5 raisons qui font de Proton VPN un choix sûr pour votre protection en ligne

Le marché des VPN, très concurrentiel, compte de nombreux fournisseurs qui ne respectent pas toujours leurs promesses en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Proton VPN en ce qui le concerne se démarque par sa transparence et ses technologies de sécurité avancées. Voici 5 atouts qui en font un choix idéal pour votre protection en ligne.

Internet regorge de menaces dont les conséquences sont parfois lourdes en termes de préjudices. La cybersécurité occupe ainsi une place de plus en plus importante dans la vie numérique de nombreux internautes.

Et si un antivirus est utilisé presque systématiquement sur des systèmes comme Windows, les VPN deviennent également indispensables pour un nombre croissant d’utilisateurs. Mais tous les VPN ne se valent pas. Voici comment Proton VPN se démarque de la concurrence.

Une juridiction suisse qui rassure

Proton AG, l’entreprise qui édite Proton VPN, est basée en Suisse. Son siège est en effet situé à Genève, une juridiction réputée pour être respectueuse de la vie privée. De plus, elle ne participe à aucune alliance de surveillance comme les Five, Nine, ou Fourteen Eyes.

Pour l’heure, il n’existe encore aucune loi en Suisse qui contraint les entreprises à conserver des données d’utilisateurs. Ces dernières années, un projet de loi menace de tout faire basculer et de fragiliser cette réputation. Son adoption reste incertaine et Proton AG a déjà annoncé son intention de déménager si elle venait à être mise en place.

Une politique No Log auditée à plusieurs reprises

Les VPN offrent une protection fiable de la vie privée, mais les fournisseurs de services sont techniquement en mesure de voir l’activité en ligne des utilisateurs et de la lier à leur véritable identité.

Dans de nombreux pays, la justice peut ainsi forcer les éditeurs à fournir les données d’un utilisateur. D’où l’importance d’une politique No Log. Elle repose sur un principe simple : aucun VPN ne peut fournir des informations qu’elle n’enregistre pas.

Proton VPN met ainsi en avant l’application d’une politique stricte de non-journalisation. Mais cette promesse ne vaut rien si elle n’est pas en mesure d’être vérifiée et confirmée par des audits externes. Proton VPN a ainsi fait l’objet d’audits réguliers par des cabinets de cybersécurité indépendants. Les rapports sont à chaque fois rendus publics.

C’est un VPN open-source dont le code est accessible publiquement

Proton VPN est l’un des rares VPN commerciaux dont le code source est accessible publiquement, notamment sur GitHub. Il peut ainsi être consulté par n’importe quel expert indépendant, ce qui permet de vérifier l’intégrité de l’application et d’écarter, par exemple, l’existence de portes dérobées. C’est un signe de transparence supplémentaire qui renforce la confiance des utilisateurs, en plus des audits des infrastructures internes.

Des technologies avancées pour votre sécurité en ligne

Comme la plupart des VPN premium, Proton VPN s’appuie sur des technologies éprouvées et connues pour leur fiabilité en matière de sécurité. L’application utilise notamment trois protocoles de tunneling : WireGuard, OpenVPN et IKEv2/IPSec qui offrent un niveau solide de sécurité.

WireGuard est un protocole léger et rapide qui utilise la norme de chiffrement ChaCha20, qui est tout aussi robuste que AES-256 bits, employé par les protocoles OpenVPN et IKEv2/IPSec.

D’autres fonctionnalités méritent également d’être mentionnées. C’est le cas de Secure Core qui fait passer votre connexion par au moins deux serveurs ultra-sécurisés situés dans des pays respectueux de la vie privée. Cela réduit les risques de traçabilité pouvant remonter à votre adresse IP réelle.

Proton VPN propose également la fonctionnalité Kill Switch qui coupe automatiquement votre connexion Internet en cas de coupure inopinée de la connexion VPN afin d’éviter toute fuite de votre adresse IP.

Plus qu’un simple VPN, Proton est une suite d’outils de cybersécurité

Les meilleurs VPN premium ont évolué et proposent aujourd’hui un ensemble de fonctionnalités et d‘outils pour une sécurité en ligne à 360°. Proton VPN intègre notamment un bloqueur de publicité, de traqueurs ainsi qu’une protection contre les logiciels malveillants via la fonctionnalité NetShield.

Le VPN donne également accès aux fonctionnalités gratuites des outils Proton Mail, Proton Pass et Proton Drive. Il s’agit respectivement d’un service mail chiffré de bout-en-bout avec protection contre le phishing, d’un gestionnaire de mots de passe multi-plateformes et d’un service de stockage Cloud sécurisé.

En résumé, Proton VPN est une solution transparente et de confiance, dans un marché où les promesses en matière de confidentialité ne sont pas toujours tenues. Entre sa juridiction protectrice, les audits indépendants et ses technologies avancées, le service offre de solides gages de confidentialité, y compris dans sa version gratuite très généreuse.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.