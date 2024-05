Test Poco F6 Pro : un téléphone aussi chic que puissant

Le Poco F6 Pro a l’ambition de devenir l’un des incontournables du marché des smartphones milieu de gamme « plus ». Pour ça, il mise sur un processeur puissant, sur un module photo performant mais aussi sur un design qui sort des sentiers battus. Pour moins de 700 euros, offre-t-il une expérience de haut de gamme ?

Xiaomi continue de miser sur sa marque Poco pour séduire un public jeune qui veut des produits performants, au design séduisant et au prix juste. Le dernier bébé de la marque, le Poco F6 Pro, veut être l’un des incontournables du marché du milieu de gamme « plus », soit entre 500 et 700 euros. C’est un téléphone que nous connaissions déjà, puisqu’il est vendu en Chine sous l’appellation Redmi K70.

Ses atouts ? Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un grand écran OLED de 6,67 pouces et surtout un design léché qui sort des sentiers battus, le tout pour un prix tournant autour des 600 euros.

Reste à savoir si l’expérience proposée par Xiaomi est satisfaisante, si ce Poco F6 Pro est l’un des nouveaux incontournables de son segment. C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Fiche technique

Le Poco F6 Pro reprend en toute logique la fiche technique de son modèle, le Xiaomi Redmi K70. Il est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces 1440p avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d’une batterie de 5000 mAh ainsi que d’une recharge rapide de 120 Watts. Sur le papier, nous avons presque un téléphone premium.

Poco F6 Pro Ecran OLED de 6,67 pouces

3200 x 1440 pixels

120 Hz

20:9

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 RAM 12 Go Stockage 256 Go ou 512 Go Batterie 5 000 mAh

Charge 120 W

Photo Capteur principal de 50 MP (f/1.6)

Capteur ultra grand angle de 8 mégapixels

Capteur macro de 2 mégapixels Selfie 16 Mp Biométrie empreinte digitale sous l'écran OS Android 14 + Hyper OS

Le Poco F6 Pro est vendu en plusieurs versions. Voici les tarifs annoncés :

12 Go/256 Go : 579 euros

12 Go/512 Go : 629 euros

16 Go/1 To : 699 euros

Un design veut en mettre plein la vue

Le design est sans conteste la partie la plus intéressante de ce Poco F6 Pro. Pour réduire les coûts, Xiaomi a fait le choix d’un châssis mélangeant aluminium et plastique. Cependant, le smartphone compense avec un visuel percutant et très chic.

Disponible en noir et en blanc (comme notre modèle de test), le F6 Pro arbore un capot arrière avec un effet marbre très satisfaisant. Ce n’est pas vraiment inédit, puisque Huawei l’a déjà fait par le passé, mais cela donne un air extrêmement chic au produit, en plus de limiter les traces de doigts. Une vraie réussite !

Cet air premium est renforcé par le module photo qui occupe la totalité de la largeur du téléphone. Une plaque en verre qui lui donne une allure folle. On aime, surtout qu’il ne le déséquilibre pas lorsqu’il est posé sur le dos.

Les tranches du Poco F6 Pro sont en aluminium. Plates, elles contribuent au visuel très réussi du terminal. Celui-ci se montre agréable en main, son poids de 212 grammes étant parfaitement équilibré. Pour ceux qui souhaitent le protéger, Xiaomi fournit une coque en caoutchouc noir dans la boîte du téléphone. C’est toujours une bonne chose.

Le même soin sur le design a été appliquée à la partie écran. Le Poco F6 Pro dispose de bords extrêmement fins et surtout symétriques, ce qui apporte un confort visuel supplémentaire. La caméra selfie de 16 mégapixels est matérialisée par un poinçon central et le capteur d’empreintes est pour sa part situé sous la dalle. Bref, tout est en ordre, rien ne dépasse.

Le visuel, c’est un important pour un téléphone, c’est le premier contact avec l’utilisateur. Xiaomi l’a bien compris en proposant un terminal à la fois chic et original. Si l’effet marbre ne plaira pas forcément à tout le monde, le F6 Pro a le mérite de sortir des sentiers battus. Ajoutons à cela un produit très agréable en main. Bref, c’est une réussite. Le design est une chose, la technique en est une autre. Il est maintenant temps de plonger dans les entrailles de ce téléphone pour savoir ce qu’il vaut.

Un excellent écran OLED

Le Poco F6 Pro est équipé d’une grande dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Elle dispose d’une définition de 3200 x 1440 pixels au maximum, avec un réglage en 1080p par défaut par souci d’économie d’énergie.

Nous avons évidemment analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont excellents. Ainsi, la dalle affiche un contraste infini, ce qui permet une très bonne vision des nuances de gris. Les noirs sont profonds et les blancs éclatants, ce qui est idéal pour le jeu vidéo ou le visionnage de séries. La luminosité maximale mesurée par nos soin s’élève à 900 cd/m², ce qui est encore une fois très bon et permet d’utiliser son téléphone dehors même par jour de grand soleil.

En ce qui concerne le respect des couleurs, Xiaomi propose (comme à son habitude) trois profils différents. Tous arborent une température un poil élevée à 7100K, au-dessus de la norme des 6500K. L’écran tire légèrement vers le bleu, il est heureusement possible de régler ça dans le menu dédié. Le mode par défaut, Couleurs originales PRO, offre un delta E moyen à 1,2, ce qui est excellent (en dessous de 3 étant bon). De fait, tous les coloris affichés sont fidèles à la réalité. Le mode Vif monte le Delta E moyen à 3 avec des couleurs primaires volontairement fluos tandis que le mode saturé grimpe à 3,7. Cela permet de donner du « peps » à l’image et donc de la rendre plus flatteuse pour la rétine. En résumé, le Poco F6 Pro embarque un excellent écran, bien calibré. Seule la température est perfectible, mais ce n’est pas une fatalité.

En ce qui concerne l’audio, nous avons un résultat moyen. La distorsion se fait en effet beaucoup entendre à haut volume et la stéréo aurait pu être bien meilleure. Restent des hauts-parleurs puissants, suffisants pour regarder une série ou une vidéo sur Youtube, pas plus.

A lire aussi – Test Poco X6 Pro : plus la peine de se ruiner pour bien jouer

Un téléphone puissant, mais sujet à la chauffe

Le Poco F6 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, épaulé par 16 Go de RAM. Il s’agit du processeur mobile le plus puissant de 2023 et il en a encore sous le capot en 2024, surtout avec tant de RAM derrière. Sur le papier, on a donc quelque chose de costaud.

Nous avons évidemment effectué notre habituelle session de benchmarks et les résultats obtenus sont aussi bons qu’attendus. Le F6 Pro est un smartphone puissant, même s'il reste logiquement derrière les ténors du marché en la matière. Mais sur son segment de prix, c'est l'un des plus performants.

Avec une telle puissance, le téléphone ne tousse jamais et gère très bien le multitâches. C’est bien dans le domaine du jeu vidéo qu’il excelle, puisque tous les gros titres du PlayStore tournent avec les graphismes au maximum en 60 images par seconde, que ce soit Genshin, Honkai ou encore Diablo Immortal. Rien à dire.

Une telle puissance, il faut la gérer. Sur ce point, le Poco F6 Pro déçoit un peu. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, on note une pointe de chaleur à 47 degrés sur le capot arrière ainsi que sur l’écran, c’est beaucoup ! De fait, jouer longtemps avec son téléphone n’est pas très agréable. Pour cet usage, une manette (comme la Razer Kishi Ultra) sera presque obligatoire. Si l’utilisateur est prêt à faire ce sacrifice, le F6 Pro est un excellent smartphone pour le jeu vidéo mobile.

Une autonomie correcte, une charge rapide au top

Du côté de l’autonomie, le Poco F6 Pro se débrouille bien, sans pour autant impressionner. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh, ce qui est cohérent pour la configuration proposée. En usage classique, c’est-à-dire un peu de jeu, un peu de photo, de GPS, de navigation internet et d’autres petites manipulations, nous tombons entre 25 et 35 % au moment du coucher. On a connu mieux, mais ce n’est pas catastrophique non plus.

Xiaomi mise énormément sur la recharge rapide pour séduire ; on trouve un chargeur de 120 Watts dans la boîte, ce qui est une bonne chose. Ce dernier est capable de recharger le téléphone de 1 à 100 % en 33 minutes top chrono selon nos mesures. Un vrai plus ! Quand on oublie le brancher le soir, le temps d’un petit déjeuner et d’une douche le matin permet de tenir toute une journée.

Un appareil photo décevant

Le design du smartphone met beaucoup en avant le module photo, ce qui suggère que Xiaomi a mis le paquet sur cette partie. Cependant, les résultats déçoivent un peu. Le Poco F6 Pro est doté de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (f/1.6), un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels.

Le capteur de 50 mégapixels apporte des résultats corrects, même si on note une grosse faiblesse au niveau des contrastes. Mais la lumière est bien gérée, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et l’autofocus se montre réactif ce qui permet de capturer des sujets constamment en mouvement comme des enfants ou des animaux. Le mode portrait est aussi réussi.

Le Poco F6 Pro dispose d’un zoom numérique jusqu’à X10. Si les résultats en X2 sont encore corrects, cela devient plus difficile au-delà. Les clichés X10 sont carrément inexploitables, dommage.

Le capteur ultra-grand angle de 8 mégapixels n’est pas non plus à la fête, avec des couleurs mal gérées et un contraste encore une fois peu convaincant.

Le mode macro, quant à lui, est une vraie tannée à utiliser. Le simple fait de prendre une photo est un parcours du combattant, notamment pour faire le point. De plus, les résultats obtenus sont complètement ratés, avec des couleurs à côté de la plaque et un piqué aux fraises. On préfère donc utiliser le capteur principal, plus efficace, pour prendre les détails.

Enfin, le mode nuit est une bonne surprise. Il faut ici remercier l’algorithme de Xiaomi qui effectue un travail correct. Ce n’est pas fantastique, mais les lumières sont bien gérées et les clichés sont lisibles.

A lire aussi – Test Xiaomi 14 : il est bon dans tous Leica de figure

Alors, on achète ?

Le Poco F6 Pro est un téléphone très intéressant sur son segment de prix. Il est en effet doté d’un design de haut de gamme, d’un processeur puissant et d’un bel écran OLED. De quoi satisfaire ceux qui ont besoin de performances comme les joueurs mobile. Ajoutons à cela la présence de HyperOS, la nouvelle surcouche de Xiaomi qui, malgré ses défauts (comme le nombre hallucinant d'app préinstallées) reste agréable à utiliser.

Le Poco X6 Pro est-il donc le téléphone idéal dans sa gamme de prix ? Malheureusement pour lui, la concurrence est rude sur le segment, surtout quand on traîne des faiblesses comme une partie photo peu exaltante ou une chauffe tout de même très présente. Difficile de conseiller le F6 Pro face à des produits plus complets, comme le Galaxy S23 FE (un poil plus cher, certes), ou plus originaux, comme le Nothing Phone 2.

Reste un produit qui séduira ceux qui veulent un téléphone puissant, maîtrisé, au design original, et qui n'accordent pas beaucoup d'importance à la photo. Une réussite, donc, mais loin d’être éclatante.