Xiaomi : HyperOS 3 débarque très bientôt, voici quand votre smartphone pourra en profiter

Xiaomi vient de dévoiler le calendrier officiel du déploiement de HyperOS 3, sa surcouche basée sur Android 16. Design plus intuitif, interface retravaillée, fonction à la Dynamic Island inspirée par Apple, accent mis sur l'IA… Découvrez quand vos appareils pourront en bénéficier.

Cet été, Xiaomi a officiellement présenté HyperOS 3, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 16. Avec cette mise à jour, l’interface des smartphones du constructeur adopte un nouveau look, mais ce n’est pas la seule nouveauté. Avec HyperOS 3, Xiaomi promet un écosystème renforcé et met l’accent sur l’intelligence artificielle avec des outils d’écriture, un mode de recherche approfondie, une amélioration de la voix ou encore des fonds d’écran dynamiques.

Mais comme pour la surcouche One UI 8 de Samsung, il est temps que HyperOS 3 sorte de bêta. Ce jour est arrivé : Xiaomi vient de partager, lors de sa conférence du 24 septembre, son calendrier officiel qui présente le déploiement progressif de la mise à jour sur les différents appareils compatibles.

Voici le calendrier officiel de déploiement de HyperOS 3 sur les différents appareils Xiaomi

Notons d’emblée que Xiaomi a indiqué que la mise à jour de sa surcouche basée sur Android 16 est disponible dès aujourd’hui pour la Xiaomi Watch S4 41 mm et le Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. En France, la série Xiaomi 15T, les Xiaomi 15 et 15 Ultra passeront sur HyperOS 3 en novembre, tandis que les Redmi Note 14 devront attendre janvier 2026. Pour le reste, voici le calendrier officiel partagé par le constructeur.

Entre octobre et novembre 2025, HyperOS 3 débarquera sur plusieurs appareils. Pour les smartphones, nous allons retrouver les :

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Quant aux tablettes, il s’agira des :

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Et pour les objets connectés, ce seront les :

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Plusieurs autres appareils passeront à HyperOS 3 entre novembre et décembre 2025. À savoir, pour les smartphones les :

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Et les tablettes ne seront pas laissées pour compte avec les :

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

Enfin, une autre salve d’appareils seront compatibles avec HyperOS 3 entre décembre 2025 et mars 2026. Pour les smartphones, il s’agira des :

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14S

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

Et enfin, les dernières tablettes à recevoir HyperOS 3 seront les :