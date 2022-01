Battlefield 2042 : seul le mode Portal pourrait devenir gratuit

Battlefield 2042 va-t-il devenir gratuit tout compte fait ? C'est en tout cas ce qu'affirmait l'insider réputé Tom Henderson. Seulement, il vient d'apporter d'autres précisions. Selon ses informations, seulement le mode Portal serait concerné par ce passage en free-to-play.

Comme vous le savez, les étoiles sont alignées pour que Battlefield 2042 devienne un naufrage complet comme Anthem, l'un des plus gros flops d'EA. Les débuts du FPS de DICE ont été très compliqués, entre des bugs à la pelle, un équilibrage des armes et des véhicules à revoir complètement et des fonctionnalités essentielles comme le chat de proximité aux abonnés absents.

Résultat, en deux moins, la population du jeu a drastiquement diminué pour passer sous la barre des 10 000 joueurs. Les précédents opus, comme Battlefield V, affichent une meilleure fréquentation ! Face au mécontentement des joueurs, Steam s'est même décidé à faire des encarts à sa politique commerciale en remboursant certains utilisateurs.

En clair, Battlefield 2042 va dans le mur, et EA cherche maintenant à revenir sur le droit chemin. Ou au moins à limiter la casse. D'après Tom Henderson, leaker réputé et spécialiste de la licence, il était possible qu'EA adopte une formule free-to-play pour Battlefield 2042. Une nouvelle plutôt étonnante, qui sonnerait comme le constat d'un échec cuisant pour l'éditeur américain.

Le mode Portal ou Hazard Zone bientôt gratuit ?

Seulement, dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, l'insider révèle d'autres informations sur le sujet. D'après ses sources au sein du studio et de l'éditeur, il ne serait pas question de rendre gratuit Battlefield 2042, mais seulement l'un de ses modes de jeu. En l'occurrence, l'expérience Battlefield 2042 se divise en trois catégories :

All Out Warfare, qui se rapproche de l'expérience classique de Battlefield avec de grands affrontements à objectifs

Battlefield Portal, le bac à sable qui permet d'éditer des parties personnalisés sur des cartes issues d'anciens opus

Battlefield Hazard Zone, une sorte de Battle Royale dans lequel plusieurs escouades sont envoyées sur le terrain pour récupérer des disques durs et les extraire

Ainsi et d'après Tom Henderson, EA envisage de rendre le mode Portal ou Hazard Zone gratuit. La première proposition paraît plus judicieuse, étant donné que Portal réunit systématiquement plus de joueurs que Hazard Zone. Avec cette manœuvre, l'entreprise américaine espère séduire les joueurs en leur donnant un premier aperçu de l'expérience BF 2042.

De cette manière, cela pourrait les inciter à acheter le jeu complet pour accéder aux autres modes de jeu. La prochaine conférence téléphone d'EA avec les investisseurs est prévue le 1er février d'après Henderson. Il y serait évidemment question des performances financières de Battlefield 2042 et sur les changements envisagés pour remédier à la situation.