5 raisons qui font de Proton VPN un choix sûr pour votre protection en ligne

Le marché des VPN, très concurrentiel, compte de nombreux fournisseurs qui ne respectent pas toujours leurs promesses en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Proton VPN en ce qui le concerne se démarque par sa transparence et ses technologies de sécurité avancées. Voici 5 atouts qui en font un choix idéal pour votre protection en ligne.

Proton VPN

Internet regorge de menaces dont les conséquences sont parfois lourdes en termes de préjudices. La cybersécurité occupe ainsi une place de plus en plus importante dans la vie numérique de nombreux internautes.

Et si un antivirus est utilisé presque systématiquement sur des systèmes comme Windows, les VPN deviennent également indispensables pour un nombre croissant d’utilisateurs. Mais tous les VPN ne se valent pas. Voici comment Proton VPN se démarque de la concurrence.

Une juridiction suisse qui rassure

Proton AG, l’entreprise qui édite Proton VPN, est basée en Suisse. Son siège est en effet situé à Genève, une juridiction réputée pour être respectueuse de la vie privée. De plus, elle ne participe à aucune alliance de surveillance comme les Five, Nine, ou Fourteen Eyes.

Pour l’heure, il n’existe encore aucune loi en Suisse qui contraint les entreprises à conserver des données d’utilisateurs. Ces dernières années, un projet de loi menace de tout faire basculer et de fragiliser cette réputation. Son adoption reste incertaine et Proton AG a déjà annoncé son intention de déménager si elle venait à être mise en place.

dès 2.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
15350 serveurs
10 connexions simultanées maximum
120 pays couverts
9.3
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes de Proton VPN.

- 70%
2.99€/mois
Pendant 24 mois
- 60%
3.99€/mois
Pendant 12 mois
9.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Une politique No Log auditée à plusieurs reprises

 Les VPN offrent une protection fiable de la vie privée, mais les fournisseurs de services sont techniquement en mesure de voir l’activité en ligne des utilisateurs et de la lier à leur véritable identité.

Dans de nombreux pays, la justice peut ainsi forcer les éditeurs à fournir les données d’un utilisateur. D’où l’importance d’une politique No Log. Elle repose sur un principe simple : aucun VPN ne peut fournir des informations qu’elle n’enregistre pas.

Proton VPN met ainsi en avant l’application d’une politique stricte de non-journalisation. Mais cette promesse ne vaut rien si elle n’est pas en mesure d’être vérifiée et confirmée par des audits externes. Proton VPN a ainsi fait l’objet d’audits réguliers par des cabinets de cybersécurité indépendants. Les rapports sont à chaque fois rendus publics.

C’est un VPN open-source dont le code est accessible publiquement

Proton VPN est l’un des rares VPN commerciaux dont le code source est accessible publiquement, notamment sur GitHub. Il peut ainsi être consulté par n’importe quel expert indépendant, ce qui permet de vérifier l’intégrité de l’application et d’écarter, par exemple, l’existence de portes dérobées. C’est un signe de transparence supplémentaire qui renforce la confiance des utilisateurs, en plus des audits des infrastructures internes.

Des technologies avancées pour votre sécurité en ligne

Comme la plupart des VPN premium, Proton VPN s’appuie sur des technologies éprouvées et connues pour leur fiabilité en matière de sécurité. L’application utilise notamment trois protocoles de tunneling : WireGuard, OpenVPN et IKEv2/IPSec qui offrent un niveau solide de sécurité.

WireGuard est un protocole léger et rapide qui utilise la norme de chiffrement ChaCha20, qui est tout aussi robuste que AES-256 bits, employé par les protocoles OpenVPN et IKEv2/IPSec.

D’autres fonctionnalités méritent également d’être mentionnées. C’est le cas de Secure Core qui fait passer votre connexion par au moins deux serveurs ultra-sécurisés situés dans des pays respectueux de la vie privée. Cela réduit les risques de traçabilité pouvant remonter à votre adresse IP réelle.

Proton VPN propose également la fonctionnalité Kill Switch qui coupe automatiquement votre connexion Internet en cas de coupure inopinée de la connexion VPN afin d’éviter toute fuite de votre adresse IP.

Plus qu’un simple VPN, Proton est une suite d’outils de cybersécurité

Les meilleurs VPN premium ont évolué et proposent aujourd’hui un ensemble de fonctionnalités et d‘outils pour une sécurité en ligne à 360°. Proton VPN intègre notamment un bloqueur de publicité, de traqueurs ainsi qu’une protection contre les logiciels malveillants via la fonctionnalité NetShield.

Le VPN donne également accès aux fonctionnalités gratuites des outils Proton Mail, Proton Pass et Proton Drive. Il s’agit respectivement d’un service mail chiffré de bout-en-bout avec protection contre le phishing, d’un gestionnaire de mots de passe multi-plateformes et d’un service de stockage Cloud sécurisé.

En résumé, Proton VPN est une solution transparente et de confiance, dans un marché où les promesses en matière de confidentialité ne sont pas toujours tenues. Entre sa juridiction protectrice, les audits indépendants et ses technologies avancées, le service offre de solides gages de confidentialité, y compris dans sa version gratuite très généreuse.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto récupère une option pratique, Samsung double le stockage des Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

Google fait marche arrière sur une fonction d’Android Auto, Samsung propose un bonus de stockage pour les précommandes du Galaxy S26, Windows 11 devient plus facile à nettoyer, c’est le…

IA : pourquoi Heretic représente l’un des plus grands dangers numériques de tous les temps

Sur le web, un nouveau projet open source disponible sur GitHub est en train de prendre de l’ampleur et cela n’a rien d’une bonne nouvelle. Cet outil lobotomisateur d’IA automatique incarne…

IA

Une enceinte connectée sous ChatGPT et designée par Jony Ive : voici le premier appareil développé par OpenAI

OpenAI et Jony Ive, designer star de l’iPhone, se sont associés pour créer des appareils boostés à l’IA. On en sait plus sur leur premier projet qui devrait se concrétiser….

IA

Stocker des To de données sur du verre pendant 10 000 ans : le projet fou de Microsoft

Le projet Silica de Microsoft vise à créer un support en verre capable de stocker plusieurs To de données des milliers d’années durant. Le volume de données généré par les…

On a la date de lancement officielle du Xiaomi 17, le Galaxy S26 n’a qu’à bien se tenir

Le Xiaomi 17 va être présenté presque en même temps que le Galaxy S26. Reste à savoir lequel de ces smartphones premium va parvenir à se démarquer. Les prochaines semaines…

“Nous misons tout sur le mobile” : Meta veut déployer massivement son metaverse sur nos smartphones

Meta change de stratégie et vise désormais en priorité le mobile pour imposer son metaverse. L’entreprise est persuadée de pouvoir séduire un nouveau public sur smartphone. En octobre 2021, Facebook…

Prise en main du Samsung Galaxy Z Trifold : juste un Galaxy Z Fold 7 plus grand ?

Intrigant. Étonnant. Exorbitant. Le Galaxy Z Trifold, réponse orgueilleuse évidente de Samsung à Huawei, ne laisse pas indifférent. Lors de son lancement, début décembre 2025, le géant coréen positionnait le…

Le Galaxy S26 devrait embarquer une fonctionnalité exclusive qui va rendre ses photos beaucoup plus belles

Les dernières fuites à propos du Galaxy S26 se font la malle quelques jours avant le lancement officiel. La dernière en date s’intéresse à son système photo, qui serait finalement…

Ces trous noirs géants ne se contentent pas d’une galaxie, ils en détruisent plusieurs

Les trous noirs comptent parmi les objets les plus violents de l’Univers. On savait déjà qu’ils pouvaient étouffer la naissance d’étoiles dans leur propre galaxie. Une nouvelle étude montre qu’ils…

Bon plan Galaxy S25 : le smartphone Samsung passe à moins de 574 €

Le Galaxy S25 fait l’objet d’une belle remise sur le site officiel de Samsung. Le smartphone haut de gamme voit son prix chuter de près de 330 € grâce au…