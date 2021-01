Battlefield 6 sortirait à la fois sur PS5/ Xbox Series X et PS4/Xbox One

Battlefield 6 n’en fini plus de fuiter et aujourd’hui, c’est un aspect important du jeu qui fait parler de lui. S’il serait bien disponible sur les PS5 et Xbox Series pour montrer ses capacités techniques, il serait aussi disponible sur les “anciennes” consoles. On évoque également des batailles à grande échelle avec 128 joueurs.

Battlefield 6 devrait sortir cette année, et donc être officialisé très bientôt. Comme avec chaque épisode, EA devrait faire du jeu sa vitrine technique, surtout qu’il sera le premier à être développé pour les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X. Aujourd’hui, une fuite nous indique qu’il pourrait bien sortir aussi sur les anciennes machines.

C’est Tom Henderson, qui a déjà fait fuiter le jeu par le passé, qui dévoile la dévoile la chose. Il précise que les versions PS4 et Xbox One de Battlefield 6 ne devraient pas handicaper le titre dans sa globalité. En effet, cette version serait portée par un studio différent au sein de Dice. Il serait amputé de certaines fonctionnalités, comme les combats à grande échelle.

Il réaffirme que l’aspect multijoueur sera axé sur les batailles de grande envergure, avec des cartes pouvant accueillir 128 joueurs (mais seulement 64 sur les versions “last gen”). Pas d’évocation de battle royale pour l’instant, mais la présence d’un tel mode ne serait pas impossible. La version next gen sera donc poussée au maximum, sans être tirée vers le bas par les anciennes machines.

Un retour à la guerre moderne ?

Tom Henderson avait déjà glané des brides d'infos il y a quelques mois. Selon lui, la série abandonnerait l’aspect historico-fantasy de Battlefield 1 et 5 pour se recentrer sur la guerre moderne. On parle d’une troisième guerre mondiale fictive entre l’OTAN et la Russie. Cependant, il faudra attendre l’officialisation du jeu pour en être certain.

Dans tous les cas, il ne faudra pas patienter longtemps. Andrew Wilson, le CEO d’EA a confirmé que le jeu sortirait à la fin de l’année 2021 et qu’il signerait une véritable évolution dans la franchise. Le titre devrait ainsi exploiter pleinement les capacités des nouvelles consoles. On attend également la version PC de pied ferme, qui devrait elle aussi profiter des performances des nouvelles cartes graphiques.

Source : VideoGamesChronicle