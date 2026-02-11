La première bêta d’Android 17 est disponible, quels smartphones sont compatibles et comment la télécharger

La bêta 1 d'Android 17 est disponible sur de nombreux modèles de smartphones Pixel, on vous explique comment l'installer sur votre appareil.

Pixel 10 Pro

Google avait laissé entendre que la bêta 1 d'Android 17 serait très vite déployée, la firme n'avait pas menti. La mise à jour est déjà disponible au public. On nous apprend qu'Android 17 recevra plusieurs versions bêta au cours des mois de février et de mars, mais que la plateforme atteindra rapidement la stabilité. Une version finale d'Android 17 devrait ainsi être rendue disponible au cours du deuxième trimestre 2026 (sans doute en juin), confirmant l'intention de Google de sortir plus rapidement ses mises à jour. Au quatrième trimestre 2026, une mise à jour mineure sera également déployée, mais il s'agira toujours d'une version Android 17.

Android 17 apparaît comme une version de transition, qui n'apporte pas énormément de nouveautés, mais mise sur la stabilité et l'optimisation du système. Les développeurs vont être forcés d'adapter leurs applications en termes d'orientation et de redimensionnement pour un usage sur grand écran (tablettes et pliables). Les applications multimédias et l'appareil photo vont quant à elles profiter de nouvelles API pour des transitions plus fluides quand on passe d'un mode de capture à l'autre, ainsi que des métadonnées pour l'ensemble des capteurs photo.

Comment télécharger la bêta 1 d'Android 17 sur votre Pixel

Comme toujours, ce sont d'abord les Pixel qui peuvent installer la mise à jour vers la bêta 1 d'Android 17. Tous les modèles à partir du Pixel 6 sont éligibles. Si vous êtes déjà inscrit au programme bêta d'Android, le système de votre Pixel devrait vous proposer de télécharger cette nouvelle version. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans la section “Mises à jour logicielles” des Paramètres de votre smartphone pour forcer la recherche des mises à jour.

Si votre appareil ne fait pas encore partie du programme de bêta, suivez la procédure suivante si vous désirez tester Android 17 avant tout le monde :

  • Rendez-vous sur google.com/android/beta
  • Cliquez ou appuyez sur “Afficher vos appareils éligibles”
  • Sélectionnez “S'inscrire” à côté de votre Pixel compatible
  • Acceptez les conditions d'utilisation et confirmez votre inscription

Vous pourrez ensuite installer la bêta d'Android 17 sur votre Pixel. N'oubliez pas que vous pouvez rencontrer des bugs et une expérience instable.


