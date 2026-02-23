VIDEO

Des Galaxy S22 bloqués dans une boucle de redémarrages après la dernière mise à jour

Plusieurs détenteurs d'un Galaxy S22 de Samsung racontent que depuis la dernière mise à jour de sécurité, leur mobile est inutilisable. Il redémarre sans fin et les quelques solutions proposées ne fonctionnent pas toujours.

galaxy s22 plus

Bien que sorti il y a 4 ans déjà, le Samsung Galaxy S22 reste un smartphone tout à fait correct aujourd'hui pour peu que l'on en ait pris soin. En décembre 2025, il a reçu One UI 8, la dernière mise à jour majeure dont il bénéficiera. S'il accuse le poids des années en terme de performances brutes face aux modèles comparables actuels, il tient donc encore la route côté logiciel. D'ailleurs, Samsung n'a pas totalement abandonné son mobile puisque des patchs de sécurité continuent d'être déployés.

Comme chez la concurrence, il y en a un par mois, sans compter les éventuels correctifs d'urgence suite à la survenue d'un bug majeur ou la découverte d'une vulnérabilité critique. La mise à jour de février 2026 est arrivée chez de nombreux utilisateurs, mais certains s'en seraient bien passés. Sur le réseau social Reddit, plusieurs internautes racontent qu'après l'installation du correctif, leur Galaxy S22 est sujet au bootloop, une boucle de redémarrage sans fin.

La dernière mise à jour des Galaxy S22 en rend certains inutilisables

Il ne semble pas y avoir de logique permettant de déterminer qui peut être touché par ce bug extrêmement gênant. Les différentes variantes du Galaxy S22 sont concernées, standard, Plus et Ultra. Différentes manipulations ont été tentées pour sortir de la boucle, en sachant qu'elles ne fonctionnent pas à tous les coups. La seule qui semble rencontrer un tant soit peu de succès est la mise à jour de l'application One UI Home. Le problème est que cela nécessite d'arriver sur le bureau du smartphone pour le faire, ce qui n'est pas garanti.

D'autres dysfonctionnements peuvent apparaître. Chez certaines personnes, pas de bootloop, mais un Galaxy S22 qui chauffe énormément sans raison, voire refuse de répondre à la moindre action. Il “brick”. Au moment de publier cet article, Samsung n'a pas encore réagi officiellement. Il va falloir attendre que la firme sud-coréenne prenne la parole, si elle le fait, pour obtenir une solution efficace.


