Galaxy Buds 4 Pro : (presque) toutes leurs nouveautés ont fuité, voici à quoi vous attendre

Alors qu’ils ne seront lancés officiellement que le 25 février, les Galaxy Buds 4 Pro n’ont déjà presque plus de secrets pour nous. Et si une fonction très attendue aurait finalement été abandonnée par Samsung, une nouvelle fuite dévoile toutes celles dont ces futurs écouteurs sans fil devraient profiter.

Crédits : Android Headlines

Depuis au moins novembre dernier, les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et leur déclinaison Pro, font l’objet de nombreuses indiscrétions : design repensé, spéculation autour d’une fonction inédite, capacité de la batterie, prix de chaque itération… presque rien n’a échappé aux leakers.

Et alors que leur lancement officiel aux côtés des Galaxy S26 se fait imminent – le 25 février étant dans deux jours au moment où nous rédigeons ces lignes –, le flot des fuites ne se tarit pas, bien au contraire. Si le design des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro a encore une fois été corroboré, une nouveauté très attendue a finalement été abandonnée. Néanmoins, une nouvelle rumeur recense les différentes fonctionnalités dont seraient pourvus ces futurs écouteurs sans fil et il y a du bon.

Voici les nouvelles fonctionnalités attendues pour les Galaxy Buds 4 Pro

Il n’y a pas que le design de ses Galaxy Buds 4 Pro que Samsung a repensé : les futurs écouteurs sans fil de la marque devraient également bénéficier de plusieurs fonctionnalités inédites qu’a recensées le site SammyGuru.

Un bouton discret du boîtier des Galaxy Buds 4 avait attiré l’attention des observateurs les plus avertis. D’aucuns avaient suggéré qu’il s’agissait d’un raccourci permettant aux utilisateurs de faire sonner leur smartphone pour le localiser. Nos confrères confirment qu’il s’agit bien de cela : selon eux, un double-appui sur ce bouton active la fonction « Find my phone » (que l’on peut traduire par « Localiser mon téléphone »).

Autre nouveauté majeure : l’introduction des gestes de tête (ou Head gestures dans la langue de Shakespeare), elle aussi corroborée. Hocher la tête permet de répondre aux appels, la secouer de les décliner ; dénier de la tête permet de répondre par « Non » à Bixby, opiner de lui répondre par « Oui ». Il serait également possible d’écouter ses notifications ou d’arrêter leur lecture, d’ignorer des alarmes, des minuteurs ou des alertes de calendrier.

Enfin, le média évoque la possibilité d’utiliser les Galaxy Buds 4 Pro comme déclencheur à distance de l’appareil photo du smartphone. Cette fonction serait disponible via l’option intitulée « Pincer et maintenir », au choix parmi d’autres fonctionnalités, notamment comme la réduction de bruit pour Spotify, Bixby ou Gemini. Plus que deux jours avant que toutes ces nouveautés ne soient officiellement confirmées par Samsung lors de son Galaxy Unpacked !


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Alerte sécurité : ce logiciel espion parvient à désactiver les voyants caméra et micro de l’iPhone

Apple affiche un point vert ou orange quand une application utilise la caméra ou le micro. Cette fonction protège les utilisateurs contre les écoutes discrètes. Un logiciel espion parvient pourtant…

Nothing dévoile le design et le Glyph Bar de son nouveau Phone (4a)

Le Nothing Phone (4a) se dévoile avec un nouveau design et un Glyph Bar plus lumineux. À quelques jours du lancement du smartphone de milieu de gamme, voici les nouvelles…

Panne importante chez OVH, une partie du web français est hors-ligne

Une panne chez l’hébergeur OVH provoque l’indisponibilité de nombreux sites web. L’entreprise a commencé à communiquer sur l’incident, mais on ne sait pas quand la situation pourra revenir à la…

Android 17 : voici la liste des smartphones Poco compatibles, êtes-vous concernés ?

Alors qu’Android 17 vient de faire ses premiers pas en bêta sur les Google Pixel, une question se pose : quels sont les appareils de Xiaomi estampillés Poco qui recevront Android…

Vous avez 9300 euros de côté ? Vous avez de quoi acheter cette version luxueuse de l’iPhone Air

Caviar vient de dévoiler sa nouvelle création hors de prix : un iPhone Air certi d’or 24K et de décorations à inspirées de l’Art Nouveau. La fiche technique, quant à…

Ce smartphone est le plus puissant du moment d’après le dernier classement d’AnTuTu

Chaque mois, AnTuTu dévoile le classement des smartphones les plus puissants. En ce début d’année 2026, une tendance se confirme très clairement. Voyons qui a raflé la première place. Mesurer…

Il transforme son Steam Deck en Nintendo DS géante pour une centaine d’euros

Un internaute a rajouté un deuxième écran à son Steam Decck, transformant la console portable en Nintendo DS nouvelle génération. Une modification facile à réaliser et relativement bon marché. Quand…

Samsung Galaxy S26 Ultra : cette fuite annonce le pire scénario possible concernant son prix

Personne ne semble se mettre d’accord sur le prix véritable des Galaxy S26, et la dernière fuite en date n’est pas vraiment rassurante. Selon un média coréen, Samsung se préparerait…

Ce hacker a utilisé l’IA pour attaquer 55 pays en cinq semaines

L’intelligence artificielle transforme désormais les méthodes des cybercriminels. Un hacker a utilisé des outils d’IA pour automatiser ses attaques à grande échelle. En cinq semaines, il a compromis 600 pare-feu…

IA

Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Sans réelle surprise, on apprend via une fuite sur le réseau social Weibo que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier la grande nouveauté des Galaxy S26. Selon le leaker,…