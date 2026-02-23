Galaxy S26 : ce YouTubeur a pu acheter le prochain flagship de Samsung en avant-première

Les fuites incessantes à propos des prochains smartphones, quelle que soit la marque, gâchent inéluctablement l’effet de surprise. Mais un espoir subsiste toujours tant qu’ils n’ont pas été présentés officiellement, comme pour le Samsung Galaxy S26. Encore faut-il qu’un YouTubeur ne l’anéantisse pas en réussissant à se procurer le flagship en avant-première…

Samsung Galaxy S26 Plus design
Crédit : Android Headlines

Avec l’avalanche de rumeurs qui ensevelirait n’importe quel alpiniste aguerri, les nouveaux smartphones n’ont généralement (presque) plus de secrets pour les utilisateurs et cela avant même d’avoir été officialisés. La future gamme Galaxy S26, par exemple, sera présentée lors du Galaxy Unpacked du 25 février prochain – soit dans deux jours, au moment où sont rédigées ces lignes.

Or, son design s’est dévoilé au gré des fuites et on disposait, il y a deux semaines déjà, des fiches techniques de chacun des modèles qui la composeront. Mais les smartphones n’ayant pas encore été officialisés, on peut toujours espérer une surprise… sauf quand un utilisateur parvient à s’en procurer un en avant-première.

Ce YouTubeur s’est procuré un Galaxy S26 avant sa sortie officielle

Les fans de Samsung sont dans les starting-blocks : le Galaxy S26 sera présenté dans quelques quarante-huit heures. Mais il semble que tous ne soient pas logés à la même enseigne : un YouTubeur et influenceur tech a réussi à mettre la main sur le Galaxy S26 Ultra avant son lancement officiel.

Ce YouTubeur, c’est Sahil Karoul. Il a réussi à se procurer le smartphone et ce n’est même pas grâce à Samsung. Comment a-t-il fait ? C’est simple : d’après une vidéo qu’il a postée sur Instagram (visible ci-dessous), il a simplement eu à l’acheter auprès d’une boutique de vente au détail. « Où se situe-t-elle ? », s’enquerront les plus curieux. À Dubaï.

Ne faisons pas semblant de tomber des nues : il est de notoriété publique que les magasins reçoivent les smartphones avant leur sortie officielle. Cependant, ils sont tenus de respecter le calendrier imposé par la marque.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sahil Karoul (@sahilkaroul)

Si annihiler tout effet de surprise ne vous dérange guère, vous pouvez vous rendre sur son profil X (ex-Twitter) : l’internaute y détaille son expérience avec le Galaxy S26 Ultra, et il y teste notamment le Privacy Display de l’appareil. Mais vous pouvez également décider de faire comme si de rien était et attendre le 25 février pour son officialisation, ou simplement de découvrir vous-même le smartphone si vous choisissez de l’acheter.


On ignore si ce magasin fait du zèle pour tous ses clients ou si Karoul est une sorte d’exception qui confirme la règle. Quoi qu’il en soit, si un vol direction Dubaï n’est pas envisageable pour vous (d’autant plus qu’il est incertain que vous puissiez vous y procurer un Galaxy S26), il faudra faire preuve d’encore un peu de patience – mais après tout, c’est une vertu.


