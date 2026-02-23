Le Pixel 9a baisse de prix après l’arrivée du Pixel 10a et c’est une excellente affaire

Lancé à 549 €, le Pixel 9a est actuellement disponible sous la barre des 350 €. La sortie du Pixel 10a fait ainsi chuter son prix un peu plus. C’est une excellente affaire, mais elle pourrait ne pas durer.

Bon plan Google Pixel 9a

Il ne vous a sans doute pas échappé que Google a lancé le Pixel 10a le 19 février 2026. Ce nouveau modèle est disponible au même prix que le Pixel 9a à sa sortie l’année dernière, ce qui est une bonne nouvelle. Vous pouvez même bénéficier d’une offre de lancement qui permet de l’avoir moins cher, grâce notamment à un bonus de reprise chez plusieurs marchands.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le Pixel 9a voit son prix chuter un peu plus. Il reste un très bon modèle en 2026 malgré l’arrivée de son successeur. Amazon le propose en ce moment à 349 €, soit 200 € de moins qu’à sa sortie. C’est une très bonne affaire, sachant que ses caractéristiques sont proches de celles du 10a.

Pixel 9a : un rapport qualité-prix séduisant

Le Google Pixel 9a est une version édulcorée du Pixel 9 sorti l’année dernière. Pour autant, il dispose du même processeur haut de gamme : le Tensor G4 épaulé par 8 Go de RAM. Ce smartphone offre donc d’excellentes performances pour son prix, y compris pour le multitâche, les jeux et les fonctionnalités IA.

Son écran OLED de 6,3 pouces a une définition 2424 x 1080 px, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité est par ailleurs très élevée, avec un pic de 2700 nits. La qualité d’affichage reste donc très bonne même en plein soleil.

La partie photo en ce qui la concerne repose sur un bloc de deux capteurs à l’arrière : un module principal 48 MP avec stabilisation optique (OIS) et un ultra-grand-angle de 13 MP. C’est une configuration standard, mais performante comme d’habitude chez Google. Vous pouvez vous attendre à de belles photos de jour comme de nuit. À l’avant, le smartphone dispose d’un capteur de 13 MP pour les selfies.

Enfin, le Pixel 9a dont voici notre test embarque une batterie de 5100 mAh qui offre une bonne autonomie. Elle est compatible avec une charge rapide de 30W ainsi qu’avec la recharge sans fil. Google promet par ailleurs 7 ans de mise à jour d’Android, ce qui est très généreux.


