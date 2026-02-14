Samsung prépare une nouveauté bien utile pour sa mise à jour One UI 9

Now Nudge pourrait bien devenir l'une des fonctions IA les plus populaires sur les smartphones Samsung. Elle ne sera pas prête pour One UI 8.5, mais devrait l'être pour One UI 9.

Il y a quelques temps, nous avions repéré une fonctionnalité IA qui s'annonçait fort intéressante dans une version bêta de One UI 8.5 : Now Nudge. Il s'agit de suggestions contextuelles automatiques qui apparaissent à l'utilisateur en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Le système tente de deviner ce dont on pourrait avoir besoin pour anticiper notre demande et proposer des informations utiles en temps réel, sans qu'aucune manipulation ne soit nécessaire.

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Now Nudge. La fonction est absente de la dernière version bêta de One UI 8.5 et il est clair qu'elle ne fera pas son retour pour la sortie de la version stable, prévue pour arriver en même temps que les Galaxy S26. Mais cela ne signifie pas que Samsung l'a abandonné. Une version préliminaire du firmware de One UI 9.0 pour le Galaxy Z Fold 7 a fuité et son analyse a permis de trouver des éléments relatifs à Now Nudge.

Il faut attendre One UI 9 pour voir débarquer Now Nudge

SammyGuru y a découvert une liste de tâches pour lesquelles Now Nudge est habilité à aider l'utilisateur. Il s'agit essentiellement de rappels, qui peuvent concerner une commande, une réservation au restaurant, un billet d'avion ou de train, un programme sportif, un entraînement… La fonctionnalité semble capable d'intervenir dans une variété de situations assez large, et on imagine que Samsung compte l'améliorer au fur et à mesure.

Now Nudge sera une fonction Galaxy AI à laquelle serait confiée trois missions principales : rappeler des informations importantes, remplir des formulaires plus facilement et effectuer des actions rapides.

One UI 9 pourrait être déployé cet été en compagnie des smartphones prochains smartphones pliables de Samsung, les Z Fold 7 et Z Flip 7. Cette version sera basée sur Android 17, dont Google a récemment donné des informations sur le calendrier de disponibilité. Reste à savoir si Now Nudge sera activé en France : sur les Google Pixel, Magic Cue, qui repose sur un principe similaire, n'est pour l'instant pas accessible en Europe.