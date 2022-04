Cyberpunk 2077 accueillera sa première grosse extension en 2023

CD Projekt RED a donné des nouvelles concernant la première extension de Cyberpunk 2077. Celle-ci est actuellement en développement et arrivera en 2023. Aujourd’hui, l’état du jeu est jugé satisfaisant par le studio qui peut donc se permettre d’embrayer sur la suite.

Cyberpunk 2077 aura le droit à des extensions majeures qui viendront enrichir l’aventure. La première d’entre elle arrivera dès 2023, a indiqué le studio CD Projekt RED. C’est dans un tweet que le développeur a partagé sa feuille de route pour l’année 2022, et donc le développement de ce contenu. Nous parlons d’un gros DLC centré sur l’histoire, comme en a connu The Witcher, et pas seulement de patch rajoutant des armes, des véhicules ou des appartements. Bref, de quoi faire revenir ceux qui l’ont déjà terminé.

Jeu le plus attendu de la décennie, Cyberpunk 2077 a déçu lors de sa sortie en décembre 2020. Buggé, non terminé, injouable sur console… le titre a fait couler beaucoup d’encre et depuis, CD Projekt a bossé d’arrache-pied pour l’améliorer. Le travail sur ce point étant désormais terminé, le studio peut passer à la suite.

Cyberpunk 2077 est enfin devenu le jeu qu’il se rêvait d’être

Avec la sortie catastrophique du jeu, on aurait pu croire que CD Projekt RED allait vite passer à autre chose. Que nenni. Le développeur a fait preuve d’une résilience remarquable sur ce projet et le résultat est là. En avril 2022, Cyberpunk est tout à fait terminé sur PC. Sur les consoles « old gen », les meubles ont été sauvés et la version next-gen disponible sur PS5 et Xbox Series X est bien meilleure.

En plus de Cyberpunk 2077, CD Projekt travaille sur d’autres projets, comme un spin-off de son jeu de cartes Gwent ou encore la version next-gen de The Witcher 3. Prévue pour juin, cette dernière a d’ailleurs été repoussée à une date indéterminée il y a quelques jours. Le studio souhaite peaufiner sa copie, et il fait bien : il n’a plus le droit à l’erreur.

Le gros projet du studio est bien évidemment le nouveau jeu Witcher, annoncé il y a peu. Afin de sécuriser le développement, CD Projekt RED a fait un choix inédit : travailler sur le moteur Unreal Engine 5 au lieu du REDEngine, son moteur maison. Enfin, notons que dans la feuille de route partagée sur Twitter, on note la présence de travaux préliminaires sur des titres encore non annoncés. Bref, CDProjekt RED a beaucoup de choses à nous offrir pour l’avenir. Le DLC de Cyberpunk 2077 n'est que la première marche.