Android 17 : voici la liste des smartphones Poco compatibles, êtes-vous concernés ?

Alors qu’Android 17 vient de faire ses premiers pas en bêta sur les Google Pixel, une question se pose : quels sont les appareils de Xiaomi estampillés Poco qui recevront Android 17 via sa surcouche HyperOS ? La réponse dans cet article.

xiaomi poco f8 pro officiel

La première bêta d’Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de Google Pixel depuis le 11 février. Ce changement de version de l’OS semble davantage incarner une transition qu’une révolution, la firme de Mountain View misant surtout sur la stabilité et l’optimisation du système avec cette itération.

Si cette version de l’OS de Google sera déployée sur les smartphones de Samsung via la surcouche One UI 9, elle devrait l’être également sur les appareils signés Xiaomi via HyperOS – sûrement la version 4. Mais dans l’écosystème de la marque chinoise, il existe plusieurs marques : Xiaomi, Redmi ou encore Poco. Intéressons-nous aujourd’hui aux appareils estampillés Poco : quels sont les modèles qui recevront Android 17 ?

Voici les appareils Poco compatibles avec Android 17

Plusieurs séries de produits Poco devraient recevoir cette mise à jour vers Android 17, selon nos confrères de SmartWorld. D’abord, les deux gammes de smartphones gamers à prix abordables, à savoir la série Poco F avec ces versions :

Mais la gamme Poco X également, avec ces modèles en particulier :

La série Poco M ne sera pas en reste, avec les itérations suivantes :

  • Poco M8 5G
  • Poco M8 Pro 5G
  • Poco M7 4G
  • Poco M7 5G
  • Poco M7 Plus

La liste des téléphones estampillés Poco compatibles avec Android se poursuit avec la gamme Poco C avec les :

  • Poco C85 4G
  • Poco C85 5G

Enfin, deux tablettes Poco recevront également la mise à jour, à savoir :

  • Poco Pad M1
  • Poco Pad X1

Cette diversité de gammes et de produits montre la volonté de Xiaomi d’offrir au plus grand nombre d’utilisateurs possible les nouveautés introduites par Android 17 via sa propre surcouche HyperOS. Mais ces nouveautés au fait, quelles sont-elles ?

Premièrement, l’attention particulière portée aux grands écrans – ce qui fait sens avec la présence de deux tablettes Poco dans la liste précédemment dressée. Avec Android 17, Google va en effet forcer les développeurs à adapter leurs applications en termes de redimensionnement pour un usage sur grand écran – tablettes comme smartphones pliants.

Côté confidentialité, Android 17 devrait également introduire un verrouillage d’application natif et, du point de vue esthétique, Google devrait persister dans un choix controversé : les transparences et effets de flou devraient s’étendre à d’autres éléments visuels. Ils seraient toutefois optimisés pour améliorer la fluidité de l’interface.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Alerte sécurité : ce logiciel espion parvient à désactiver les voyants caméra et micro de l’iPhone

Apple affiche un point vert ou orange quand une application utilise la caméra ou le micro. Cette fonction protège les utilisateurs contre les écoutes discrètes. Un logiciel espion parvient pourtant…

Nothing dévoile le design et le Glyph Bar de son nouveau Phone (4a)

Le Nothing Phone (4a) se dévoile avec un nouveau design et un Glyph Bar plus lumineux. À quelques jours du lancement du smartphone de milieu de gamme, voici les nouvelles…

Panne importante chez OVH, une partie du web français est hors-ligne

Une panne chez l’hébergeur OVH provoque l’indisponibilité de nombreux sites web. L’entreprise a commencé à communiquer sur l’incident, mais on ne sait pas quand la situation pourra revenir à la…

Vous avez 9300 euros de côté ? Vous avez de quoi acheter cette version luxueuse de l’iPhone Air

Caviar vient de dévoiler sa nouvelle création hors de prix : un iPhone Air certi d’or 24K et de décorations à inspirées de l’Art Nouveau. La fiche technique, quant à…

Ce smartphone est le plus puissant du moment d’après le dernier classement d’AnTuTu

Chaque mois, AnTuTu dévoile le classement des smartphones les plus puissants. En ce début d’année 2026, une tendance se confirme très clairement. Voyons qui a raflé la première place. Mesurer…

Galaxy Buds 4 Pro : (presque) toutes leurs nouveautés ont fuité, voici à quoi vous attendre

Alors qu’ils ne seront lancés officiellement que le 25 février, les Galaxy Buds 4 Pro n’ont déjà presque plus de secrets pour nous. Et si une fonction très attendue aurait…

Il transforme son Steam Deck en Nintendo DS géante pour une centaine d’euros

Un internaute a rajouté un deuxième écran à son Steam Decck, transformant la console portable en Nintendo DS nouvelle génération. Une modification facile à réaliser et relativement bon marché. Quand…

Samsung Galaxy S26 Ultra : cette fuite annonce le pire scénario possible concernant son prix

Personne ne semble se mettre d’accord sur le prix véritable des Galaxy S26, et la dernière fuite en date n’est pas vraiment rassurante. Selon un média coréen, Samsung se préparerait…

Ce hacker a utilisé l’IA pour attaquer 55 pays en cinq semaines

L’intelligence artificielle transforme désormais les méthodes des cybercriminels. Un hacker a utilisé des outils d’IA pour automatiser ses attaques à grande échelle. En cinq semaines, il a compromis 600 pare-feu…

IA

Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Sans réelle surprise, on apprend via une fuite sur le réseau social Weibo que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier la grande nouveauté des Galaxy S26. Selon le leaker,…