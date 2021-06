Battlefield 2042 remplacera peut-être le mode Hazard par un battle royale s’il ne fonctionne pas

Battlefield 2042 pourrait finalement intégrer un battle royale à l’avenir, contrairement aux dires de DICE sur le sujet. Le leaker Tom Henderson affirme qu’il pourrait ainsi remplacer le mode Hazard Zone, pour le moment plutôt mystérieux, s’il ne rencontre pas le succès espéré auprès des joueurs.

Après des semaines de fuites, DICE a finalement révélé Battlefield 2042 dans les grandes lignes. Décor futuriste, météo capricieuse et wingsuit, le prochain opus de la saga promet d’être mouvementé. Le studio a ainsi confirmé de nombreuses allégations à propos du titre, mais en a également réfuté quelques autres. Alors que l’on pensait que le jeu proposerait un mode battle royale, aucun mot n’a été prononcé sur le sujet à l’heure actuelle.

Pour autant, tout espoir n’est pas perdu. Tom Henderson, leaker reconnu pour ses nombreuses révélations s’avérant exactes à propos du titre, avance que DICE n’a pas encore abandonné le projet. Parmi les modes multijoueurs dévoilés, on retrouve notamment le mode Hazard Zone. Ce dernier est pour l'heure très flou : c’est à peine si l’on sait que de petits groupes de joueurs devront s’affronter les uns les autres.

Un mode battle royale à la place du mode Hazard ?

DICE se préparerait donc à l’éventualité que ce mode mystérieux ne soit pas au goût de tout le monde. Dans le cas où ce dernier serait plus boudé que les autres, le studio a prévu une solution de secours. Selon Tom Henderson « Hazard Zone se transformera en un battle royale plus classique s’il ne “décolle” pas ». Malgré ses quelques années d’existence, le battle royale semble toujours aussi populaire auprès des joueurs, porté par l’indétrônable Fortnite et imité notamment par Call of Duty : Warzone.

Battlefield 2042 a encore de nombreux secrets à dévoiler, et les fans attendent plus de détails sur les différents modes de jeu qui seront proposés. L’annonce de la capacité de 128 joueurs sur un même serveur met déjà l’eau à la bouche, et la conférence EA Play Live du 22 juillet prochain pourrait bien révéler d’autres informations de ce type. Le jeu sortira quant à lui le 22 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC.