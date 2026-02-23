Galaxy Buds 4 Pro : (presque) toutes leurs nouveautés ont fuité, voici à quoi vous attendre

Alors qu’ils ne seront lancés officiellement que le 25 février, les Galaxy Buds 4 Pro n’ont déjà presque plus de secrets pour nous. Et si une fonction très attendue aurait finalement été abandonnée par Samsung, une nouvelle fuite dévoile toutes celles dont ces futurs écouteurs sans fil devraient profiter.

Depuis au moins novembre dernier, les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro, font l’objet de nombreuses indiscrétions : design repensé, spéculation autour d’une fonction inédite, capacité de la batterie, prix de chaque itération… presque rien n’a échappé aux leakers.

Et alors que leur lancement officiel aux côtés des Galaxy S26 se fait imminent – le 25 février étant dans deux jours au moment où nous rédigeons ces lignes –, le flot des fuites ne se tarit pas, bien au contraire. Si le design des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro a encore une fois été corroboré, une nouveauté très attendue a finalement été abandonnée. Néanmoins, une nouvelle rumeur recense les différentes fonctionnalités dont seraient pourvus ces futurs écouteurs sans fil et il y a du bon.

Voici les nouvelles fonctionnalités attendues pour les Galaxy Buds 4 Pro

Il n’y a pas que le design de ses Galaxy Buds 4 Pro que Samsung a repensé : les futurs écouteurs sans fil de la marque devraient également bénéficier de plusieurs fonctionnalités inédites qu’a recensées le site SammyGuru.

Un bouton discret du boîtier des Galaxy Buds 4 avait attiré l’attention des observateurs les plus avertis. D’aucuns avaient suggéré qu’il s’agissait d’un raccourci permettant aux utilisateurs de faire sonner leur smartphone pour le localiser. Nos confrères confirment qu’il s’agit bien de cela : selon eux, un double-appui sur ce bouton active la fonction « Find my phone » (que l’on peut traduire par « Localiser mon téléphone »).

Autre nouveauté majeure : l’introduction des gestes de tête (ou Head gestures dans la langue de Shakespeare), elle aussi corroborée. Hocher la tête permet de répondre aux appels, la secouer de les décliner ; dénier de la tête permet de répondre par « Non » à Bixby, opiner de lui répondre par « Oui ». Il serait également possible d’écouter ses notifications ou d’arrêter leur lecture, d’ignorer des alarmes, des minuteurs ou des alertes de calendrier.

Enfin, le média évoque la possibilité d’utiliser les Galaxy Buds 4 Pro comme déclencheur à distance de l’appareil photo du smartphone. Cette fonction serait disponible via l’option intitulée « Pincer et maintenir », au choix parmi d’autres fonctionnalités, notamment comme la réduction de bruit pour Spotify, Bixby ou Gemini. Plus que deux jours avant que toutes ces nouveautés ne soient officiellement confirmées par Samsung lors de son Galaxy Unpacked !