les faits nous ont donné tort. Après un GTA Trilogy d’une qualité douteuse, c’est un autre gros nom du jeu vidéo qui voit sa réputation entachée à la suite d’un lancement raté : Battlefield 2042.

Sorti le 19 novembre dernier, Battlefield 2042 a un but précis : proposer l’expérience Battlefield la plus pure aux fans, et ce uniquement en multijoueur. Cependant, le titre manque clairement de finition et on note de nombreux bugs et soucis de stabilité. Tout cela vient en plus d’un contenu pas forcément incroyable, notamment à cause de choix curieux en ce qui concerne le gameplay.

Battlefield 2042 est classé comme le pire jeu de la saga

Les fans sont furieux et se sont donc attelés à faire du review-bombing, c’est-à-dire mal noter le jeu sur les sites dédiés afin de faire descendre sa moyenne. Ainsi, il fait désormais partie des dix pires jeux de l’histoire de Steam, si l’on se fie à l’avis des joueurs. Il se classe neuvième à l’heure où nous écrivons ces lignes, entre RollerCoaster Tycoon World et Godus. Tout en haut du classement, nous trouvons eFootball, le titre qui a remplacé PES chez Konami. La crème de la crème, en somme.

Bien entendu, Battlefield 2042 n’est objectivement pas l’un des pires jeux de Steam. Cependant, le review-bombing le place dans cette position étrange pour un titre de la saga. Il était arrivé la même chose aux remasters de GTA il y a peu, qui s’est retrouvé avec l’une des pires notes du site Metacritic. D’ailleurs, Battlefield 2042 a été noté 2,3 sur 10 par les joueurs sur ce site. La note de la presse culmine elle à 73/100, ce qui est déjà mieux, mais étonnamment bas pour la licence.

Quoiqu’il en soit, Battlefield 2042 est semble-t-il sorti beaucoup trop vite. Plus encore, il souffre de la comparaison avec le multijoueur d’Halo Infinite, quasiment sorti en même temps et qui, pour le coup, jouit d’une bien meilleure finition. Dice arrivera-t-il à rattraper le coup au fil des mises à jour ? Nous l’espérons pour les fans.