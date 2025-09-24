Xiaomi : HyperOS 3 débarque très bientôt, voici quand votre smartphone pourra en profiter
Xiaomi vient de dévoiler le calendrier officiel du déploiement de HyperOS 3, sa surcouche basée sur Android 16. Design plus intuitif, interface retravaillée, fonction à la Dynamic Island inspirée par Apple, accent mis sur l'IA… Découvrez quand vos appareils pourront en bénéficier.
Cet été, Xiaomi a officiellement présenté HyperOS 3, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 16. Avec cette mise à jour, l’interface des smartphones du constructeur adopte un nouveau look, mais ce n’est pas la seule nouveauté. Avec HyperOS 3, Xiaomi promet un écosystème renforcé et met l’accent sur l’intelligence artificielle avec des outils d’écriture, un mode de recherche approfondie, une amélioration de la voix ou encore des fonds d’écran dynamiques.
Mais comme pour la surcouche One UI 8 de Samsung, il est temps que HyperOS 3 sorte de bêta. Ce jour est arrivé : Xiaomi vient de partager, lors de sa conférence du 24 septembre, son calendrier officiel qui présente le déploiement progressif de la mise à jour sur les différents appareils compatibles.
Voici le calendrier officiel de déploiement de HyperOS 3 sur les différents appareils Xiaomi
Notons d’emblée que Xiaomi a indiqué que la mise à jour de sa surcouche basée sur Android 16 est disponible dès aujourd’hui pour la Xiaomi Watch S4 41 mm et le Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. En France, la série Xiaomi 15T, les Xiaomi 15 et 15 Ultra passeront sur HyperOS 3 en novembre, tandis que les Redmi Note 14 devront attendre janvier 2026. Pour le reste, voici le calendrier officiel partagé par le constructeur.
Entre octobre et novembre 2025, HyperOS 3 débarquera sur plusieurs appareils. Pour les smartphones, nous allons retrouver les :
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
Quant aux tablettes, il s’agira des :
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
Et pour les objets connectés, ce seront les :
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Plusieurs autres appareils passeront à HyperOS 3 entre novembre et décembre 2025. À savoir, pour les smartphones les :
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
Et les tablettes ne seront pas laissées pour compte avec les :
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
Enfin, une autre salve d’appareils seront compatibles avec HyperOS 3 entre décembre 2025 et mars 2026. Pour les smartphones, il s’agira des :
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 14S
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
Et enfin, les dernières tablettes à recevoir HyperOS 3 seront les :
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- Poco Pad