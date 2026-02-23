Samsung Galaxy S26 Ultra : cette fuite annonce le pire scénario possible concernant son prix

Personne ne semble se mettre d'accord sur le prix véritable des Galaxy S26, et la dernière fuite en date n'est pas vraiment rassurante. Selon un média coréen, Samsung se préparerait à faire grimper les prix de manière drastique.

Le suspense va tenir jusqu'au dernier moment. Les fuites concernant les prix du Galaxy S26 s'enchaînent ces dernières semaines, mais aucune n'est d'accord avec la précédente. Alors que certaines affirment que Samsung est parvenu à maintenir les mêmes prix que pour le Galaxy S25 malgré la crise de la mémoire, d'autres assurent qu'il faut s'attendre à une hausse d'au moins 200 euros. Bref, tout le monde est dans le flou et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre le 25 février prochain pour avoir les prix officiels.

Ce qui n'empêche pas les spéculations de continuer. Le dernier rapport du média coréen Chosun s'essaie à l'exercice et, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une bonne nouvelle. Selon ce dernier, les prix des Galaxy S26 vont atteindre des sommets en Corée du Sud, surtout pour les modèles (forcément) embarquant le plus de RAM et de stockage. Si ces prix se répercutent sur les marchés européens, la facture risque d'être très salée.

Les Galaxy S26 pourraient être beaucoup plus chers que prévu

Selon Chosun, le Galaxy S26 Ultra avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage serait ainsi commercialisé à 2 545 400 de wons en Corée du Sud, soit environ 1 495 €. Le Galaxy S25 Ultra était vendu à 2 127 400 de wons à sa sortie, soit environ 1250 €. Chosun prévoit une augmentation de près de 20% de la facture sur ce modèle, ce qui est considérable. À côté, la version 512 Go de stockage serait disponible à 2,06 millions de wons (1210€), tandis que le modèle 256 Go de stockage serait quant à lui vendu à 1 841 900 de wons (1082 €).

Sur le même sujet — Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Cela correspond peu ou prou aux dernières annonces concernant les prix européens du smartphone. Pour rappel, une fuite de Dealabs estime que le Galaxy S26 Ultra avec le plus de RAM et de stockage serait commercialisé à 1969€, en France, soit plus de 100€ d'augmentation par rapport à la génération précédente. Une hausse de “seulement” 7 % donc, mais sur laquelle il est bien difficile de se fier à l'heure actuelle.


