Ce smartphone est le plus puissant du moment d’après le dernier classement d’AnTuTu

Chaque mois, AnTuTu dévoile le classement des smartphones les plus puissants. En ce début d'année 2026, une tendance se confirme très clairement. Voyons qui a raflé la première place.

snapdragon-8-gen5-elite-benchmark

Mesurer la performance brute d'un smartphone n'a pas forcément de sens pour un utilisateur lambda. Ce n'est pas le critère principal qui va motiver l'achat de tel ou tel modèle en général. Mais il s'agit tout de même d'un bon indicateur pour repérer les modèles susceptibles de rester pertinents même des années après leur sortie.

Pour se faire une idée, rien de mieux que le classement opéré chaque mois par AnTuTu, qui propose des benchmarks dédiés aux smartphones. Est-ce que la domination chinoise a été bousculée en janvier ? Une marque a -t-elle créé la surprise en faisant une entrée fracassante dans le top 10 ? Réponse tout de suite.

Voici les 10 smartphones les plus puissants de ce début d'année 2026

Le top 10 d'AnTuTu de janvier 2026 est encore une fois exclusivement composé de smartphones chinois. N'espérez pas y trouver un quelconque Samsung Galaxy ou Pixel de Google. Voilà la liste, avec entre parenthèses le processeur qui équipe l'appareil, suivi du score moyen obtenu sur AnTuTu :

  1. RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 104 271 points.
  2. Vivo X300 Pro (Dimensity 9500) : 4 090 624.
  3. Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 075 525.
  4. iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 3 940 592.
  5. Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 938 103.
  6. Honor Win (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 930 629.
  7. Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 911 883.
  8. OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 879 401.
  9. Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 837 663.
  10. Vivo X300 (Dimensity 9500) : 3 739 657.

Pas beaucoup de changement par rapport à décembre 2025 donc. Sur les 10 smartphones, 8 dont le premier sont équipés de la dernière puce de Qualcomm, tandis que les deux autres profitent du Dimensity 9500 de chez MediaTek. Une belle consécration pour le fabricant américain, même si l'on savait déjà que le Snadragon 8 Elite Gen 5 est un monstre de puissance.

L'écart entre le RedMagic 11 Pro+ et le Vivo X300 Pro n'est pas si important cela dit. D'autant que ce dernier était 6e en décembre 2025. En optimisant encore l'appareil via une mise à jour logicielle, le second pourrait passer en tête. Réponse au prochain classement.

Source : Weibo


