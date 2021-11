Battlefied 2042 : EA répond aux critiques et annonce une refonte total du jeu pour corriger les nombreux bugs

Si vous trouvez Battlefield 2042 injouable, cela pourrait bientôt changer. En réponse au mécontentement général, EA et Dice se sont visiblement retroussés les manches. À en croire le changelog des prochaines mises à jour du jeu, le FPS fera peau neuve d’ici la fin de l’année en corrigeant, espérons-le, la plupart des gros bugs.

C’est indéniable, Battlefield 2042 est une véritable déception. Attendus depuis des mois par les joueurs, on aurait pu penser que le jeu ferait carton plein. Pourtant, ce dernier a reçu un accueil pour le moins mitigé, et pour cause : à l’instar de Cyberpunk 2077 avant lui, il est truffé de bugs qui rendent l’expérience au mieux désagréable, au pire totalement insupportable. Résultat, quelques jours après sa sortie, Battlefield 2042 est désormais l’un des jeux les plus détestés sur Steam.

Pas le choix pour EA, il a donc fallu réagir rapidement pour éviter que la situation ne s’aggrave. Dans un billet de blog, l’éditeur adresse les problèmes rapportés par les joueurs et promet de déployer un correctif incessamment sous peu. Dice prépare ainsi trois mises à jour de grande ampleur qui devrait corriger la plupart des bugs les plus importants. La première sera disponible dès demain. Les deux suivantes le seront courant décembre.

EA prépare une refonte globale de Battlefield 2042

Si le premier patch n’a pas résolu grand-chose, ce ne sera clairement pas le cas des prochains si EA tient les promesses faites dans le changelog présenté sur son site. Modification de l’interface, nouvelles missions, amélioration des serveurs, l’éditeur s’attaque à tous les problèmes dont se plaignent les joueurs depuis la sortie du titre. À commencer par le fonctionnement de ses armes.

« Peu de temps après le lancement, beaucoup d’entre vous qui jouent sur PC ont mis en évidence une étrange incohérence dans le comportement de la visée, en fonction des paramètres de sensibilité de votre souris », souligne l’éditeur. « Nous avons mené de nombreuses investigations à ce sujet et avons pu valider que certains paramètres ne s’appliquaient pas correctement. Nous avons développé un correctif pour cela et nous visons la troisième mise à jour à venir pour cela ».

C’est donc toute une liste de problèmes qui devraient être réglés d’ici le mois prochain. En outre, EA mentionne également le mauvais équilibre des armes et véhicules, qui donne un avantage considérable à certains joueurs en laissant d’autres sur le banc. L’éditeur explique ainsi avoir récupéré un grand nombre de données qu’il va analyser pour optimiser cet aspect du jeu, citant notamment le Hovercraft, véhicule le plus populaire à ce jour.

La mise à jour de demain va corriger bon nombre de bugs

EA souhaite également régler les soucis d’inégalité dans le gain d’expérience chez les joueurs, notamment dans le mode Portal. En effet, certains d’entre eux ont créé des serveurs spécialement dédiés à cette tâche et les mesures mises en place par Dice pour contenir le phénomène ne semblent pas avoir fonctionné. Les développeurs ont donc décidé de désactiver temporairement la progression dans les modes Solo, Co-Op et Portal. Cette dernière a fait son retour le week-end dernier.

Enfin, EA détaille les modifications qui auront lieu lors de la mise à jour de demain :

« Amélioration de la réanimation des soldats, pour résoudre le problème de l’impossibilité de réanimer un soldat mort près d’un objet ou d’un mur.

Un système de protection contre les réapparitions qui permettra d’éviter tout problème externe pouvant laisser un joueur dans un état de faiblesse pendant trop longtemps, et de forcer une réapparition manuelle si nécessaire.

Réactivation de notre interaction UAV-1 dans Battlefield Portal, disponible sur nos cartes Battlefield Bad Company 2. Elle était surpuissante, et nous avons fait des ajustements pour en tenir compte.

Équilibrage des véhicules pour l’aéroglisseur LCAA et le MD540 Nightbird mentionnés ci-dessus.

La dispersion a été réduite pour toutes les armes, à l’exception des fusils à pompe, ce qui permet d’obtenir une répartition plus homogène des balles pendant le jeu. »

Autant dire que celles-ci seront clairement les bienvenues, mais l’éditeur ne compte pas s’arrêter là. Ce dernier promet que « avec la mise à jour n° 3 qui arrivera début décembre, nous proposerons notre plus grosse mise à jour depuis le lancement, avec beaucoup plus de correctifs, de changements et, surtout, d’améliorations de la qualité de vie qui devraient arriver dans le jeu ».

