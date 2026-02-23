Android 17 : voici la liste des smartphones Poco compatibles, êtes-vous concernés ?

Alors qu’Android 17 vient de faire ses premiers pas en bêta sur les Google Pixel, une question se pose : quels sont les appareils de Xiaomi estampillés Poco qui recevront Android 17 via sa surcouche HyperOS ? La réponse dans cet article.

La première bêta d’Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de Google Pixel depuis le 11 février. Ce changement de version de l’OS semble davantage incarner une transition qu’une révolution, la firme de Mountain View misant surtout sur la stabilité et l’optimisation du système avec cette itération.

Si cette version de l’OS de Google sera déployée sur les smartphones de Samsung via la surcouche One UI 9, elle devrait l’être également sur les appareils signés Xiaomi via HyperOS – sûrement la version 4. Mais dans l’écosystème de la marque chinoise, il existe plusieurs marques : Xiaomi, Redmi ou encore Poco. Intéressons-nous aujourd’hui aux appareils estampillés Poco : quels sont les modèles qui recevront Android 17 ?

Voici les appareils Poco compatibles avec Android 17

Plusieurs séries de produits Poco devraient recevoir cette mise à jour vers Android 17, selon nos confrères de SmartWorld. D’abord, les deux gammes de smartphones gamers à prix abordables, à savoir la série Poco F avec ces versions :

Mais la gamme Poco X également, avec ces modèles en particulier :

La série Poco M ne sera pas en reste, avec les itérations suivantes :

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco M7 4G

Poco M7 5G

Poco M7 Plus

La liste des téléphones estampillés Poco compatibles avec Android se poursuit avec la gamme Poco C avec les :

Poco C85 4G

Poco C85 5G

Enfin, deux tablettes Poco recevront également la mise à jour, à savoir :

Poco Pad M1

Poco Pad X1

Cette diversité de gammes et de produits montre la volonté de Xiaomi d’offrir au plus grand nombre d’utilisateurs possible les nouveautés introduites par Android 17 via sa propre surcouche HyperOS. Mais ces nouveautés au fait, quelles sont-elles ?

Premièrement, l’attention particulière portée aux grands écrans – ce qui fait sens avec la présence de deux tablettes Poco dans la liste précédemment dressée. Avec Android 17, Google va en effet forcer les développeurs à adapter leurs applications en termes de redimensionnement pour un usage sur grand écran – tablettes comme smartphones pliants.

Côté confidentialité, Android 17 devrait également introduire un verrouillage d’application natif et, du point de vue esthétique, Google devrait persister dans un choix controversé : les transparences et effets de flou devraient s’étendre à d’autres éléments visuels. Ils seraient toutefois optimisés pour améliorer la fluidité de l’interface.