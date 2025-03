Test Poco X7 Pro : un smartphone pas cher et doué pour les jeux

Pour que les joueurs s’adonnent à leur loisir préféré sans se ruiner et dans les meilleures conditions possibles, le Poco X7 Pro de Xiaomi mise avant tout sur la puissance, avec l’excellente puce Mediatek Dimensity 8400 Ultra, et l’autonomie, grâce à une grosse batterie. Le reste n’est pour autant pas (complètement) oublié. La preuve dans ce test complet.

Test réalisé par Xavier Regord

Les smartphones gamer ne sont pas très nombreux ! Et ceux qui sont mis au point, depuis plusieurs années, par les quelques constructeurs qui n’ont pas encore renoncé à ce marché très spécifique, comme Asus, avec son ROG Phone 9 Pro, ou ZTE / Nubia, et son RedMagic Pro, ne sont pas vraiment à la portée de toutes les bourses, en raison de leur processeur, haut de gamme, et d’un équipement parfois un peu exubérant (LEDs, effets RGB, ventilateur, gâchettes tactiles, ventilateur actif, écran 144 Hz ou plus, etc.).

Avec sa gamme Poco, Xiaomi essaye de satisfaire les joueurs qui ont un “petit” budget. C’est pourquoi son dernier modèle en date, le Poco X7 Pro,est vendu à partir de 343 €. Pour arriver à ce prix, le constructeur a donc mis de côté ces équipements, que l’on peut considérer comme non indispensables, et s’est focalisé sur les deux points cruciaux pour un smartphone gamer : les performances et l’autonomie.

Quels sont les sacrifices qui ont été fait pour proposer un smartphone performant ? En quoi le Poco X7 Pro se différencie-t-il du Redmi Note 14 Pro 5G, lancé lui aussi par Xiaomi il y a quelques semaines ? Finalement, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Voyons cela.

Prix et disponibilité

Le Poco X7 Pro est décliné en trois modèles :

Avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage : 343 €

Avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage : 373 €

Avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage : 403 €

Et, si on est un nouveau client du site Xiaomi, il est possible de bénéficier d’un coupon donnant accès à une réduction immédiate de 20 €, ce qui porte les prix à seulement 323 €, 353 € et 383 €.

La différence entre ce Poco et le récent Redmi Note 14 Pro est plutôt bien claire : le Poco bénéficie d’un processeur plus véloce et d’une plus grosse batterie (qui peut être rechargée très rapidement), alors que, de son côté, le Redmi Note 14 Pro a pour lui un capteur photo grand angle de 200 mégapixels et… c’est tout ! En effet, les caractéristiques de son écran sont identiques à celles de l’écran du Poco et, pour le reste, son processeur et sa batterie ne sont pas à la hauteur des composants du X7 Pro.

Poco x7 Pro Ecran AMOLED

6,67"

1,5K

120 Hz

Chipset Dimensity 8400-Ultra OS Android 15 +Hyper OS RAM 8 ou 12 Go Stockage 256 ou 512 Go

Capteur principal * 50 MP grand angle f/1.5

* 8 MP ultra grand angle f/2.2 Capteur selfie * 20 Mp Batterie 6000 mAh

90 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 Dimensions 160,75 x 75,24 x 8,29 mm Poids 195 grammes

Et pour enfoncer le clou, le Poco X7 Pro équipé de 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage est actuellement proposé quasiment au même prix que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, dans sa version dotée de 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage (362 €). Il faut vraiment que les photos du Redmi Note Pro s’avèrent très supérieures à celles capturées par le X7 Pro pour que ce dernier ne lui vole pas la vedette. Est-ce le cas ? Nos réponses un peu plus loin…

Design

Le poids et les dimensions du Poco X7 Pro sont tout ce qu’il y a de plus normaux : 16 x 7,5 x 0,84 cm, pour 198 grammes. Ses deux faces sont planes, tout comme ses bords. Seuls les coins du smartphone sont arrondis. Ce dernier est disponible en trois couleurs, avec – pour chacune d’elles – deux zones offrant des textures différentes :

Noir

Vert

Noir et jaune

Ce dernier modèle, celui que nous avons reçu, s’avère particulièrement séduisant avec ses deux bandes verticales en simili cuir, qui possèdent chacune une texture spécifique. Ce revêtement présente l’avantage très agréable au toucher et de ne retenir aucune trace de doigt. Et, avec ces deux coloris, le Poco X7 Pro est caréné comme une voiture de sport.

D’autre part, le dos du smartphone arbore un petit bloc optique vertical, puisqu’il ne comporte que deux objectifs (sa disposition n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle qui a été adoptée par Apple sur son iPhone 16/16 Plus). En bonus, ces derniers sont entourés d’un filet métallique doré du plus bel effet. Sur le côté droit du Poco X7 Pro, on retrouve la touche de réglage du volume ainsi que la touche démarrage, dorée elle aussi. Donc, contrairement à l’Asus ROG Phone ou au Nubia RedMagic Pro, le smartphone ne comporte pas de gâchettes tactiles. Mais ce n’est pas vraiment dramatique, dans la mesure où les vrais gamers préféreront sans doute investir dans un périphérique adapté aux smartphones (lire notre guide sur les meilleures manettes de jeu pour smartphones).

Pour le reste, on retrouve, dans l’écran, le traditionnel minuscule poinçon qui abrite l’objectif photo frontal. D’ailleurs, l’affichage est protégé des chocs et des rayures par le revêtement Corning Gorilla Glass 7i. Une coque de protection se charge de préserver le reste du smartphone des mauvaises chutes.

Bon point, le Poco X7 Pro est certifié IP68, ce qui est le gage d’une étanchéité totale à l’eau et à la poussière. C’est une caractéristique assez rare pour un smartphone de ce prix. Elle permet de jouer en toutes circonstances, sous la pluie ou dans la baignoire, sans craindre une immersion accidentelle qui pourrait endommager le smartphone (tant que l’eau n’est pas salée).

Et, si on désire écouter de la musique ou regarder une vidéo sans casque, le son est restitué en stéréo par deux haut-parleurs, qui s’avèrent d’une qualité assez satisfaisante (malgré des basses en retrait, comme toujours), avec un volume tout à fait honorable. Enfin, outre son port USB C, le Poco X7 Pro est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 6.

Ecran

Pour l’affichage, les caractéristiques techniques de l’écran du Poco X7 Pro sont des plus classiques, et néanmoins suffisantes lorsqu’il s’agit de jouer dans de bonnes conditions. En effet, la dalle OLED de 6,67 pouces, au format 20:9, affiche des images dans une définition assez fine (2712 x 1220 pixels), plus précise que celles des écrans Full HD+ (2400 x 1080 pixels), comme celui du Nothing Phone (3a) Pro.

La fréquence maximale d’affichage est de 120 Hz. Et l’écran n’est pas compatible avec la technologie LTPO, car cette technologie – qui permet de baisser la fréquence jusqu’à 1 Hz – est réservée aux smartphone au moins deux fois plus chers. Donc, on a juste la possibilité de fixer le taux de rafraîchissement à 60 Hz ou à 120 Hz, ou de laisser le système choisir, à chaque instant, la fréquence la mieux adaptée à l’application utilisée (taux dynamique). La fréquence maximale de 120 Hz s’avère largement suffisante pour offrir des animations hyper fluides, et il est inutile de proposer un mode 144 Hz, comme le Redmagic 10 Pro, et – à fortiori – le mode 185 Hz du dernier ROG Phone d’Asus.

La luminosité maximale annoncée par Xiaomi est de 700 nits (en mode normal), voire de 1400 nits (si on active la luminosité adaptative). Enfin, le mode HDR, le pic de luminosité pourrait atteindre 3200 nits. Selon nos mesures, le niveau de luminosité normal n’est “que” de 510 nits. Ce résultat s’inscrit dans la moyenne. Si on passe en mode luminosité automatique, le résultat est plus brillant, puisque la mesure passe à 1012 nits en SDR, et 1220 en HDR. Ces valeurs, qui se situent dans une bonne moyenne, permettent d’assurer une bonne lisibilité en plein soleil.

Bon point, l’écran est compatible avec les standards Dolby Vision et HDR10+, ce qui est le gage d’une restitution optimale lorsqu’on regarde des films ou des séries depuis un service de streaming vidéo, comme Netflix, Canal+, Disney+ ou Amazon Prime Video. Trois profils d’affichage sont disponibles dans les paramètres d’affichage :

Couleur Original Pro

Vif

Saturé

Lors de nos tests, réalisés à l’aide d’une sonde Display Pro HL de Calibrite, le premier est celui qui a permis d’obtenir les meilleurs résultats :

Delta E moyen de 1,8. Cette valeur, largement inférieure à 3, indique que l’écran restitue les couleurs très fidèlement à ce qui devrait être dans l’idéal.

Température moyenne des couleurs de 6777 K. La colorimétrie est donc plutôt neutre, car assez proche de la valeur optimale, de 6500 K.

Comme souvent, il est possible de modifier manuellement la température des couleurs, si on désire obtenir une colorimétrie plus froide ou plus chaude.

Interface

Le Poco X7 Pro de Xiaomi fonctionne sous Android 15, avec l’interface HyperOS 2 du constructeur. De plus, on note la présence de quelques pourriciels. Ceux-ci sont toutefois en nombre limité et leur désinstallation pourra s’effectuer rapidement. Les mises à jour du système sont assurées sur une période de 3 années, jusqu’à Android 18 donc, et de 4 ans pour les mises à jour de sécurité. Cette garantie de Xiaomi n’est pas vraiment enthousiasmante, quand on sait que certains constructeurs communiquent sur des périodes beaucoup élevées, comme Samsung (6 ans) ou Honor (7 ans). Cela peut constituer un frein à l’achat pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, changer de smartphone d’ici trois ans.

Bon point, en revanche, le système est truffé de fonctions liées à la productivité, qui font appel à l’intelligence artificielle :

Gemini, l’assistant intelligent de Google

La fonction Entourer pour chercher, accessible dans Google Chrome

AI magnétophone

AI Notes

Sous titres AI

Interprète AI

L’IA est aussi largement mise à contribution lorsqu’il s’agit de retouchées les photo, par l’intermédiaire de diverses fonctions :

Extension d’image IA (dont les résultats s’avèrent assez bluffants !)

Effaceur IA (la gomme magique pour supprimer des personnes ou des objets)

Ciel, pour changer totalement le rendu d’un paysage

Amélioration de la netteté

Retirer les réflexions

Editeur vidéo (ajout de musique et d’effets à certaines photos qui défilent)

Collage (assemblage de plusieurs photos pour créer un patchwork)

Clip (créer une vidéo avec divers effets)

Couper (garder un sujet situé au premier plan et remplacer l’arrière plan par un motif)

Art (comme Couper, mais en appliquant un effet spécial à l’arrière plan)

Clichés dynamiques, pour créer des mini vidéos ou des GIF animés très simplement

Enfin, bien sûr, l’application Game Turbo donne accès, par l’intermédiaire d’une fenêtre que l’on peut faire apparaître depuis le bord gauche de l’écran dans un jeu, à diverses options. Ainsi, en plus d’indiquer en temps réel le nombre d’images par seconde affichées, elle permet de donner la priorité à la qualité d’affichage ou à la fluidité des animations.

Performances

Grâce à son processeur Mediatek Dimensity 8400 Ultra, le Poco X7 Pro ne manque pas de ressources pour jouer. Il s’agit en effet d’une puce équipée de 8 coeurs Cortex A725, dont un cadencé à 3,25 GHz, trois à 3,0 GHz et 4 à 2,1 GHz. Le composant intègre également le GPU Mali-G720, plutôt performant comme nous allons le voir, ainsi qu’un NPU, toujours utile pour accélérer les opérations liées à l’IA. Comme un petit tableau vaut mieux qu’un long discours, nous avons compilé les résultats de diverses puces récentes, obtenus avec les principaux benchmarks, pour voir comment le Dimensity 8400 Ultra se comporte par rapport à ses concurrents. Bien sûr, nous avons laissé de côté le Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme 2025 de Qualcomm, qui équipe les smartphones trois fois plus onéreux que le Poco X7 Pro.

En revanche, nous l’avons comparé aux puces suivantes :

Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, par exemple présent dans les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro (vendus respectivement 350/400 et 480 €).

Dimensity 7300 Ultra, qui équipe le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (prix 400/450 €).

Tensor G4 de la neuvième génération de Google Pixel (900 €).

Snapdragon 8s Gen du Honor 200 Pro (799 €).

Snapdragon 8 Gen 3, la puce haut de gamme de 2024 (prédécesseur du Snapdragon 8 Elite), présente par exemple dans le Honor Magic 6 Pro (1300 €)

Antutu PC Mark 3D Mark Wild Life Extreme Geekbench Dimensity 7300 Ultra 680000 848 1030 / 2900 Snapdragon 7s Gen 3 830000 11000 1050 1200 / 3300 Tensor G4 860000 12000 2600 1900 / 4300 Snapdragon 8s Gen 3 1340000 17000 3200 1900 / 4700 Dimensity 8400 Ultra 1600000 14194 3660 1550 / 6080 Snapdragon 8 Gen 3 1730000 18000 5200 2200 / 7000

On constate que la puce Mediatek Dimensity 8400 Ultra surpasse globalement tous ses concurrents, à l’exception du Snapdragon 8 Gen 3. On note également que les Tensor G4 de Google et Snapdragon 8s Gen 3 s’en sortent mieux avec le test mono cœur de Geekbench.

D’autre part, le GPU de la puce du Poco X7 Pro s’avère particulièrement efficace, ce qui finalement l’information la plus importante pour un smartphone gamer. Et cela se traduit évidemment dans les jeux, par une fluidité exemplaire, même si on leur demande d’offrir la meilleure qualité graphique possible. Ainsi, le jeu Fortnite fonctionne sans aucun problème en mode 60 images par seconde, et en qualité Epique. Quelle que soit la situation, le compteur est bloqué au maximum. Le constat est le même avec Genshin Impact (60 images par seconde avec la qualité graphique optimale). Bref, le Poco X7 Pro s’avère effectivement des plus efficaces lorsqu’il s’agit de jouer.

Précisons enfin que la température interne a atteint 51 degrés après le Wild Life Stress Test de l’application 3D Mark. Si cette température est un peu élevée, elle demeure néanmoins très supportable. Juste de quoi réchauffer un peu les doigts après une séance de jeu intensive. Mais, grâce au revêtement dorsal en simili cuir du modèle jaune / noir, cela ne pose aucun problème. Pas de quoi se brûler ! D’autant moins que la température n’a pas dépassé les 42 degrés après une heure de jeu (Fortnite).

Batterie

Pour ne pas frustrer le joueur trop rapidement, il était indispensable pour Xiaomi de faire le bon choix en termes de batterie. Le constructeur a donc opté pour un modèle de grande capacité : 6000 mAh. C’est aussi bien que ce que proposent OnePlus ou Oppo, dans leur OnePlus 13R et Reno 13 Pro, pourtant vendus deux fois plus cher. En revanche, avec sa batterie de 6600 mAh, le Honor Magic 7 Lite reste le champion dans ce domaine.

Selon Xiaomi, la batterie du Poco X7 Pro est en mesure d’assurer une autonomie de 20 heures en lecture vidéo et de 8 heures de jeux. Nous avons vérifié cela, après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, et en utilisant le mode dynamique (celui utilisé par défaut) pour la fréquence d’affichage. Dans ces conditions, le test d’autonomie de l’application PC Mark a fonctionné pendant 13 heures et 49 minutes. Ce résultat, plutôt moyen, s’avère tout de même supérieur, d’environ une demie heure, à celui que nous avons obtenu avec le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (qui n’embarque – certes – qu’une batterie de 5110 mAh).

Pour le streaming vidéo, nous avons lu en boucle un fil de deux heures sur Netflix en Wi-Fi. Après 2 heures, le niveau de la batterie est passé de 100% à 91 %. Puis, celle-ci n’était plus chargée qu’à hauteur de 81 % après 4 heures, et à hauteur de 72 % au bout de 6 heures (soit une baisse de 28 %).

En extrapolant, on peut donc estimer l’autonomie totale en streaming vidéo, avec une pleine charge de batterie, à environ 21 heures et 25 minutes. C’est un peu mieux que la promesse du constructeur (nos protocoles de test diffèrent sans doute). D’autre part, cette autonomie s’avère légèrement supérieure à celle obtenue lors de notre test du Nothing Phone (3a) Pro (environ 19 heures).

En revanche, en ce qui concerne l’autonomie en jeu, le constructeur a été un peu optimiste (à moins que ses tests aient été effectués avec Candy Crush Saga). En effet, lors de notre test, la batterie a perdu 21 % de sa charge, après une heure de combats acharnés dans Fortnite. Cela permet donc d’envisager une autonomie d’un peu moins de 5 heures avec une batterie pleinement chargée, ce qui – finalement – n’est déjà pas si mal.

Enfin, pour recharger la batterie, il faut obligatoirement faire usage du câble USB présent dans la boîte (la recharge sans fil n’est pas supportée). Et, grâce au mode “HyperCharge” 90 W, un adaptateur secteur (non fourni) est en mesure de regonfler totalement la batterie en 42 minutes.

Photo

Pour la photo, le Poco se contente du minimum syndical, puisqu’il n’embarque que deux objectifs dorsaux :

Un grand angle (équivalent à un 26 mm), associé à un capteur Sony IMX882 de 50 mégapixels. Son ouverture est de f/1,5, et il dispose d’un système de stabilisation optique. Par défaut, il capture des images en 12 mégapixels, puisque le capteur a recours à la technique du Pixel Binning 4-en-1 (pour obtenir des photos de meilleure qualité, surtout lorsque la luminosité ambiante est basse). Bien sûr, il est possible de capturer des images en plein définition.

Un ultra grand angle, équivalent à un 15 mm, qui fonctionne de concert avec un capteur ultra classique de 8 mégapixels (f/2,2).

Les deux capteurs dorsaux sont complétés, à l’avant du smartphone, par un objectif pour les selfies, associé à un capteur de 20 mégapixels (f/2,2).

La principale différence entre le Xiaomi Poco X7 Pro et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G réside dans le fait que ce dernier embarque un capteur de 200 mégapixels, associé à son objectif grand angle, et un objectif macro (avec un capteur de 2 mégapixels). Manifestement, Xiaomi pense que les gamers ne sont pas intéressés par les photos en gros plans d’insectes ou du pistil des fleurs, ce qui explique vraisemblablement l’absence d’objectif et de capteur dédiés à la photographie en mode macro. Sachant que les deux appareils génèrent par défaut des photos de 12 mégapixels, le passage de 200 mégapixels à “seulement” 50 mégapixels pour le capteur grand angle est-il vraiment un handicap pour le Poco ? Pas vraiment ! En effet, les photos prises en plein jour par l’objectif grand angle s’avèrent de bonne qualité, avec un excellent piqué et des couleurs précises.

Et même le mode Nuit permet de réaliser des clichés convaincants, pour peu que les sources lumineuses ne soient pas trop éloignées.

Quant au téléobjectif, très rares sont les smartphone à ce prix qui en sont équipés. Le Nothing Phone (2a), vendu quasiment aux mêmes prix que le Poco X7 Pro, est une exception récente. Mais ses performances ne sont pas du tout les mêmes. Faute d’intégrer un tel objectif, le Poco X7 Pro s’en remet aux zooms numériques. Il sait néanmoins rester raisonnable. En effet, dans l’interface du module photo, seul le zoom numérique 2x est proposé. Il est toutefois possible d’utiliser un plus grand facteur de grossissement, jusqu’à 10x. Et, en pratique, les différents niveaux du zoom numérique s’avèrent efficaces. En effet, les images prises avec le zoom 2x bénéficient d’une excellente précision. Celles générées par le zoom 4x, quant à elles, sont à peine moins précises. Et même certains clichés, pris avec le niveau de zoom maximum (10x), peuvent encore faire illusion (cela va dépendre de la complexité de la scène photographiée). La différence avec la qualité des images produites par le zoom numérique du Redmi Note 14 Pro 5G (qui reste satisfaisante jusqu’en mode 10x) n’est donc pas vraiment significative. En revanche, l’interface du module photo ne permet pas d’effectuer un zoom numérique lorsque le mode Nuit est utilisé (ce qui n’est peut être pas plus mal !).

D’autre part, la qualité des images prises par l’objectif ultra grand angle, de jour, s’avère correcte, sans plus, car celles-ci manquent cruellement de précision, surtout sur leurs bords. Et cela est particulièrement flagrant lorsqu’on les regarde sur un grand écran. De plus, on constate une légère tendance à la surexposition, produisant des images trop claires, parfois.

De nuit, le capteur et l’objectif ultra grand angle ne font pas de miracle. En effet, les résultats sont de qualité très moyenne. Il ne sont cependant pas catastrophiques (mais autant éviter d’utiliser ce mode dans la mesure du possible).

Les selfies, quant à eux, s’avèrent convaincants, avec et sans mode Portrait. Comme très souvent, lorsque ce dernier est activé, l’effet de flou appliqué à l'arrière-plan fait disparaître au passage une bonne partie des cheveux qui dépassent légèrement. Néanmoins, globalement, les images procurent satisfaction, en plein jour. De nuit, en revanche, la précision devient très approximative…

Enfin, le Poco X7 Pro dispose d’un mode rafale, capable de capturer jusqu’à 50 images par seconde, et il peut réaliser des séquences vidéo en 4K, avec 60 images par seconde (mais seulement en 1080p, si on désire bénéficier d’une stabilisation numérique et optique).