Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra : prix, disponibilité, nouveautés, ce que l’on sait des deux smartphones premium

Xiaomi lance ses nouveaux smartphones haut de gamme. Design, écran, autonomie, recharge, appareil photo, performances, logiciel, on vous dit tout sur les derniers Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra, sans oublier leur prix et les informations relatives à leur sortie.

Derrière les iPhone d'Apple et les Galaxy de Samsung, les smartphones de Xiaomi se sont imposés comme des produits incontournables de l'industrie mobile. Si la marque brille sur les segments d'entrée et de milieu de gamme grâce à ses appareils au rapport qualité-prix très intéressant, elle se distingue aussi sur le marché premium. L'année dernière, nous avions d'ailleurs été conquis par le Xiaomi 15 Ultra, que nous considérons comme l'un des meilleurs smartphones de 2025.

Comme chaque année, Xiaomi renouvelle sa gamme et nous réserve pour 2026 ses Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra. Rassurez-vous, vous n'avez raté aucun modèle. Il n'y a pas de Xiaomi 16, le constructeur ayant préféré revoir sa nomenclature pour se caler sur celle des iPhone. L'idée est que les consommateurs ne croient pas que les mobiles Xiaomi ont une génération de retard sur ceux d'Apple, qui a lancé il y a quelques mois ses iPhone 17.

En Chine, il existe quatre modèles pour la série : les Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max et Ultra. En France, les configurations Pro ne sont pas officiellement disponibles, il faut passer par l'import pour se les procurer. C'est pourquoi nous allons nous concentrer ici sur les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra, qui seront rendus massivement disponibles chez nous. Design, caractéristiques techniques, nouveautés, logiciel, prix, date de sortie, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces deux smartphones haut de gamme.

Quand sortent les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra ?

Les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra vont être présentés le 28 février 2026, juste avant le MWC de Barcelone, qui se tient du 2 au 5 mars. Le fabricant annoncera à ce moment la date de sortie des deux smartphones, qui ne devrait pas être très éloignée de ce 28 février. Entre les deux, on observera sans doute une période de précommande, avec des avantages sous forme de coupon de remise ou d'accessoires offerts.

Combien coûtent les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra ?

Les prix des Xiaomi 15 étaient élevés, la marque a pris la décision de ne pas augmenter ses tarifs pour cette nouvelle génération. Le Xiaomi 17 démarre sous le seuil symbolique des 1 000 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 999 euros. Pour doubler la mémoire interne et passer à 512 Go, il faut y ajouter 100 euros pour arriver à 1 099 euros. Le Xiaomi 17 Ultra est quant à lui vendu à 1 499 euros dans sa variante de 512 Go de stockage, et à 1 699 euros pour monter à 1 To, avec 16 Go de RAM à chaque fois.

Quelles évolutions de design pour les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra ?

Les coloris des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra sont déjà connus. Le Xiaomi 17 de base se décline en Noir, Vert, Bleu et Rose, ce dernier étant réservé à une sélection de marchands. Le modèle Ultra est quant à lui proposé en Noir, Blanc et Vert. Le Xiaomi 17 Ultra Vert (Starlit Green) a la particularité d'être comme pailleté, imitant un ciel étoilé. La marque cherche à innover sur l'esthétique et nous avait déjà surpris l'année dernière avec son Xiaomi 15 Ultra bicolore noir et blanc (Chrome), hommage à l'esthétique des appareils photo.

Pour le reste, Xiaomi ne bouleverse pas sa philosophie de design avec cette génération. Les deux smartphones sont équipés d'un écran plat entouré de fines bordures, avec un poinçon pour loger la caméra frontale. Les tranches sont plates et les coins arrondis, le châssis est constitué d'aluminium. Le Xiaomi 17 est légèrement plus compact que le Xiaomi 15 avec ses dimensions de 151,1 x 71,8 x 8,1 mm, tandis que son poids reste semblable (191 g). Le Xiaomi 17 Ultra est quant à lui plus grand (162,9 x 77,6 x 8,3 mm) que son prédécesseur en longueur et en largeur, mais gagne en finesse. Son poids est à peu près identique, autour des 226 g.

Le Xiaomi 17 adopte un nouveau bloc photo dans le coin supérieur gauche, qui rappelle celui des iPhone Pro avant la série des iPhone 17. Il n'est plus noir comme sur les modèles précédents, mais prend la même couleur que celle du dos du mobile. Le Xiaomi 17 Ultra embarque toujours son énorme îlot photo circulaire au centre du panneau arrière du smartphone, qui rappelle l'esthétique des appareils photo argentiques. Au rayon des originalités, on remarque de nouveaux boutons de volume pour le modèle Ultra. Ils sont circulaires et indépendants, au lieu d'avoir un curseur, avec les symboles + et – gravés dessus. Un choix rétro qui apporte un certain cachet au produit.

L'authentification biométrique est confiée à un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran. Pour la résistance à l'eau et à la poussière, le Xiaomi 17 est certifié IP68 et le Xiaomi 17 Ultra IP68/IP69.

Un écran plus petit pour le Xiaomi 17, plus grand pour le Xiaomi 17 Ultra

Le constructeur a modifié la taille des diagonales d'écran pour ses deux modèles, expliquant les différences de dimensions des appareils évoquées plus tôt. L'affichage du Xiaomi 17 est réduit à 6,3 pouces, contre 6,36 pouces auparavant. La tendance s'inverse pour celui du Xiaomi 17 Ultra, qui grandit de 6,73 à 6,9 pouces pour faire jeu égal avec le Galaxy S26 Ultra de Samsung et l'iPhone 17 Pro Max d'Apple. Xiaomi opte aussi pour un ratio 19,5:9 moins allongé et plus en largeur que le 20:9 sur cette génération.

Dans les deux cas, nous avons une dalle AMOLED LTPO prenant en charge une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz jusqu'à 120 Hz, ainsi que les technologies Dolby Vision et HDR10+. Xiaomi propose une définition 1 220p, un peu supérieure au Full HD+ donc, sur les deux appareils. C'est étonnant pour la version Ultra, qui offrait jusqu'ici du 1 440p (Quad HD+). Déjà très bonne sur les Xiaomi 15, la luminosité de l'écran augmente encore, pour atteindre un pic de 3 500 nits.

Pour les performances, la meilleure puce du marché

Les deux modèles sont propulsés par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 (gravure en 3 nm) de Qualcomm. Il s'agit tout simplement du SoC le plus performant du marché actuellement, si l'on exclut ceux des iPhone, qui ne sont eux-mêmes plus aussi dominants que par le passé. Le CPU du Snapdragon 8 Elite Gen 5 se compose de deux cœurs Oryon haute performance cadencés à 4,6 GHz et de six cœurs plus économes en énergie dont la fréquence d'horloge atteint 3,62 GHz.

Le Xiaomi 17 embarque 12 Go de RAM LPDDR5X et le Xiaomi 17 Ultra 16 Go, de quoi faire tourner plusieurs applis gourmandes en ressources en même temps et d'alimenter les fonctions basées sur l'IA, qui nécessitent une quantité importante de mémoire vive en local. La technologie de stockage passe à l'UFS 4.1 pour le Xiaomi 17, ce qui devrait se traduire par un lancement plus rapide des apps et des transferts de fichiers plus véloces. Le modèle Ultra en bénéficiait déjà l'année dernière.

Pas de grand changement pour la connectivité sans fil, on conserve la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Une batterie plus imposante, pour une meilleure autonomie ?

Comme d'autres fabricants chinois, Xiaomi parvient à augmenter sensiblement la capacité des batteries de ses smartphones grâce à l'adoption du silicium carbone, qui permet d'améliorer la densité énergétique des cellules, et donc la capacité de l'accumulateur sans devoir faire croître sa taille.

Pour les Xiaomi 15, les versions chinoises étaient dotées de batteries à plus forte capacité que sur les versions internationales. C'est aussi le cas pour les Xiaomi 17, mais on assiste tout de même à une hausse conséquente. Le Xiaomi 17 dispose d'une batterie de 6 330 mAh (7 000 mAh en Chine), le Xiaomi 17 Ultra de 6 000 mAh (6 800 mAh en Chine). Combiné à une puce plus efficace énergétiquement, on peut s'attendre à une meilleure autonomie, mais seuls les tests nous permettront de la confirmer.

Pour charger rapidement un mobile dont la batterie est dotée d'une telle capacité, il faut que la puissance de charge suive afin que les délais ne soient pas trop longs. En filaire, le Xiaomi 17 monte jusqu'à 100 W, alors que le Xiaomi 17 Ultra reste à 90 W. Dans les deux cas, de telles performances sont disponibles à la fois avec les chargeurs de la marque et la technologie propriétaire HyperCharge, mais aussi avec les solutions tierces via le support PPS, une bonne initiative de la marque.

La recharge sans fil du Xiaomi 17 atteint les 50 W, tout comme celle du Xiaomi 17 Ultra, qui régresse en la matière par rapport aux 80 W du Xiaomi 15 Ultra. Les deux appareils sont toujours capables de recharger un accessoire sans fil avec l'énergie de leur propre batterie.

Quels changements en photo ?

Xiaomi a reconduit son partenariat avec l'expert optique Leica. Le Xiaomi 17 conserve trois capteurs photo de 50 MP à l'arrière :

Un grand-angle 50 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1.31″, 1,2 µm, stabilisation optique de l'image

Un ultra grand-angle 50 MP, f/2.4, 17 mm, 1/2.76″, 0,64 µm, champ de vision 102˚

Un téléobjectif 50 MP, f/2.0, 60 mm (zoom optique 2,6x), 1/2.76″, 0,64 µm, stabilisation optique de l'image

Une caméra frontale 50 MP (au lieu de 32 MP sur la génération antérieure), f/2.2, 21 mm, 1/2.88″, 0.61µm

En ce qui concerne le Xiaomi 17 Ultra, la principale évolution réside dans l'ouverture du téléobjectif périscopique, qui devient variable :

Un grand-angle 50 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1″, 1,6 µm, stabilisation optique de l'image

Un ultra grand-angle 50 MP, f/2.2, 14 mm, 1/2.76″, 0,64 µm, champ de vision 115˚

Un téléobjectif périscopique 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100 mm (zoom optique entre 3,2 et 4,3x), 11/1.4″, 0,56 µm, stabilisation optique de l'image

Un capteur TOF 3D pour le calcul de la profondeur de champ (effet bokeh du mode portrait, réalité augmentée)

Une caméra frontale 50 MP (au lieu de 32 MP sur la génération antérieure), f/2.2, 21 mm, 1/2.88″, 0.61µm

Ils sont tous deux capables de capturer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 30 ou 60 images par seconde (jusqu'à 120 pour le Xiaomi 17 Ultra) et en slow motion en 1 080p. La caméra est compatible avec une profondeur de couleurs 10-bit, le HDR10+ et le Dolby Vision.

Combien de mises à jour d'Android pour les Xiaomi 17 ?

Les Xiaomi 17 et 17 Ultra sont livrés sous HyperOS 3, la surcouche logicielle du fabricant basée sur Android 16. La marque garantit cinq ans de mises à jour majeures d'Android et de patchs de sécurité pour ses appareils haut de gamme, ce qui est un peu moins généreux que les sept années promises par Google pour ses Pixel ou Samsung pour ses Galaxy.

Comme la concurrence, Xiaomi mise essentiellement sur l'IA pour améliorer l'expérience software de ses smartphones. On retrouve sur les Xiaomi 17 des incontournables comme la fonction Entourer pour chercher, un assistant IA, un traducteur ou encore des fonds d'écran dynamiques.